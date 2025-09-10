יום רביעי, 10.09.2025 שעה 19:29
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
14515-6357טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
12559-5957ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
13509-6037יוון1
10417-4736איטליה 2
9481-4736בוסניה3
9456-4476גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
10471-5316צרפת2
10529-5536סלובניה3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

פינלנד גברה 79:93 על גאורגיה בדרך לחצי הגמר

לאורי מרקאנן וחבריו רשמו עוד תצוגת שלשות והדפו קאמבק של חניכיו של דז'יקיץ' כדי לזכות בכרטיס לחצי הגמר. ב-21:00: לוקה וסלובניה נגד גרמניה

|
לאורי מארקנן עולה לזריקה (IMAGO)
לאורי מארקנן עולה לזריקה (IMAGO)

היום השני של משחקי רבע גמר יורובאסקט 2025 יצא לדרכו הערב (רביעי), כאשר במשחק המוקדם ניצחה פינלנד 79:93 את גאורגיה, ותחכה לראות מי תהיה יריבתה בחצי הגמר, כשגרמניה תפגוש את סלובניה מאוחר יותר (21:00).

שתי הנבחרות שרשמו הפתעות כשגברו על צרפת וסרביה הפייבוריטיות במסגרת שמינית הגמר, החלו את המשחק ביכולת שוויונית. הנבחרת מלפלנד הלכה כבר בפתיחה לנקודת החוזקה שלה מחוץ לקשת.

בצד השני החבורה של מיודעינו אלכסנדר דז’קיץ’ נתנו את המפתחות לטורניקה שנגליה וגוגא ביטאדזה, אך 2:30 דקות לסיום הרבע ראו את פינלנד בורחת ליתרון דו-ספרתי עם ריצה של ארבע שלושות.

טורניקה שאנגליה בדרך לסל (IMAGO)טורניקה שאנגליה בדרך לסל (IMAGO)

הסקור נשאר גבוה גם ברבע השני, כאשר מיאקה מואורינן בן ה-18 עם שבע נקודות רצופות הימם את הגאורגים, שכשלו לייצר עצירה בהגנה ולצמק את הפיגור, על אף 25 נקודות משותפות ברבע, וכפו על יריבתם בלבן איבוד אחד בלבד לפני הירידה להפסקה, כאשר לאורי מרקאנן לא התבלט עוד בשלב זה. 

בחזרה להתמודדות חזרו בקבוצות עם אגרסיביות שעכבה את מהלך המשחק, אך פעלה לטובתה של פינלנד, ששמרה על היתרון בעוד האדומים התקשו להיכנס לקצב. דודה סנדזה ואלכסנדר ממוקאשווילי הצליחו להלחיץ מעט עם יכולת אישית טובה, לצד חטיפות משמעותיות בהגנה. אחרי פסק זמן של לסי טובי, החליטו הפינים להכניס דווקא את הכדור לצבע, ויצאו על שכרם.

מיאקה מואורינן בדאנק (IMAGO)מיאקה מואורינן בדאנק (IMAGO)

בפתיחת הרבע הרביעי הובילו מאמוקשווילי וביטאדזה הביאו את גיאורגיה למרחק שני פוזשנים, אמנם פינלנד עם שתי שלשות החזירו את היתרון לתשע מול עייפות של החמישייה באדום. שנגליה המשיך להיאבק והלך לעונשין, אך כאמור דז’יקיץ’ לא מצא את היד החמה ושוב ראה את היריבה חוזרת ליתרון דו-ספרתי.

שלוש דקות לסיום הסיפור כבר היה נראה אבוד מבחינת הגאורגים, כאשר שנגליה עם עבירה בלתי ספורטיבית שנייה ירד מהפרקט בזמן שאדון מקסהוני דייק מהענושין והעלה את מאזנו האישי ל-12 נקודות.

שחקן פנרבחצ’ה מיקל ג’נטונן הוביל בדקות ונקודות את הפינים עם 19 נקודות, בעוד מרקאנן הסתפק ב-17 בלבד, אמנם הנבחרת מלפלנד מעפילה חצי הגמר עם תצוגת אדירה משלוש, כשרשמו 17 מתוך 31 ניסיונות. בצד השני ממוקשווילי עם 22 נק’ היה נקודת האור של גאורגיה, שנפרדת מהטוניר ברבע הגמר בטעם חמוץ, אחרי שגברה בענק על הצרפתים.

לאורי מאקרנן מעודד מהספסל (IMAGO)לאורי מאקרנן מעודד מהספסל (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */