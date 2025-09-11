יום חמישי, 11.09.2025 שעה 07:07
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

ספרד תדורג ראשונה בעולם, ארגנטינה שלישית

אלופת העולם תאבד את המקום הראשון בדירוג לראשונה מאז 6 אפריל 2023, ספרד תעפיל לפסגה וצרפת שנייה. וגם: פורטוגל תעקוף את ברזיל ותתברג בטופ 5

|
מסי, אמבפה, ימאל ורונאלדו (IMAGO)
מסי, אמבפה, ימאל ורונאלדו (IMAGO)

נבחרת ארגנטינה רשמה הפסד 1:0 לאקוודור במוקדמות מונדיאל 2026, משחק בו ליאו מסי כלל לא נכלל בסגל. עבור האלביסלסטה התוצאה הייתה חסרת חשיבות מבחינה מעשית, שכן העלייה לטורניר כבר הובטחה, אך דווקא היא הובילה לשינוי דרמטי בצמרת הדירוג העולמי. לראשונה מאז 6 באפריל 2023, ארגנטינה תאבד את המקום הראשון בדירוג פיפ"א, שיפורסם ב-18 בספטמבר.

ספרד היא המרוויחה הגדולה ותופסת את הפסגה עם 1,875 נקודות, אחרי רצף תוצאות מרשימות במוקדמות. נבחרת צרפת מטפסת אל המקום השני עם 1,871 נקודות, בעוד ארגנטינה מדרדרת אל המקום השלישי עם 1,870 נקודות בלבד, אחרי ירידה של כמעט 20 נקודות בעקבות ההפסד.

שינוי נוסף נרשם בין פורטוגל וברזיל, הנבחרת של קרלו אנצ’לוטי שאיבדה 21.5 נקודות ונכנעה לבוליביה, ירדה למקום השישי עם 1,762 נקודות. פורטוגל עקפה אותה, עלתה למקום החמישי (1,780 נקודות) וחיזקה את מעמדה כאחת הנבחרות הבכירות בעולם.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

בטופ העולמי, הולנד מדורגת שביעית, בלגיה שמינית, קרואטיה תשיעית, ואיטליה סוגרת את העשירייה הראשונה. מרוקו במקום ה־11 וגרמניה ב־12.

עבור ארגנטינה, מדובר בירידה סמלית, אך כואבת, אחרי כשנתיים וחצי של שליטה מוחלטת בצמרת הדירוג, היא מוצאת עצמה מחוץ לשני המקומות הראשונים. מבחינת ספרד, מדובר בהישג היסטורי נוסף, רגע שיכול להוות מקפצה לקראת ההגרלה של מונדיאל 2026, שתתבסס על הדירוג שיפורסם בחודש נובמבר הקרוב. נציין שתשע הנבחרות הראשונות בדירוג נובמבר תהיינה ראש בית בהגרלת המונדיאל.

