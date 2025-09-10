יום רביעי, 10.09.2025 שעה 22:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מצאה חלוץ: מארק קוסטה סיכם בהפועל פ"ת

החלוץ, שכיכב במכבי בני ריינה ועל מועמדתו נחשף לראשונה ב-ONE, סיכם על הגעה לעולה החדשה והוא יחזק את החלק הקדמי של פרץ. צפוי לנחות בסופ"ש

|
מארק קוסטה (חג'אג' רחאל)
מארק קוסטה (חג'אג' רחאל)

כבר תקופה ארוכה שהפועל פתח תקווה מחפשת חלוץ, וכעת היא מצאה אותו. העולה החדשה לליגת העל סגרה את צירופו של חלוץ זר שכבר שיחק בליגת העל, ומדובר במארק קוסטה, שיחזק את החלק הקדמי של עומר פרץ וינסה לעזור למועדון לעמוד במטרות. על מועמדותו של קוסטה פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

החלוץ, שרשם תקופה נהדרת במכבי בני ריינה, ינחת בארץ בסוף השבוע הקרוב, והוא ירוויח כ-170,000 אירו. הבאת מארק קוסטה עבור המלאבסים נבדקה לפני תקופה קצרה, אך אז היו פערים בין הצדדים. בסופו של דבר הכל הגיע לכדי פיתרון ואקס מכבי בני ריינה הוא החלוץ הזר הנבחר כדי להוביל את חוליית ההתקפה של עומר פרץ.

החלוץ ההונגרי בן ה-28 שיחק בריינה בעונות 2022/2023 ו-2023/2024 וכבש בסך הכל 12 שערי ליגה, כאשר הוא הגיע עם הקבוצה מהמגזר לפלייאוף העליון בעונתו השנייה בקבוצה. בעונה שעברה הוא שיחק בוולוס היוונית.

