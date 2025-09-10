פרייס חשף: איך בונים סגל ומכינים עונה במצב

מכבי תל אביב ערכה הערב (רביעי) אירוע מיוחד עם אוהדים בבר בתל אביב, בו נכחו אוהדים חברי מועדון פוראבר, שהגיעו כדי לשוחח ולשאול שאלות את מנכ״ל המועדון, בן מנספורד, המנהל הטכני דומיניק פרייס, ומנהל הקבוצה יואב זיו. אורח מיוחד באירוע היה עידן ברמן אחיהם של גלי וזיו ברמן החטופים בעזה.

בפתיחת האירוע ברמן שאל את דומיניק פרייס מה התקרה האירופית של מכבי ת״א בעיניו: “להיות בליגת האלופות כמובן, אנחנו צריכים להיות באירופה בכל עונה והמטרה במכבי היא תמיד לנצח כל משחק ולזכות באליפות בכל שנה. אנחנו שמחים להיות בליגה האירופית ורוצים לייצג את המועדון כמה שיותר טוב ולקחת כמה שיותר נקודות באופן יציב באירופה”.

על המעבר ל-8 זרים אמר פרייס: “בנינו סגל שיכול להיות תחרותי בכל מסגרת אפשרית כי יש עומסים גדולים ולכולם יהיה איפה לשחק. אנחנו בוחרים שחקנים לפי יכולת, אופי, אישיות, הלחץ פה הוא עצום להצליח ולא כל שחקן יכול להתמודד עם זה, או עם הלחץ שיש באצטדיון הביתי, ולכן כאשר בוחרים שחקנים אנחנו מסתכלים גם על זה. כישרון לא מספיק כדי להצליח במכבי ת״א, האופי המיוחד הזה הוא כל מה שמכבי ת״א מחפשת ומייצגת. כל מי שמגיע יודע היטב מה מצופה ממנו כשחקן וכאדם שמייצג את המועדון”.

דומיניק פרייס (חגי מיכאלי)

פרייס נשאל איך משכנעים שחקן זר להגיע לישראל: “מכבי מועדון מוכר באירופה. זה מועדון שמשחק במסגרות של אופ״א ולכן זה קורץ לשחקנים זרים. כאשר אתה משחק מול 26 אלף אוהדים בבית ויש לך אפשרות לזכות בתארים, זה משהו שמדבר לשחקנים זרים. זה מועדון גדול למרות המצב בחוץ, ולכן זה עדיין מועדון שמושך שחקנים”.

על פרופיל הזרים שנבחרו הקיץ שחלקם בגיל שונה ופחות צעיר ממה שהגיע בקיץ קודם: “זה לא רנדומלי. חיפשנו שחקנים עם יותר ניסיון, כאשר בונים סגל תמיד יודעים מראש מה אנחנו צריכים. זה הרבה יותר מגיל. זה השתלבות בסגל, מי יכול להיכנס מהר יותר לעניינים, התמהיל, ההתאמה המקצועית, איפה צריך לאזן ואיפה צריך לשפר, אז זה יותר מגיל”.

יואב זיו אמר: “לבן ודומיניק מגיעות הרבה מחמאות על רמת המעורבות שלהם, בין אם זה נוער, מושאלים, עובדי מנהלה, משרדים, המעורבות שלהם היא מקסימלית. כאשר שחקנים חדשים באים אז יש תהליך שונה בין זרים לישראלים. לזרים צריך לדאוג לוויזה, טיסות, בדיקות רפואיות בחו״ל אם צריך, מלונות. הדאגה לשחקנים הישראלים היא לגרום להם להרגיש שיש להם משהו שונה. אני מרגיש את זה משחקנים אחרי שהם עוזבים, ששולחים הודעות שזה חסר להם עכשיו, שהתעניינו בהם, שדאגו למשפחות שלהם וכמה כיף היה להם במכבי. זו משפחה”.

יואב זיו (חג'אג' רחאל)

זיו נשאל על המשחקים באירופה העונה אחרי אירועי אמסטרדם אשתקד: ״זו הייתה חוויה מאוד לא נעימה, לילה לבן, לדאוג לאוהדים מי נמצא איפה, אחים לסמל היו איתנו בקשר ופתחנו חמל בבית המלון כדי להבין איפה כל אחד. כבר עכשיו מסתכלים קדימה לברמינגהאם, שטוטגרט, פרייבורג. אנחנו מסתכלים איך לדאוג שהאוהדים שיטוסו איתנו יחזרו בשלום”.

על המשך העונה באירופה: “אני אומר את זה בחצי קריצה כי לצערנו היינו רוצים עוד מועדונים ישראלים באירופה, זה היה מקל עלינו קצת בליגה, וזה שזכינו באליפות בעונה שעברה ככה זה לא מובן מאליו. ברור שהשאיפה שלנו היא להיות בליגת האלופות, אבל לשחק בליגה האירופית או בקונפרנס ליג זו מטרה ברורה ואנחנו שם, האחרים לא, ואנחנו צריכים להמשיך להיות שם ולשמר את המושג שנקרא מכביזם”.

זיו דיבר על מספרי חולצות: יהיו בסוף גם מספר 8 וגם מספר 7 במכבי. קיבלנו את ברכת הדרך של אבי נמני לזה. כשרובי קין הגיע הוא אמר לי ״דור פרץ נראה לי כמו מספר 8״, אבל דור לא רצה להחליף את המספר שלו. בסוף יהיה מספר 8 במכבי אבל זה צריך להיות מישהו שירצה את זה, שיוכל להיות גם מנהיג ולהבין את המשמעות הזאת, ויהיה גם מספר 7 כמו שאחרי שערן עזב בפעם הראשונה אז היו שחקנים שלבשו את החולצה הזו”.