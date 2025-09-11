מנספורד סיפר: המטרות של מיץ' והאם זהבי יחזור

מכבי תל אביב ערכה אתמול (רביעי) אירוע מיוחד עם אוהדים בבר בתל אביב, בו נכחו אוהדים חברי מועדון פוראבר, שהגיעו כדי לשוחח ולשאול שאלות את מנכ״ל המועדון, בן מנספורד, המנהל הטכני דומיניק פרייס, ומנהל הקבוצה יואב זיו. אורח מיוחד באירוע היה עידן ברמן אחיהם של גלי וזיו ברמן החטופים בעזה.

בן מנספורד אמר באירוע: “יש לנו חזון שאותו מוביל הבעלים מיץ׳ גולדהאר, אנחנו מאמינים במה שאנחנו רוצים להשיג, יש עלינו לחץ מיוחד להשיג דברים במועדון הזה ואני מקווה שנצליח לזכות באליפות גם העונה. כאשר בונים עונה חדשה העבודה מתחילה הרבה לפני. לנתח סיכונים, מי לדעתנו השחקן שיבואו וינסו לקחת מאיתנו. את וארלה למשל איתרנו כאשר חשבנו שיש סיכוי שמילסון יעזוב ובסוף וארלה הגיע שנה אחר כך. העבודה היא 12 חודשים בשנה, כל פעם צריך להתכונן למה שיקרה כאשר החלון נפתח כי אין שום דרך לדעת איך החלון יתחיל ואיך יסתיים. אין קיצורי דרך בעבודה הזאת. יש לנו היום הרבה אנשים במכבי ת״א שמבינים את זה, שצריך לעבוד הכי קשה שיש כדי להצליח”.

מנספורד נשאל האם נראה את ערן זהבי שוב במכבי ת״א: “אני לא יודע אם הוא זוכר, אבל כשחזרתי למועדון, פגשתי אותו אחרי המשחק מול מכבי חיפה בסמי עופר שבו הוא לא שיחק. הוא אמר לי מה חסר במועדון ומה צריך לתקן. יש לו המון להציע לכדורגל הישראלי, למכבי ת״א ואני בטוח שכשהוא ירצה להשפיע בדרכו, הוא יעשה את זה. אני בטוח שגם יגיע הרגע שבו זה יקרה”.

ערן זהבי. יש לו הרבה מה לתרום עדיין (רדאד ג'בארה)

על הבחירה לארח בבאצ’קה טופולה, השיב: “שיחקנו בהונגריה, שיחקנו במגרש של פרטיזן, אבל מה שנאמר לנו על ידי אופ״א זה שאנחנו לא יכולים להגיע למצב שבו יש ‘התנגשות ערים’ מול קבוצות ממדינות אחרות. מי שהיה בבאצ’קה טופולה, המגרש שם מדהים ובדיוק מה שאנחנו צריכים מבחינת הרמה שלו. אם היינו יכולים למצוא מקום שהיה טוב יותר עבור הקהל היינו עושים את זה אבל זה לא משהו אפשרי.

“אנחנו עובדים עם איסתא על מטוסים מוזלים יותר למשחקים שבהם תהיה דרישה גבוהה. אבל אם אין דרישה, מטוס ריק זה דבר שעולה המון כסף. לשחק שלוש שנים בלי בית, זה עולה לנו מיליוני שקלים ומיץ׳ גולדהאר בסופו של דבר עומד בכל ההפסדים האלה כדי שנמשיך לשחק באירופה. אני מבין שנושא האצטדיון קשה עבור האוהדים אבל לצערנו זה המצב ולשחק באירופה חשוב מאוד עבור מכבי ת”א”.

על גולדהאר אמר: “הוא האדם הכי מרשים שפגשתי בחיי. הוא רוצה לעשות כל כך הרבה במכבי ת”א, לא רק על המגרש. ברור שהוא רוצה שנחזור לליגת האלופות אבל זה לא רק זה. הוספנו קבוצת נשים, יש לנו מעל 16,000 חברי מועדון פוראבר, האצטדיון שלנו סולד אאוט למנויים, אנחנו מוסיפים ספונסרים בלי הפסקה, אבל המטרה היא להמשיך ולהתקדם.

עילאי בן סימון. מסומן כבר עכשיו (באדיבות המועדון)

“נושא הבינה המלאכותית גם מדבר אלינו עכשיו וצריך לראות איך זה יכול לשפר אותנו ברמה האירופית. אבל הבסיס הוא להצליח בישראל, לזכות באליפויות, בגביעים, להצליח בנוער. יש לנו שחקן משנתון 2009, עילאי בן סימון, שלדעתי אתם תשמעו עליו יותר בקרוב. אבל בסך הכל המטרה כרגע היא להמשיך להתבסס באירופה בצל המצב שבו אנחנו חיים ולהיות קבוצה שמצליחה באירופה באופן קבוע. זה האתגר והמטרה העליונה”.