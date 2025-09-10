יום רביעי, 10.09.2025 שעה 15:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

אבונו ינחת היום, ניסיון להעביר את חילו בבקרה

שחקן הרכש יצטרף לבני סכנין לאחר שחתם לעונה עם אופציה לעונה נוספת. במועדון שואפים שהבלם, שהזמין את הקבוצה לארוחה, יוכל לשחק מול הפועל חיפה

|
חסן חילו (עמרי שטיין)
חסן חילו (עמרי שטיין)

בבני סכנין מצפים היום (רביעי) להגעתו של שחקן נבחרת קונגו, דוראל אבונו בן ה-27, שחתם בבני סכנין לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. אבונו, לו 23 הופעות במדי נבחרת קונגו, שיחק בעונה האחרונה בקבוצת קורום מהליגה השנייה בטורקיה, שבה רשם 15 הופעות, עם שני שערים ושני בישולים.

שנה לפני כן שיחק בקלוז’ הרומנית, שבה רשם 32 הופעות, עם שני שערים ושבעה בישולים. אבונו שיחק גם בליגה הצרפתית במדי קאן, שבה רשם תשע הופעות בליגה הראשונה, ועוד 40 הופעות בסך הכל במדי קאן ואורלאן בליגה השנייה בצרפת, שבהן כבש חמישה שערים ובישל עוד שניים. 

הקבוצה עצמה התאמנה היום בסגל מלא לקראת המשחק מול הפועל חיפה שיתקיים בדוחא ביום שבת ב-19:45. במועדון מנסים להעביר בבקרה את חסן חילו על מנת שניתן יהיה לשתף אותו במשחק הקרוב. חילו הזמין את כל הקבוצה לארוחת גיבוש זכר לעונש שקיבל משרון מימר על כך שלא הופיע לאחד מאימוני הקבוצה. 

המאמן יתרגל רק לקראת סוף השבוע את ההרכב שיפתח מול הפועל חיפה. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי אחרי ניצחונות בתוצאה 1:2, סכנין באשדוד והפועל חיפה מול הפועל ירושלים, מה שהופך את המשחק למסקרן במיוחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */