הגרנד פרי ברמלה ננעל: "התקווה" הושמעה שוב

נבחרת השלום והאחווה, שלא השתתפה ביום האחרון של הגרנד פרי, צפתה מהיציע במשחק המרתק בין ברזיל להונגריה על המקום השני בעולם ובטורניר. לאחר שהונגריה הובילה 1:3, הברזילאים הצליחו להשוות ל-3:3 בסיום וניצחו 3:4 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים.

טקס הסיום, בנוכחות שר החוץ גדעון סער, התקיים מיד לאחר המשחק. שחקני ישראל קיבלו מדליות זהב, והמאמן עובד קראוס זכה בתואר מאמן הטורניר, אותו קיבל מידיה של המדליסטית האולימפית אבישג סמברג, ילידת רמלה.

הטניסאי ישי עוליאל, אף הוא יליד רמלה, העניק את תואר ה-MVP של הגרנד פרי לשחקן בן שבת, והקפטן ג’ואי דימוס הניף את גביע הגרנד פרי ואת צלחת המקום הראשון בעולם.

שחק בן שבת וישי עוליאל (דוברות רמלה)

הנבחרת הישראלית מדורגת כעת במקום הראשון בעולם ותזכה ללבוש את החולצה הצהובה, המסמלת את הבכורה בליגה העולמית, עד לגרנד פרי הבא שיתקיים בעוד כשנה בריו דה ז’ניירו.

בסיום הטקס התקיים משחק ראווה מסורתי: נבחרת השלום, המורכבת משחקני קבוצת הנוער של מ. ס. רמלה, ניצחה 0:1 את נבחרת העולם וקיבלה את הגביע בסיום המשחק שנעל את אירועי הגרנד פרי - האירוע הבינלאומי הראשון שהגיע לישראל לאחר ה-7 באוקטובר וננעל בהצלחה רבה.

אירועי היום הועברו ל-12 מדינות. הקומישיונר של הליגה העולמית, סלבטורה פרימיצ’ריו, סיכם: “עברנו שלושה ימים נפלאים בעיר רמלה ובישראל, הארגון היה טוב ולבבי, שידורי הטלוויזיה עלו על הציפיות שלנו וכמובן מנקודת המבט המקומית, הנבחרת הישראלית היא מובילה ראויה לליגה העולמית”.