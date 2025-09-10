"יסכנו את רישיונם": האם תופעת הקופים תיעלם?

בקרוב מאוד ההתאחדות לכדורגל, איגוד המאמנים ואיגוד השופטים ייצאו עם החלטה שעשויה לשנות את מה שנקרא בשפה העממית "הקופים" על כר הדשא ולא רק. בשנים האחרונות, הגיעו לא מעט פניות ל-ONE בדבר מאמנים הלוקחים תעודת מאמן של מישהו אחר ועומדים במקומו על הקווים, תופעה פסולה לכשעצמה. ולא, לא תמיד השופטים עולים על כך.

בעבור כך יש מי שמתלוננים לאיגוד המאמנים, לאיגוד השופטים וכן להתאחדות לכדורגל בדבר התופעה הפסולה והבלתי ספורטיבית, מה שמביא המועדון להעמדה לדין וכן האנשים שהסתכנו ברישיונם. אם עד היום העונשים לא היו "כואבים", הרי שבקרוב הדבר צפוי להשתנות. "מי שיעשה כן עלול לאבד את רישיונו. צפויים עונשים כבדים מעתה והלאה", מציין גורם המעורה בפרטים.

מעבר לתופעת ה"קופים" על הקווים, בהתאחדות לכדורגל, יחד עם איגוד השופטים, צפויים לפעול גם נגד תופעה בלתי ספורטיבית, לא פחות, בדמות זיופי השחקנים, בעיקר בליגות הנמוכות (ב'-ג') ובמחלקות הנוער השונות, שאינן נמנות עם ליגת העל – שם התופעה עומדת על אפס מוחלט. גם תופעה זו נידונה לא מעט בשנים האחרונות ואף עלו לדין מועדונים לנוכח הוכחות כאלה ואחרות.

מעבר לכך, תטופל גם בעיית המאמנים שנרשמים תחת מועדון זה או אחר בתור אנליסטים, מנהלים מקצועיים, עוזרי מאמן ו/או (עד כדי כך) כצלמי המועדון, העיקר להיות בספסל ולהיות חלק מהמשחק, אף על פי שתעודת המאמן שלהם או שאינה בתוקף או שלמאמן עצמו חסרות שעות השתלמות, עליהן מקבל התראות בפורטל המאמן.

אלו רק שלוש תופעות, לצד אחרות, שההתאחדות לכדורגל, איגוד המאמנים והשופטים צפויים להרים כבר העונה – עונת 2025/26 – בכדי למגר הפעילויות הבלתי ספורטיביות שפוגעות הן במועדונים, הן בשחקנים, בצוותים המקצועיים, ביריבות ובספורטיביות על כר הדשא לעיניי הקהלים שמגיעים מצפון ועד דרום.

באיגוד המאמנים, יש לומר, ובצדק, מתגאים בהשתלמויות למאמנים, כך שעושים די על מנת שכלל המאמנים יישאו בכיסם את התעודה המתאימה לגיל אותו מאמנים ומעבר לכך שיהיה להם מספיק שעות השתלמות. כך, למשל, בחודש אוגוסט האחרון, לא פחות מ-650 מאמנים השתתפו במה שהיה אפשר להשיג בו 17 שעות השתלמות בפועל.

יש לציין כי באחרונה התקבלו במשרדי איגוד המאמנים מספר פניות בדבר מאמנים הנמצאים בספסל ו/או במתחם המגרש, למרות שהתעודה שלהם לא בתוקף ו/או חסרות לאותו מאמן שעות השתלמות, כך שאינו יכול לעמוד בפועל במגרש ולאמן קבוצתו. באיגוד עובדים לילות כימים על מנת למגר התופעה הפסולה, אך אין להם אפשרות להגיע לכל אחד פרטני, כי אין מערכת כזו.

בשורה התחתונה, מציין הגורם המעורה בפרטים כי "מאמני הקוף" וחבריהם לתחבולה "יסכנו את רישיון המאמן שלהם וכי העונשים הצפויים בבית הדין המשמעתי יהיו ברף הענישה הגבוה ביותר, כך שאף אחד לא ירצה להתעסק בזה בכלל". בשבועות הקרובים צפויה הטיוטה המתגבשת בנושא להיחתם סופית בידי הגורמים הרלוונטיים ולצאת לפועל בעונת המשחקים 2025/26 הנוכחית.