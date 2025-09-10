נוער: עמיר נמני הצטרף להפועל באר שבע

קבוצת הנוער של הפועל באר שבע מעבה את השורות. הקבוצה הדרומית, המודרכת ע"י ניר דנון, העבירה לשורותיה בהשאלה עד לסיום העונה את כרטיס השחקן של שחקן הכנף, עמיר נמני (2008), שמגיע מהפועל ת"א.

נמני חוזר אחרי זמן רב לשחק באזור הדרום, שכן את דרכו החל בקבוצת ילדים ג' של הפועל מרחבים, ולאחר מכן עבר למכבי קרית גת למשך שתי עונות - בהן שיחק במקביל בשתי קבוצות גיל, לצד ילידי 2008 ולצד ילידי 2007. בשנתון ילדים א' הצטרף לקבוצת הדרום של הפועל ת"א ועשה דרך של ארבע עונות מלאות בשורות מחלקת הנוער האדומה.

בעונה שעברה רשם 27 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת נערים א', בהן הופעה אחת מלאה. השחקן כבש שישה שערים וספג שלושה כרטיסים צהובים. בעונה זו רשם השחקן הופעה חלקית בת 45 דקות במשחק בו קבוצת הנוער של הפועל ת"א נחלה הפסד 4:1 למכבי נתניה.

שחקן נוסף יליד 2008 שנפרד מהפועל ת"א ועובר בהשאלה לקבוצה אחרת הוא יובל לוטן, שכרטיס השחקן שלו הושאל לשורות שמשון "פטזל" ת"א, העולה החדשה ללאומית דרום. יובל לוטן מסיים פרק של שתי עונות בהפועל ת"א, אליה הגיע בשנתון נערים ב' אחרי שש עונות רצופות במחלקת הנוער של הפועל ר"ג.

ליגת העל לנוער חוזרת בשבת הקרובה מפגרת נבחרת לאחר שלושה שבועות. קבוצת הנוער של הפועל ת"א, שעומדת על מאזן של ניצחון אחד והפסד אחד, תתארח בשבת, בשעה 17:00, במגרש ספורטק דרום בת"א, במשחק דרבי מול בני יהודה - שצברה נקודה אחת בשני המחזורים הראשונים וטרם כבשה שער בכורה.