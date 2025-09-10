"הרגע המאושר ביותר, חלמתי על זה, מתרגשת"

שירה העליון עשתה היסטוריה לאחרונה בתור האישה הראשונה שמתמנה לאמן את נבחרת הנשים של ישראל. חודשיים לפני פתיחת מוקדמות אליפות אירופה, מי שהובילה את מכבי בנות אשדוד לטרבל היסטורי התארחה היום (רביעי) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר”.

ברכות על המינוי ההיסטורי. איך לקבל תפקיד כזה?

”מאז שהתחלתי לאמן זה הרגע המאושר ביותר שלי. חלמתי על זה ודמיינתי את זה ואני כל כך מתרגשת. זו זכות ענקית בשבילי. אני יודעת להוקיר תודה וזה משהו מאוד מרגש עבורי. זכות גדולה”.

את דמות מאוד בולטת בכדורסל הנשים, זו חותמת על ההצלחה שלך?

”אנחנו עוברים כמאמנים הרבה דברים בדרך. ניצחונות, הפסדים, תארים, אכזבות. להגיע למקום שאתה מקבל הכרה מאנשים כמו לירון כהן שהיא אחת הדמויות המדהימות שיש בכדורסל הנשים. כל אחת רוצה להגיע רחוק צריכה לשאוב ממנה השראה. היא עשתה דרך מדהימה במקצועיות וענווה. אני שמחה שאנחנו הולכות לשותף פעולה יחד. אני כל כך שמחה שיש לי הזדמנות לשתף איתה פעולה. זכות שנשים שצמחו מתוך הכדורסל הגיעו לזה. אני באתי מלמטה ובניתי הכל בעשר אצבעות. נסעתי שעתיים כל כיוון כדי לאמן בנות 12 ועשיתי את זה מתשוקה כדי להגיע רחוק ואני שמחה שהגעתי לפסגה, עכשיו המטרה היא להישאר שם”.

שירה העליון ולי טייכמן (שחר גרוס)

את רואה את עצמך כמישהי שתשבור עוד שיאים? האם תאמני גם גברים בעתיד בליגת העל?

”אני אגיד ככה, אני לא קמה בבוקר ומציבה לעצמי מטרות לשבור תקרות זכוכית. אני קמה ועובדת קשה ואני נשארת הרבה זמן בכל מקום עבודה. אני הופכת כל מקום עבודה לבית כי כשאתה מרגיש שהגעת לבית אתה יותר מחויב ומוציא דברים טובים יותר. אני שלוש שנים באשדוד ולא מסתכלת קדימה, רוצה לחיות את הרגע. החיים קצרים והכל דינמי. החיים זה גלגל וצריך להישאר על הקרקע ולדבר בצניעות. אלו הקווים המנחים שלי”.

איזו נבחרת תהיה לך?

”שאלה טובה. יצא לי לחשוב על זה. אני רוצה ללמוד עוד את מה שהיה ואת מה שאני רוצה שיהיה. אני רוצה שנשחק קבוצתי ושלשחקניות תהיה גאווה לשחק עבור הנבחרת. אני רוצה ללמוד את החומר עוד טיפה. בגדול אני רוצה נבחרת מחויבת, שיהיו חברות גם מחוץ למגרש. כמובן גם דרך מקצועית, ואם השחקניות יבואו במחויבות וטירוף, זה יעבוד. ראיתי את זה בנבחרת גברים ומאוד התרשמתי. כשיש גיבוש בנבחרת אפשר להגיע רחוק”.

לאן אפשר להגיע?

”לבוא ולהגיד עכשיו ולצאת בהצהרות - אני פחות מתחברת לזה. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים במרץ. אני רוצה קודם לעלות שלב רק אז נבנה מטרות חדשות. המטרה שלי היא צעד צעד, לגבש את הסגל המתאים ושנבין שאין יותר כבוד מלייצג את המדינה והדגל. יש סביבנו צוות נהדר. אני חושבת שבעבודה משותפת אפשר לעשות הרבה דברים יפים”.