קריית גת חתמה על הסכם חסות עם מוסד קפיטל

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורגל נשים, מ.ס קריית גת, פתחה את עונת 2025/26 עם בשורה מחוץ למגרש: הקבוצה חתמה על הסכם חסות ראשי עם קבוצת מוסד קפיטל. במסגרת ההסכם, שם הקבוצה ישתנה ל־מ.ס מוסד קפיטל קריית גת.

קבוצת הנדל”ן מוסד קפיטל, שכבר נותנת חסות רשמית גם לאלופת המדינה בגברים, מכבי תל אביב, מצטרפת כעת גם לאלופת הנשים במטרה לחזק את מעמדה בספורט הישראלי.

קריית גת, שזכתה בדאבל בעונה שעברה והפכה לכוח הדומיננטי בכדורגל הנשים בארץ, תנסה לשמור על תאריה גם העונה – הפעם תחת זהות חדשה על החולצה. הקבוצה זכתה בשבע אליפויות לאורך ההיסטוריה שלה, כולל ארבע זכיות בגביע המדינה ושלוש זכיות בגביע אתנה.