יום רביעי, 10.09.2025 שעה 15:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

חוזר לנגב: עמית גרשון חתם בבאר שבע/דימונה

הגארד שב לקדנציה נוספת בקבוצה של רמי הדר, איתו שיתף פעולה גם לפני שבע שנים. וסלי האריס חתם בהפועל חיפה. נייברגר: "מצאנו בדיוק את מה שחיפשנו"

|
עמית גרשון (לילך וויס-רוזנברג)
עמית גרשון (לילך וויס-רוזנברג)

עמית גרשון חוזר לקדנציה שנייה בהפועל באר שבע/דימונה. הגארד (29, 1.91) שיחק במועדון בעונת הבכורה בליגת העל (18/19) תחת רמי הדר ושיחק בין השאר בהפועל גלבוע/גליל (היום הפועל העמק), הפועל ירושלים, אילת ובשנתיים האחרונות בהפועל חיפה ותרם בעונה האחרונה 11.8 נקודות, 3.1 ריבאונדים ו-2.3 אסיסטים בקבוצה מהכרמל. 

בבאר שבע חיפשו זמן רב ישראלי נוסף להשלים את הסגל, שמונה, חוץ מגרשון 
את  קודי דמפס, אקילי וויינינג, סי ג'יי אלבי, ג'יילן טייט, ברנדון אנג'ל, מייקל פוסטר ג'וניור, נטע סגל, נווה בן שמן, סם איוריו, עופרי שטרית ויואב ויטלם.

העברות בלאומית:

הפועל חיפה הודיעה על צירופו של שחקן  זר, הפוואר פורוורד וסלי האריס חתם בשורות המועדון לעונת 26-25, והוא יהיה הזר השני של הקבוצה. וסלי (2.03 מ׳), בן 28, מגיע לחיפה לאחר שאת העונה האחרונה סיים בליגה הרומנית בקבוצת פיטשטי  במדיה שיחק 5 משחקים. ברוב העונה, שיחק בקבוצת גורה, מהליגה הפולנית הראשונה שם שיחק 14 משחקים, וקלע 14.5 נקודות ולקח 5.3 ריבאונדים  ב־22 דקות בממוצע למשחק. לפני כן שיחק בליגה הקפריסאית (עונת 22-21) ובליגה הסלובקית (עונת 24-23).

מאמן הקבוצה רובן נייברגר אמר: “לאחר חודש של חיפושים אחרי השחקן המתאים להשלמת הסגל מצאנו בדיוק את מה שחיפשנו. וסלי הוא שחקן ורסטילי שיכול לשחק בכמה עמדות. עם המון תשוקה ואתלטיות משני צידי המגרש שיביא איתו מנהיגות ונסיון לקבוצה”.

רמי הדר (רדאד גרמי הדר (רדאד ג'בארה)
