יום חמישי, 11.09.2025 שעה 00:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

דרך חדשה: צפו באימון הבכורה של מנור סולומון

הישראלי הצטרף לראשונה לחבריו החדשים בוויאריאל, והצהובים העלו קטעים מהיום הראשון שלו. שבת ב-19:30: אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו (חי בערוץ ONE)

|
מנור סולומון באימון (האתר של ויאריאל)
מנור סולומון באימון (האתר של ויאריאל)

זה פחות הלך עד כה בטוטנהאם מכל מיני סיבות, ומנור סולומון ינסה להרשים מחדש בוויאריאל, ורגע לפני שהוא חבר לקבוצתו החדשה, הכוכב הישראלי הראה כמה פוטנציאל יש בו עם צמד משחקים שהציתו את הדמיון במדי הנבחרת, מול מולדובה ואיטליה. כעת, הקיצוני מוכן לאתגר וכבר חבר לחבריו החדשים בספרד.

מנור הגיע למתחם האימונים של ויאריאל וכבר ערך אימון ראשון עם הצוללת הצהובה, כל זאת לקראת המשחק הראשון, בו הוא צפוי לערוך בכורה, מול לא אחרת מאשר אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE). ויאריאל העלתה הצצה לאימון הראשון שלו עם הצהובים.

כזכור, מנור הושאל לספרדים לעונה אחת מטוטנהאם, כאשר לצוללת הצהובה לא תהיה אפשרות לרכוש אותו בתום העונה. הבכורה מול אתלטיקו, ואז מחכה לו משחק בליגת האלופות, דווקא מול טוטנהאם, במטרה להוכיח לתנרגולים כמה הם טעו שלא השאירו אותו בסגל שלהם. צפו בחלקים מאימון הבכורה של מנור סולומון בוויאריאל:

כבר מלהטט: מנור באימון בכורה בויאריאל
