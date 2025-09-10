יום רביעי, 10.09.2025 שעה 19:17
כדורגל ישראלי

נשיא פיפ"א: מביע את תנחומיי לעם הקטארי

במהלך חריג בחר אינפנטינו לחזק את קטאר לאחר התקיפה הישראלית כנגד ראשי חמאס: "האירועים הטרגיים נגעו בי. אני קורא לצדדים להשיב את השלום באזור"

|
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)
ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

ישראל תקפה אמש (שלישי) באופן יוצא דופן בקטאר בניסיון לחסל את ראשי חמאס הנמצאים במדינה, והיום בחר נשיא פיפ”א, ג’אני אינפנטינו, במהלך חריג לדבר על הנושא וחיזק את הקטארים.

אינפנטינו אמר: “האירועים הטרגיים שהתרחשו בדוחא נגעו בי. אני מביע את תנחומיי הכנים לעם הקטארי החף מפשע. אנו מכירים את קטאר, שאירחה את מונדיאל 2022 ברמה גבוהה, כמדינה שיכולה לשמש גשר בפתרון בעיות רבות בזירה הבינלאומית.

“לכן, בזמנים קשים כאלה, עלינו לחזק עוד יותר את האחדות שלנו. אני קורא לכל הצדדים לשוב לדיאלוג ולהשיב את השלום באזור בהקדם האפשרי”.

