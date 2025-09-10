בשעה זו: בני יהודה ואלירן עובד עומדים לדין

אחרי קמפיין חיובי בגביע הטוטו, שם הגיעו לגמר המפעל, וחזרה אחרי יותר מ-20 שנה לאצטדיון שכונת התקווה, בבני יהודה סופרים כבר שלושה משחקי ליגה ללא ניצחון. הרוחות מתלהטות סביב, והגיעו לשיא שלילי בהפסד האחרון של קבוצתם ביום ראשון, שם נחלו 1:0 מול הפועל כפר סבא.

בסיום המשחק, עשרות אוהדי הקבוצה המתינו ליד רכבו של השופט הרביעי באותו משחק, ניב ארד, ו-”קיללו, ירקו וזרקו כוסות”. ארד אף סיפר כי גילה בביתו חתך בראשו בעקבות אותן פרעות, לאחר שלווה החוצה רק בעזרת מאבטח אחד, שכן לא נשקפה סכנה עד לסיום.

בשעה זו, נערך הדיון בעניין בין הצדדים, כשאת בני יהודה מייצג הבעלים אלירן עובד, שעומד גם הוא לדין ומלווה בעו”ד יפתח אבן עזרא. בהתאחדות לכדורגל ובאיגוד השופטים רואים מצידם את המקרה בחומרה.

ניב ארד הגיע לדיון (אופק שדה)

מהלך הדיון

הדיין נועם לובין החל את הדיון. “בני יהודה מועמדת על התפרעות אוהדים, והעלבת שופט משחק”. בהמשך, צוטט את השופט הרביעי, ניב ארד: “הותקפתי לצד מאבטח בסוף המשחק לאחר סיום ליווי, בדרכנו לרכב נזרקו לעברנו כוסות וחפצים, והגעתי לרכב ספוג בנוזלים. בבית גיליתי חתך בראשי”.

התובע פתח בדבריו: “הקבוצה מועמדת בפעם הרביעית לדין. גם בהעמדות קודמות זה היה בגין אירועים חמורים. אנו נמצאים במחזור השלישי של העונה והדבר הזה חייב להיעצר. במקרה הנוכחי הייתה פגיעה פיזית ולא פשוטה, הדיין יכול להתרשם מפנס לעין וחתך בראש (של השופט).

“ההחלטה שלא להעמיד לדין בנסיבות מחמירות הייתה החלטה לא פשוטה ולא התקבלה ומה שהכריע את הכף היה שבסופו של יום, מדובר באירוע שהתרחש מחוץ לשדה המשחק ובמשחק חוץ של הקבוצה. הפחתת נקודות בעיניי, במקרה שמתרחש מחוץ לשדה המשחק היא פגיעה קשה מאוד, וחסרת היגיון מבחינת ערך ספורטיבי.

הדיין נועם לובין (אופק שדה)

“אני כן חייב להגיד שהתקנון בנוסח הנוכחי בעצם מותיר שתי אפשרויות: קנס גבוה או הפחתת נקודות. אלו האפשרויות שקיימות במקרה הזה, ובנסיבות האלו, עם כל החומרה אני חשבתי לבקש הפחתה של נקודה על אירוע שקורה מחוץ לחתומי המגרש זה קשה מידי”.

בעלי בני יהודה, אלירן עובד התפרץ לדיון, לובין עצר אותו בעקבות מחלוקת עם התובע. ״התובע לא מכבד אותי וזורק דברים לאוויר״.

התובע המשיך: כשמר עובד הועמד לדין, וגם היום, עד כמה דקות לפני הדיון, אני לא קראתי את מה שייחס השופט לעובד כקריאה לאוהדים לחכות לשופט מחוץ לאצטדיון, אני קורא את זה כאיום מפורש, מי שחושב שזה פחות חמור… הענישה שהתבקשה פה היא קלה לעומת האירוע, לנוכח היסטוריית הקבוצה והשופט שנפגע”.

עורך הדין יפתח אבן עזרא: “האישום של היום מתחלק לשני אירועים - אוהדים ושופט. אני חושב שכל מי שקורא את הדוח רואה שאין עבירה. אם מסתכלים על התקנון ומה שמיוחס לו, לא הייתה פריצה לכר הדשא או שדה המשחק. כתוב במפורש שלא הייתה פריצה ולכן אין עבירה ויש לזכות מכך, כל זה על סמך תיעוד השופט. גם בארץ וגם בחו”ל אוהדים מביעים את דעתם כלפי השחקנים והצוות, יכול להיות שאם חברת האבטחה לא הייתה עושה את עבודתה היינו באירוע אחר.

“לגבי האירוע השני, אני שמח שהתובע בחר במסלול העונשים שהוא בחר בו אבל אני חושב שיש נושא. הגבולות השילוחיים הם גם גבולות גאוגרפים, הכל תלוי נסיבות. אנחנו יכולים לייחס לקבוצה אירועים של אוהדים שלה תוך כדי משחק או לפני משחק. כל כך הרבה זמן אחרי המשחק, האחריות השילוחית היא אחרת לגמרי. קחו את אירוע הגרזן שחטף אוהד הפועל ת״א מאוהדי בית”ר, לא הייתה העמדה לדין של הקבוצה. אם לא נציב גבול מסוים ונשים סוף לגבולות”.

לובין בחר לקטוע את עורך הדין וציין מקרי עבר של קבוצות שאוהדים תקפו אוטובוס של בית״ר ירושלים והייתה העמדה לדין של הקבוצות עצמן.

עובד התפרץ פעם נוספת, לובין ציין בפניו כי הוא רוצה לשמוע רק את עורך הדין שלו ושב לנושא: “פה אנחנו מדברים על אירוע ביציאה ממשחק מחוץ לאצטדיון”.

אבן עזרא: “אין לנו שליטה מחוץ לאצטדיון, באצטדיון יש לנו”.

לובין: “כשאתה שולח מאבטח של הקבוצה עם שופט, סימן שמשהו לא בסדר. יש פה סתירה בין זה שאתה חושב שיש אחריות להתנהגות הקהל של הקבוצה רק באצטדיון”.

אבן עזרא: “דין אירוע כזה לא יכול להיות כדין אירוע שנוגע בגבולות המשחק. אחריות שילוחית זה חריג בכללי המשפט. אם לא נדע לשים סימנים וגבולות לפעול נגד אוהדים וגם יענו אחרי הצדק הקיומי, אני חושב שלא עשינו כאן כלום, אם ניענש בחומרה, מה שבני יהודה עושה כנגד אלימות לא נעשה כאן שנים, למרות פתיחת העונה שלה”.

לובין: “כשאתה מתחיל עונה ופעם שישית מגיע לבית דין...”

אבן עזרא: “הקבוצה שינתה את מבנה האצטדיון, העבירה את הספסלים בהון של כסף ועם היתרי בניה כדי למנוע אלימות”.

עובד: “אנחנו אובדי עצות, אני עושה מה שאני יכול כנגד מקרי האלימות וההתפרעויות”.

אבן עזרא: “המעשים שהקבוצה עושה הם דברים שצריך להתחשב בהם, הסכומים בהם היא נקנסת גבוהים מאוד לקבוצה מהלאומית. אנחנו מבקשים שהדיין יתחשב בדרישת התובע”.