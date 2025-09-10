אבונו ינחת היום, ניסיון להעביר את חילו בבקרה

בבני סכנין מצפים היום (רביעי) להגעתו של שחקן נבחרת קונגו, דוראל אבונו בן ה-27, שחתם בבני סכנין לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. אבונו, לו 23 הופעות במדי נבחרת קונגו, שיחק בעונה האחרונה בקבוצת קורום מהליגה השנייה בטורקיה, שבה רשם 15 הופעות, עם שני שערים ושני בישולים.

שנה לפני כן שיחק בקלוז’ הרומנית, שבה רשם 32 הופעות, עם שני שערים ושבעה בישולים. אבונו שיחק גם בליגה הצרפתית במדי קאן, שבה רשם תשע הופעות בליגה הראשונה, ועוד 40 הופעות בסך הכל במדי קאן ואורלאן בליגה השנייה בצרפת, שבהן כבש חמישה שערים ובישל עוד שניים.

הקבוצה עצמה התאמנה היום בסגל מלא לקראת המשחק מול הפועל חיפה שיתקיים בדוחא ביום שבת ב-19:45. במועדון מנסים להעביר בבקרה את חסן חילו על מנת שניתן יהיה לשתף אותו במשחק הקרוב. חילו הזמין את כל הקבוצה לארוחת גיבוש זכר לעונש שקיבל משרון מימר על כך שלא הופיע לאחד מאימוני הקבוצה.

המאמן יתרגל רק לקראת סוף השבוע את ההרכב שיפתח מול הפועל חיפה. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי אחרי ניצחונות בתוצאה 1:2, סכנין באשדוד והפועל חיפה מול הפועל ירושלים, מה שהופך את המשחק למסקרן במיוחד.