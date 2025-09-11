ספרד תדורג ראשונה בעולם, ארגנטינה שלישית

נבחרת ארגנטינה רשמה הפסד 1:0 לאקוודור במוקדמות מונדיאל 2026, משחק בו ליאו מסי כלל לא נכלל בסגל. עבור האלביסלסטה התוצאה הייתה חסרת חשיבות מבחינה מעשית, שכן העלייה לטורניר כבר הובטחה, אך דווקא היא הובילה לשינוי דרמטי בצמרת הדירוג העולמי. לראשונה מאז 6 באפריל 2023, ארגנטינה תאבד את המקום הראשון בדירוג פיפ"א, שיפורסם ב-18 בספטמבר.

ספרד היא המרוויחה הגדולה ותופסת את הפסגה עם 1,875 נקודות, אחרי רצף תוצאות מרשימות במוקדמות. נבחרת צרפת מטפסת אל המקום השני עם 1,871 נקודות, בעוד ארגנטינה מדרדרת אל המקום השלישי עם 1,870 נקודות בלבד, אחרי ירידה של כמעט 20 נקודות בעקבות ההפסד.

שינוי נוסף נרשם בין פורטוגל וברזיל, הנבחרת של קרלו אנצ’לוטי שאיבדה 21.5 נקודות ונכנעה לבוליביה, ירדה למקום השישי עם 1,762 נקודות. פורטוגל עקפה אותה, עלתה למקום החמישי (1,780 נקודות) וחיזקה את מעמדה כאחת הנבחרות הבכירות בעולם.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

בטופ העולמי, הולנד מדורגת שביעית, בלגיה שמינית, קרואטיה תשיעית, ואיטליה סוגרת את העשירייה הראשונה. מרוקו במקום ה־11 וגרמניה ב־12.

עבור ארגנטינה, מדובר בירידה סמלית, אך כואבת, אחרי כשנתיים וחצי של שליטה מוחלטת בצמרת הדירוג, היא מוצאת עצמה מחוץ לשני המקומות הראשונים. מבחינת ספרד, מדובר בהישג היסטורי נוסף, רגע שיכול להוות מקפצה לקראת ההגרלה של מונדיאל 2026, שתתבסס על הדירוג שיפורסם בחודש נובמבר הקרוב. נציין שתשע הנבחרות הראשונות בדירוג נובמבר תהיינה ראש בית בהגרלת המונדיאל.