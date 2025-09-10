דרך חדשה: צפו באימון הבכורה של מנור סולומון

זה פחות הלך עד כה בטוטנהאם מכל מיני סיבות, ומנור סולומון ינסה להרשים מחדש בוויאריאל, ורגע לפני שהוא חבר לקבוצתו החדשה, הכוכב הישראלי הראה כמה פוטנציאל יש בו עם צמד משחקים שהציתו את הדמיון במדי הנבחרת, מול מולדובה ואיטליה. כעת, הקיצוני מוכן לאתגר וכבר חבר לחבריו החדשים בספרד.

מנור הגיע למתחם האימונים של ויאריאל וכבר ערך אימון ראשון עם הצוללת הצהובה, כל זאת לקראת המשחק הראשון, בו הוא צפוי לערוך בכורה, מול לא אחרת מאשר אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE). ויאריאל העלתה הצצה לאימון הראשון שלו עם הצהובים.

כזכור, מנור הושאל לספרדים לעונה אחת מטוטנהאם, כאשר לצוללת הצהובה לא תהיה אפשרות לרכוש אותו בתום העונה. הבכורה מול אתלטיקו, ואז מחכה לו משחק בליגת האלופות, דווקא מול טוטנהאם, במטרה להוכיח לתנרגולים כמה הם טעו שלא השאירו אותו בסגל שלהם. צפו בחלקים מאימון הבכורה של מנור סולומון בוויאריאל: