פינלנד גברה 79:93 על גאורגיה בדרך לחצי הגמר

היום השני של משחקי רבע גמר יורובאסקט 2025 יצא לדרכו הערב (רביעי), כאשר במשחק המוקדם ניצחה פינלנד 79:93 את גאורגיה, ותחכה לראות מי תהיה יריבתה בחצי הגמר, כשגרמניה תפגוש את סלובניה מאוחר יותר (21:00).

שתי הנבחרות שרשמו הפתעות כשגברו על צרפת וסרביה הפייבוריטיות במסגרת שמינית הגמר, החלו את המשחק ביכולת שוויונית. הנבחרת מלפלנד הלכה כבר בפתיחה לנקודת החוזקה שלה מחוץ לקשת.

בצד השני החבורה של מיודעינו אלכסנדר דז’קיץ’ נתנו את המפתחות לטורניקה שנגליה וגוגא ביטאדזה, אך 2:30 דקות לסיום הרבע ראו את פינלנד בורחת ליתרון דו-ספרתי עם ריצה של ארבע שלושות.

טורניקה שאנגליה בדרך לסל (IMAGO)

הסקור נשאר גבוה גם ברבע השני, כאשר מיאקה מואורינן בן ה-18 עם שבע נקודות רצופות הימם את הגאורגים, שכשלו לייצר עצירה בהגנה ולצמק את הפיגור, על אף 25 נקודות משותפות ברבע, וכפו על יריבתם בלבן איבוד אחד בלבד לפני הירידה להפסקה, כאשר לאורי מרקאנן לא התבלט עוד בשלב זה.

בחזרה להתמודדות חזרו בקבוצות עם אגרסיביות שעכבה את מהלך המשחק, אך פעלה לטובתה של פינלנד, ששמרה על היתרון בעוד האדומים התקשו להיכנס לקצב. דודה סנדזה ואלכסנדר ממוקאשווילי הצליחו להלחיץ מעט עם יכולת אישית טובה, לצד חטיפות משמעותיות בהגנה. אחרי פסק זמן של לסי טובי, החליטו הפינים להכניס דווקא את הכדור לצבע, ויצאו על שכרם.

מיאקה מואורינן בדאנק (IMAGO)

בפתיחת הרבע הרביעי הובילו מאמוקשווילי וביטאדזה הביאו את גיאורגיה למרחק שני פוזשנים, אמנם פינלנד עם שתי שלשות החזירו את היתרון לתשע מול עייפות של החמישייה באדום. שנגליה המשיך להיאבק והלך לעונשין, אך כאמור דז’יקיץ’ לא מצא את היד החמה ושוב ראה את היריבה חוזרת ליתרון דו-ספרתי.

שלוש דקות לסיום הסיפור כבר היה נראה אבוד מבחינת הגאורגים, כאשר שנגליה עם עבירה בלתי ספורטיבית שנייה ירד מהפרקט בזמן שאדון מקסהוני דייק מהענושין והעלה את מאזנו האישי ל-12 נקודות.

שחקן פנרבחצ’ה מיקל ג’נטונן הוביל בדקות ונקודות את הפינים עם 19 נקודות, בעוד מרקאנן הסתפק ב-17 בלבד, אמנם הנבחרת מלפלנד מעפילה חצי הגמר עם תצוגת אדירה משלוש, כשרשמו 17 מתוך 31 ניסיונות. בצד השני ממוקשווילי עם 22 נק’ היה נקודת האור של גאורגיה, שנפרדת מהטוניר ברבע הגמר בטעם חמוץ, אחרי שגברה בענק על הצרפתים.