יום רביעי, 10.09.2025 שעה 17:42
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
"שמח שביה"ד המחוזי מצא פגמים בהחלטה"

אליצור נתניה לא הסתירה את שביעות רצונה מן ההכרעה של השופט הס, שהפך את החלטת האיגוד. עירוני אילת: "ההנהלה תתכנס לדון על צעדיה הבאים בנושא"

שחקני אליצור נתניה בחימום (רועי כפיר)
שחקני אליצור נתניה בחימום (רועי כפיר)

הסאגה הבוערת של הקיץ מסרבת להגיע לסיומה גם כשהקבוצות כבר החלו את טורניר גביע ווינר סל לקראת פתיחת העונה החדשה בליגה, כאשר בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי נכון להיום (רביעי) אליצור נתניה תהיה זו שתשחק בליגת העל, בעוד האיחוד של הפועל עפולה עם עירוני אילת נשאר בסימן שאלה עד להכרעת בית הדין העליון.

לאחר ההכרעה יצאו שתי הקבוצות בהצהרות לתקשורת, כאשר כל אחת מהן נוסחה באור שונה למדי. המועדון מהעיר הדרומית כתב: “עירוני אילת מכבד את החלטת בית המשפט המחוזי אשר לא קיבל את עתירת עפולה/אילת לסעדים שיאפשרו לה לשחק בליגת העל בעונה הקרובה, כל עוד בית הדין של איגוד הכדורסל לא יכריע אחרת”.

עוד נכתב ע”י המועדון: “יחד עם זאת אנו מבקשים להדגיש כי רק אמש קיבל איגוד הכדורסל ברוב קולות את החלטתו לאשר את האיחוד- החלטה צודקת ונכונה שמבטאת את טובת הענף, טובת השחקנים והקבוצות ובעיקר טובת הפרירפריה. בשעות הקרובות תתכנס הנהלת האגודה לדון בצעדיה הבאים על בסיס האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה”.

שחקני עירוני אילת (שחר גרוס)שחקני עירוני אילת (שחר גרוס)

בצד השני של המתרס, אליצור נתניה לא הסתירה את שביעות רצונה מההחלטה: “לאחר החלטת בית המשפט המחוזי שהתקבלה היום, נקבע באופן רשמי כי קבוצתנו תשחק בליגת העל בעונת המשחקים הקרובה. אנו מברכים על ההחלטה וממשיכים בהכנות המלאות לקראת פתיחת העונה”.

יו״ר הקבוצה אבידן נגר הוסיף: ״אני שמח שגם בית המשפט המחוזי ראה את הפגמים בהחלטה שהתקבלה בשנית ופסק נכון”. הקבוצה מהשרון המשיכה וקראה לאוהדים להגיע לעודד: “המשחק הראשון במסגרת גביע ווינר ייערך ביום שישי הקרוב בכפר בלום ואנו מזמינים את קהל האוהדים להמשיך לרכוש מינויים, לתמוך ולפתוח איתנו את השנה החדשה באנרגיות חיוביות”.

אבידן נגר (שחר גרוס)אבידן נגר (שחר גרוס)

יש להבהיר כי ההחלטה עוברת לבית הדין העליון, אשר עשוי להפוך את ההחלטה מחדש, רגע לפני פתיחת עונת 25/26 של ליגת ווינר סל. אמנם נכון לכרגע, אליצור נתניה תהיה זו שתחל את העונה בליגה הבכירה בישראל. 

השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)
