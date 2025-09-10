יום רביעי, 10.09.2025 שעה 21:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

תקבל תשלום בביטקוין: הסכם החסות של נתניה

היהלומים חתמו על הסכם חסות לא שגרתי עם חברת “ביטקוין צ’יינג’” במסגרתו יקבלו את התשלום במטבעות דיגיטליים. סמל החברה יופיע על גב חולצת המשחק

|
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

לאחר שמכבי נתניה כבר חתמה מוקדם יותר הקיץ על הסכם חסות עם חברת “Sea Breeze” בשווי 2.5 מיליון שקלים, כשהיא הפכה לנותנת החסות הרשמית של המועדון, כעת היהלומים הודיעו על מקור הכנסה לא שגרתי.

מכבי נתניה הודיעה הערב (רביעי) על המשך שיתוף הפעולה עם “ביטקוין צ’יינג’” שכבר הייתה הספונסרית של המועדון, אך ההסכם החדש כולל תשלום יוצא דופן.

כחלק מההסכם, היהלומים יקבלו את כלל התשלום בביטקוין, ובכך מכבי נתניה הופכת למועדון הראשון בכדורגל הישראלי שמחזיק בביטקוין.

כתוצאה מהמהלכים, חברת “Sea Breeze” תוצג בחלק הקדמי של חולצת המועדון, בעוד שלוגו חברת “ביטקוין צ’יינג’” ימשיך להופיע על גב חולצות המשחק.

