מצאה חלוץ: מארק קוסטה סיכם בהפועל פ"ת

כבר תקופה ארוכה שהפועל פתח תקווה מחפשת חלוץ, וכעת היא מצאה אותו. העולה החדשה לליגת העל סגרה את צירופו של חלוץ זר שכבר שיחק בליגת העל, ומדובר במארק קוסטה, שיחזק את החלק הקדמי של עומר פרץ וינסה לעזור למועדון לעמוד במטרות. על מועמדותו של קוסטה פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

החלוץ, שרשם תקופה נהדרת במכבי בני ריינה, ינחת בארץ בסוף השבוע הקרוב, והוא ירוויח כ-170,000 אירו. הבאת מארק קוסטה עבור המלאבסים נבדקה לפני תקופה קצרה, אך אז היו פערים בין הצדדים. בסופו של דבר הכל הגיע לכדי פיתרון ואקס מכבי בני ריינה הוא החלוץ הזר הנבחר כדי להוביל את חוליית ההתקפה של עומר פרץ.

החלוץ ההונגרי בן ה-28 שיחק בריינה בעונות 2022/2023 ו-2023/2024 וכבש בסך הכל 12 שערי ליגה, כאשר הוא הגיע עם הקבוצה מהמגזר לפלייאוף העליון בעונתו השנייה בקבוצה. בעונה שעברה הוא שיחק בוולוס היוונית.