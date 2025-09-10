יום רביעי, 10.09.2025 שעה 21:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
61-112מכבי נתניה1
63-62בית"ר ירושלים2
40-32הפועל חיפה3
42-42הפועל רעננה4
43-42מכבי פ"ת5
42-32מכבי ת"א6
33-62הפועל כפ"ס7
34-62הפועל ת"א8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
34-22הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
06-12הפועל עכו17
09-32הפועל רמה"ש18

נוער: עמיר נמני הצטרף להפועל באר שבע

שחקן הכנף חוזר לדרום אחרי פרק ממושך בהפועל ת"א. כרטיס השחקן שלו הושאל לקבוצה מבירת הנגב, שתארח בשבת את הפועל רעננה. יובל לוטן הושאל לשמשון

|
עמיר נמני (פרטי)
עמיר נמני (פרטי)

קבוצת הנוער של הפועל באר שבע מעבה את השורות. הקבוצה הדרומית, המודרכת ע"י ניר דנון, העבירה לשורותיה בהשאלה עד לסיום העונה את כרטיס השחקן של שחקן הכנף, עמיר נמני (2008), שמגיע מהפועל ת"א.

נמני חוזר אחרי זמן רב לשחק באזור הדרום, שכן את דרכו החל בקבוצת ילדים ג' של הפועל מרחבים, ולאחר מכן עבר למכבי קרית גת למשך שתי עונות - בהן שיחק במקביל בשתי קבוצות גיל, לצד ילידי 2008 ולצד ילידי 2007. בשנתון ילדים א' הצטרף לקבוצת הדרום של הפועל ת"א ועשה דרך של ארבע עונות מלאות בשורות מחלקת הנוער האדומה.

בעונה שעברה רשם 27 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת נערים א', בהן הופעה אחת מלאה. השחקן כבש שישה שערים וספג שלושה כרטיסים צהובים. בעונה זו רשם השחקן הופעה חלקית בת 45 דקות במשחק בו קבוצת הנוער של הפועל ת"א נחלה הפסד 4:1 למכבי נתניה.

שחקן נוסף יליד 2008 שנפרד מהפועל ת"א ועובר בהשאלה לקבוצה אחרת הוא יובל לוטן, שכרטיס השחקן שלו הושאל לשורות שמשון "פטזל" ת"א, העולה החדשה ללאומית דרום. יובל לוטן מסיים פרק של שתי עונות בהפועל ת"א, אליה הגיע בשנתון נערים ב' אחרי שש עונות רצופות במחלקת הנוער של הפועל ר"ג.

ליגת העל לנוער חוזרת בשבת הקרובה מפגרת נבחרת לאחר שלושה שבועות. קבוצת הנוער של הפועל ת"א, שעומדת על מאזן של ניצחון אחד והפסד אחד, תתארח בשבת, בשעה 17:00, במגרש ספורטק דרום בת"א, במשחק דרבי מול בני יהודה - שצברה נקודה אחת בשני המחזורים הראשונים וטרם כבשה שער בכורה. 

