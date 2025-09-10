נשיא פיפ"א: מביע את תנחומיי לעם הקטארי

ישראל תקפה אמש (שלישי) באופן יוצא דופן בקטאר בניסיון לחסל את ראשי חמאס הנמצאים במדינה, והיום בחר נשיא פיפ”א, ג’אני אינפנטינו, במהלך חריג לדבר על הנושא וחיזק את הקטארים.

אינפנטינו אמר: “האירועים הטרגיים שהתרחשו בדוחא נגעו בי. אני מביע את תנחומיי הכנים לעם הקטארי החף מפשע. אנו מכירים את קטאר, שאירחה את מונדיאל 2022 ברמה גבוהה, כמדינה שיכולה לשמש גשר בפתרון בעיות רבות בזירה הבינלאומית.

“לכן, בזמנים קשים כאלה, עלינו לחזק עוד יותר את האחדות שלנו. אני קורא לכל הצדדים לשוב לדיאלוג ולהשיב את השלום באזור בהקדם האפשרי”.