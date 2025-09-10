הצהרת כוונות: אלמוג בוזגלו חתם במכבי יבנה

מכבי יבנה תחפש ללכת על כל הקופה העונה. רגע לפני המשחק בשישי הקרוב (12/09) בין מכבי יבנה לבית"ר נורדיה ירושלים (טוטו יבנה, 13:40), ראשי מכבי יבנה החליטו ללכת עד הסוף ולצרף לשורות המועדון את אלמוג בוזגלו (32), הקשר ההתקפי של בני יהודה תל אביב מהעונה החולפת, מי שהניף עמה את גביע המדינה בעונת המשחקים 2016/17.

לשחקן עבר עשיר בליגת העל ובליגה הלאומית כשמאחוריו כבר למעלה מ-300 הופעות בכל המסגרות בליגות הבכירות בכדורגל הישראלי. מעבר לכך, רשם מעל 60 שערים בכל המסגרות באותן ליגות. רק לציין כי דרכו החלה בכלל בליגה א' דרום, כשהיה בין השנים 2010 ל-2013 שחקנה של מכבי עירוני עמישב פתח תקווה. בינואר 2013 חבר למכבי יפו, עוד כששיחקה בליגה א' דרום.

את עונת 2024/25, החולפת, סיים עם 16 הופעות בליגה הלאומית, במדי בני יהודה תל אביב. סגר עונה עם שער במסגרת הליגה ושער במסגרת גביע המדינה. במרבית משחקיו עלה מן הספסל. באם המשא ומתן מול מכבי יבנה יבשיל לכדי חתימה, הרי שיבנה תהיה קבוצת ליגה א' השלישית בקריירה שלו וצפוי הוא לשחק לצד דובב גבאי, גם לו קריירה עשירה בליגת העל ובלאומית.

אלמוג בוזגלו (רדאד ג'בארה)

מכבי יבנה רוצה ללכת על האליפות העונה בכל הכוח. בעונה החולפת זה לא צלח, אבל כן הגיעה הקבוצה אל הפלייאוף העליון, שם הפסידה 2:1 לבית"ר נורדיה ירושלים, אתה תפגוש ביום שישי, כאמור, במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום. סתיו אלימלך ושחקניו פתחו את העונה ברגל שמאל, הרי שהפסידו 2:1 למכבי עירוני אשדוד.

אבא של אלמוג הוא יעקב בוזגלו, כדורגלן העבר ואחיו הם מאור, אסי ואוהד, אף הם שחקני כדורגל בעבר. מלבד הופעותיו בליגת העל ובליגה הלאומית, וכך גם מספריו מול שערי היריבות, היה שותף בתוכנית "הבוזגלוס" משנת 2017, שעקבה מקרוב אחרי המשפחה, כולל אלמוג עצמו, המתגורר בשפלה, בראשון לציון.