יום רביעי, 10.09.2025 שעה 19:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
31-21מכבי נווה שאנן2
30-11מכבי אחי נצרת3
11-11בני מוסמוס4
11-11עירוני נשר5
10-01הפועל מגדל-העמק6
10-01הפועל ב.א.גרבייה7
10-01הפועל כרמיאל8
10-01מכבי אתא ביאליק9
00-00הפועל בית שאן10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

הצהרת כוונות: אלמוג בוזגלו חתם במכבי יבנה

השחקן בן ה-32, לו בעל עשיר בליגת העל ובעונה החולפת שיחק בבני יהודה, הצטרף רשמית לסגל של אלימלך וישחק לצד דובב גבאי. יכול לשחק במשחק הקרוב

|
אלמוג בוזגלו (ראובן שוורץ)
אלמוג בוזגלו (ראובן שוורץ)

מכבי יבנה תחפש ללכת על כל הקופה העונה. רגע לפני המשחק בשישי הקרוב (12/09) בין מכבי יבנה לבית"ר נורדיה ירושלים (טוטו יבנה, 13:40), ראשי מכבי יבנה החליטו ללכת עד הסוף ולצרף לשורות המועדון את אלמוג בוזגלו (32), הקשר ההתקפי של בני יהודה תל אביב מהעונה החולפת, מי שהניף עמה את גביע המדינה בעונת המשחקים 2016/17.

לשחקן עבר עשיר בליגת העל ובליגה הלאומית כשמאחוריו כבר למעלה מ-300 הופעות בכל המסגרות בליגות הבכירות בכדורגל הישראלי. מעבר לכך, רשם מעל 60 שערים בכל המסגרות באותן ליגות. רק לציין כי דרכו החלה בכלל בליגה א' דרום, כשהיה בין השנים 2010 ל-2013 שחקנה של מכבי עירוני עמישב פתח תקווה. בינואר 2013 חבר למכבי יפו, עוד כששיחקה בליגה א' דרום.

את עונת 2024/25, החולפת, סיים עם 16 הופעות בליגה הלאומית, במדי בני יהודה תל אביב. סגר עונה עם שער במסגרת הליגה ושער במסגרת גביע המדינה. במרבית משחקיו עלה מן הספסל. באם המשא ומתן מול מכבי יבנה יבשיל לכדי חתימה, הרי שיבנה תהיה קבוצת ליגה א' השלישית בקריירה שלו וצפוי הוא לשחק לצד דובב גבאי, גם לו קריירה עשירה בליגת העל ובלאומית.

אלמוג בוזגלו (רדאד גאלמוג בוזגלו (רדאד ג'בארה)

מכבי יבנה רוצה ללכת על האליפות העונה בכל הכוח. בעונה החולפת זה לא צלח, אבל כן הגיעה הקבוצה אל הפלייאוף העליון, שם הפסידה 2:1 לבית"ר נורדיה ירושלים, אתה תפגוש ביום שישי, כאמור, במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום. סתיו אלימלך ושחקניו פתחו את העונה ברגל שמאל, הרי שהפסידו 2:1 למכבי עירוני אשדוד.

אבא של אלמוג הוא יעקב בוזגלו, כדורגלן העבר ואחיו הם מאור, אסי ואוהד, אף הם שחקני כדורגל בעבר. מלבד הופעותיו בליגת העל ובליגה הלאומית, וכך גם מספריו מול שערי היריבות, היה שותף בתוכנית "הבוזגלוס" משנת 2017, שעקבה מקרוב אחרי המשפחה, כולל אלמוג עצמו, המתגורר בשפלה, בראשון לציון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */