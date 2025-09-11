"כשהחלקים יתחברו הפועל י-ם תהיה מיוחדת"

הפועל ירושלים פתחה אתמול (רביעי) את קדם העונה שלה באופן רשמי עם ניצחון 69:93 על מכבי ראשון לציון של שרון דרוקר. הירושלמים כבר ערכו משחק אימון נגד הפועל חולון בו תוצאת המשחק התאפסה בתום כל רבע, אך אתמול כאמור האדומים לבנים החלו את דרכם בגביע ווינר עם ניצחון על הכתומים מעיר היין. חניכיו של אלון יפגשו בשבוע הבא את מכבי רמת גן ואת הפועל באר שבע דימונה במסגרת המחזור השלישי והרביעי של בית א' בגביע ווינר.

הפיינליסטית הגיעה למפגש כאשר היא שוב חסרה את ג'ארד הארפר. כוכב הקבוצה נפצע בתום העונה שעברה מול מכבי תל אביב ומסתבר שהיה מדובר בפציעה לא פשוטה, יחד עם זאת הוא כבר כשיר לשוב לשחק כפי שאמרו בקבוצה, רק שאתמול לאור הרוטציה הקצרה הנחת העבודה הייתה שיהיה עליו יותר מדי עומס במשחק ולכן העדיפו של לרשום אותו. בנוסף גם דימיטרו סקאפינצב לא נרשם למשחק. הירושלמים כזכור היו חסרים גם את שחקני הנבחרת – נמרוד לוי, יובל זוסמן וקאדין קרינגטון.

השלושה ששבו ארצה ביום שני האחרון יוכלו לחזור לאימונים ביום שישי הקרוב ובנוגע למשחק עצמו, במועדון הסתכלו בפרופורציות המתאימות על המשחק הראשון הרשמי שלהם העונה, הרי מצד אחד הם היו חסרים שלושה שחקנים ובהתקפה הדברים לא תמיד שטפו בדרך ל-73 נקודות, ומנגד בצד ההגנתי כאשר הם מינוס שלושה שחקנים הם עצרו את יריבתם על 69 נקודות שקלעה גם סל על הבאזר. הפתיחה הייתה של הקבוצה מעיר היין שגם נראתה טוב במשך לא מעט דקות, אך השורה התחתונה הייתה של הפועל ירושלים. בכדי להעפיל ישירות לשלב רבע הגמר קבוצתו של יונתן אלון תצטרך לסיים באחד משני המקומות הראשונים.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

קשיוס ווינסטון אמר: "הם קבוצה קשוחה והם הפכו עבורנו את הדברים לקשים, הם שיחקו אגרסיבי, אני לא חושב שהגבנו טוב ללחץ כפי שהיינו צריכים, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, נשתפר. אני נרגש לשחק במשחקים ושיוצא לנו לעשות את הדברים שעליהם עבדנו כל הקיץ ואנחנו נהיה טובים הרבה יותר כאשר נקבל את החבר'ה שלנו בחזרה. זה יהיה מרגש, כבר עכשיו יש לנו קבוצה טובה וכשהחלקים יתחברו זה יהיה מיוחד".

על דני אבדיה והיורובאסקט: “ראיתי כמה משחקים, והוא הציג יכולת מצוינת באליפות אירופה. רואים כמה הוא השתפר איך הוא מתפתח ומתקדם עם הזמן אני פשוט שמח לראות אותו שם על המגרש”.