בארי אשכול ובית שאן ניצחו בחוץ בנערים ג'

שתי יממות עם שמונה משחקים בסיבוב א' של גביע המדינה הגיעו לסיומם. עוד שלושה משחקים, שצפויים להיערך בשבועות הקרובים ישלימו את תמונת העולות לשלב הבא. מבין המשחקים שנערכו ביומיים הקודמים משחק אחד הוכרע בפנדלים, ניצחונה של מכבי צורן (שרון) 4:5 על מכבי עתלית (מפרץ). יתר המשחקים הסתיימו בזמן משחק רגיל, שניים מהם אפילו בהפרש דו ספרתי.

צפרירים חולון - הפועל בארי אשכול 4:2

קבוצת ה"צו פיוס" המוכשרת המייצגת בגאון את יישובי עוטף עזה, שתתחיל בסופ"ש את דרכה בליגת דרום, התארחה ביום שני אצל קבוצה שתשחק בליגת דן. שחקני בארי אשכול הרשימו ברמת התכליתיות שלהם וזכו בכל הקופה, במשחק שהתנהל באווירה ספורטיבית ונפתח בהנפת שלטים של שתי הקבוצות הקוראים לסולידריות חברתיות ולהחזרת החטופים משבי החמאס בעזה.

אביב וולוז'ני היה השחקן הלוהט של הקבוצה האורחת עם שלושער. שערו הראשון של השחקן נענה בשער שוויון שכבש אמרי אזולאי (‘17). במחצית השנייה השערים שכבש וולוז'ני הגיעו לאחר שער שכבש יאיר חן (‘50), יחדיו העליו השניים את קבוצתם ליתרון 1:4. אמרי אזולאי השלים צמד בדקה ה-’73 וקבע את תוצאת המשחק, ניצחון 2:4 להפועל בארי אשכול, שעולה לשלב הבא.

גידי חיימי, מאמן קבוצת נערים ג' של הפועל בארי אשכול, שיתף ברגשותיו בסיום המשחק ובמטרות הקבוצה: "אנחנו שמחים מאוד מהניצחון בגביע, שיחקנו נגד קבוצה מאומנת ומצוינת ואנחנו מאחלים לה הרבה הצלחה בהמשך. באופן כללי הקבוצה שלנו אוהבת את משחקי הגביע, בעונה שעברה עברנו 3 שלבים”.

הפנים שלנו קדימה לעונה הקרובה ולמשחקי הליגה, הילדים עובדים קשה באימונים ומשתדלים להוציא מעצמם את המיטב למרות כל הרעש והבלגן מסביב והקושי להתרכז בכדורגל אנחנו מצפים לעונה טובה, תחרויות ומאתגרת ובטוחים שנעשה דברים יפים בליגה ובגביע".

באופן טבעי חיימי, שמאמן במקביל את קבוצת הנוער, התייחס להשפעות התקופה על הקבוצה והמועדון בתקופה הנוכחית: "אנחנו מאד מתרגשים לפתוח את העונה החדשה עם קבוצת נערים ג', שבעצם עשתה את הקפיצה יחד מילדים א' והעונה תתחיל להתמודד בליגה התחרותית”.

בסיטואציה הקשה בה אנו שרויים מזה כמעט שנתיים, מאז האסון שפקד אותנו בשביעי לאוקטובר, הערך המוסף של הפעילות הוא הרבה מעבר לכדורגל. הצלחנו להקים קבוצת ילדים א', למרות שהרבה ילדים היו מפונים מביתם. הכדורגל הביא להם את המסגרת לברוח מהתחושות הרעות ולהתרכז ביחד עם החברים שלהם במה שהם הכי אוהבים, לשחק כדורגל”.

אחרי המון מאמצים של הילדים והצוות המקצועי אנחנו בטוחים שנוכל להשתפר השנה עוד יותר כקבוצה, ולהיות קבוצה חזקה בליגה. אנצל את המעמד ואגיד את הדבר הברור מכל מבחינתנו, אנו מצפים להחזרת כל החטופים במהרה. בלעדיהם הקבוצה, המועדון והמועצה שלנו לא אותו הדבר".

בני יפו - הפועל בית שאן 2:0

קבוצת ה"צו פיוס" הצפונית מליגת יזרעאל, שבעונה שעברה הייתה בעלת המאזן הטוב ביותר בליגת מחוז יזרעאל של שנתון ילדים א', החלה עונה חדשה תחת הדרכתו של אור טייב ברגל ימין, עם ניצחון 0:2 ועם כרטיס לשלב הבא של משחקי הגביע. את השערים כבשו לזכותה עופרי עיני (‘18) ואלרואי דרי (‘26).

בית שאן נערים ג (בית שאן)

מכבי יהוד מונוסון - מכבי כפר יונה 4:2

במשחק בין שתי קבוצות "צו פיוס" ניצחה האורחת מליגת שרון את המארחת מליגת דן, ועלתה לשלב הבא. כבר בדקה הרביעית רפאל פיליפס העלה את כפר יונה ליתרון 0:1, שהוכפל בדקה ה-’24 עם שער שכבש אורי רחמים, שקבע 0:2 לזכות כפר יונה.

שער שכבש עידו וייצמן (‘52) צימק את התוצאה והחזיר את המארחת לתמונה המשחק, אך שערים שכבשו ניב סופר (‘64) ואיתי ניר (‘71) הקפיצו את יתרונה של כפר יונה ל-1:4. שער מצמק שכבש אביעד טזזו (‘76) קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 2:4 לזכות מכבי כפר יונה.

כפר יונה נערים ג (אירנה ליטינסקי)

יתר התוצאות:

מכבי עתלית (מפרץ) - מכבי צורן (שרון) 5:4 בפנדלים, לאחר 2:2 בתום הארכה

מכבי עמק חפר (ארצית) - הפועל רמת השרון 2 (מרכז) 0:2

הפועל פרדסיה (שרון) - עליה כפר סבא (שרון) 3:1

מ.כ שפרעם (מפרץ) - עירוני טבריה (צפון) 9:0

הפועל מטה אשר (מפרץ) - עירוני בית דגן (דן) 0:12