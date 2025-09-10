אנדולו הודיעה: נארח את הפועל ומכבי במונטנגרו

אנדולו אפס הטורקית הודיעה היום (רביעי) כי שני משחקי היורוליג העונה מול הקבוצות הישראליות, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, לא ייערכו באיסטנבול אלא בעיר פודגוריצה שבמונטנגרו.

בהודעה הרשמית נכתב כי בשל הנחיות רשויות הביטחון בטורקיה, הוחלט להעביר את המפגשים לחו”ל. מכבי תל אביב תפגוש את אנדולו אפס ביום שלישי, 30 בספטמבר, ואילו הפועל תל אביב תשחק מול הטורקים ביום שישי, 3 באוקטובר. שני המשחקים יתקיימו בפודגוריצה וייערכו בנוכחות קהל.

המהלך החריג מדגיש את המורכבות הביטחונית במשחקים של הישראליות מול יריבות מטורקיה, וייאפשר לצדדים להימנע מתקריות דיפלומטיות.

אנדולו אפס עדכנה כי אוהדיה שברשותם מנויים מתבקשים לשלוח בקשות לכרטיסים עד 22 בספטמבר, וכי מכירת כרטיסים לקהל הרחב תפורסם בהמשך.