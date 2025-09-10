יום רביעי, 10.09.2025 שעה 21:16
שינוי חוק ב-NBA יוביל ליותר זריקות מרחוק

הליגה הטובה בעולם החליטה על שינוי בחוקה מהעונה הקרובה, שישרת את אחוזי הקליעה של הרבה שחקנים ויגרום לעליית מספר הזריקות מחצי מגרש/מגרש שלם

סטף קרי. הצגה היסטורית (רויטרס)
בשורה לחובבי הזריקות מרחוק – ליגת ה-NBA החליטה היום (רביעי) על שינוי בחוקה, כך דיווח הכתב הבכיר של ESPN, שאמס צ’ארנייה. לפי שינוי החוק, החטאות מרחוק בסוף רבע ייחשבו בסטטיסטיקה כהחטאות של הקבוצה ולא של השחקן.

לעיתים קרובות, שחקנים נאלצים לקחת זריקות מחצי מגרש/מגרש שלם בסופי רבעים, וכיוון ולזריקות כאלו אחוזי קליעה נמוכים באופן יחסי לשאר הזריקות, הרבה שחקנים מוותרים עליהן כדי לא לפגוע באחוזי הקליעה האישיים שלהם.

בעקבות שינוי החוק, אין לשחקנים חשש כי אחוזיהם ייפגעו, מה שצפוי להוביל לכמות זריקות גבוהה יותר ממרחקים גדולים, ובעקבות כך ליותר סלים ממרחקים כאלו. בליגה הטובה בעולם ניסו את השינוי לראשונה בליגת הקיץ בחודש יולי האחרון ולבסוף החליטו לאמץ אותו. 

