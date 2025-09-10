יום רביעי, 10.09.2025 שעה 17:40
שונות  >> ONE ביזנס

קריית גת חתמה על הסכם חסות עם מוסד קפיטל

קבוצת הנדל"ן, שנותנת חסות גם למכבי תל אביב בכדורגל הגברים, חתמה על הסכם עם הדאבליסטית בכדורגל הנשים, שתיקרא מעתה מ.ס מוסד קפיטל קריית גת

|
החסות החדשה של קריית גת (פרטי)
החסות החדשה של קריית גת (פרטי)

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורגל נשים, מ.ס קריית גת, פתחה את עונת 2025/26 עם בשורה מחוץ למגרש: הקבוצה חתמה על הסכם חסות ראשי עם קבוצת מוסד קפיטל. במסגרת ההסכם, שם הקבוצה ישתנה ל־מ.ס מוסד קפיטל קריית גת.

קבוצת הנדל”ן מוסד קפיטל, שכבר נותנת חסות רשמית גם לאלופת המדינה בגברים, מכבי תל אביב, מצטרפת כעת גם לאלופת הנשים במטרה לחזק את מעמדה בספורט הישראלי.

קריית גת, שזכתה בדאבל בעונה שעברה והפכה לכוח הדומיננטי בכדורגל הנשים בארץ, תנסה לשמור על תאריה גם העונה – הפעם תחת זהות חדשה על החולצה. הקבוצה זכתה בשבע אליפויות לאורך ההיסטוריה שלה, כולל ארבע זכיות בגביע המדינה ושלוש זכיות בגביע אתנה. 

מ.ס קריית גת חוגגות דאבל (שחר גרוס)מ.ס קריית גת חוגגות דאבל (שחר גרוס)
