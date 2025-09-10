יום רביעי, 10.09.2025 שעה 19:29
265-1011הפועל ב"ש/דימונה
287-1111עירוני קריית אתא
273-891הפועל העמק
283-911הפועל חולון
191-831הפועל גליל עליון
189-731מכבי רעננה
1111-871עירוני נס ציונה
1101-651עירוני רמת גן
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00אליצור נתניה
00-00הפועל ת"א

רבע 2, 06:48: הפועל י-ם - ראשל"צ 31:24

גביע ווינר סל, מחזור 1: החבורה של דרוקר פתחה בריצה נלהבת במיוחד ונגעה ביתרון דו ספרתי, אך המארחת הלכה לצבע והצליחה לצמצם את הפער במהירות

אוסטין וויילי (רדאד ג'בארה)
אוסטין וויילי (רדאד ג'בארה)

גביע ווינר סל משוחק זו העונה ה-20 ברצף, אך בכל אותן שנים זכו במפעל רק ארבע קבוצות. שתיים מהן, הפועל ירושלים ומכבי ראשון לציון, משחקות בשעה זו בארנה בירושלים ופותחות את דרכן בבית א', במטרה לעשות צעד ראשון לעבר גביע נוסף. החבורה מהבירה, סגנית אלופת הזכיות של המפעל, שואפת להניף את התואר בפעם השביעית בתולדותיה ולראשונה מזה שנתיים, לאחר שאשתקד הודחה כבר בשלב רבע הגמר. ואילו הכתומים מעיר היין, שהשתתפותם האחרונה בטורניר הייתה בעונת 2021/22, יקוו לזכות בו בפעם השנייה בהיסטוריה.

הקבוצה של יונתן אלון מגיע להתמודדות לאחר ששמרה בקיץ על השלד שלה, הישראלים והזרים שהובילו אותה בעונה החולפת לגמר גביע המדינה ולגמר הפלייאוף. ג'ארד הארפר, ה-MVP המכהן של ליגת ווינר סל, הוא אחד משלושה זרים שימשיכו לשנה נוספת בבירה יחד עם ג'סטין סמית' ואוסטין וויילי. אליהם הצטרפו ארבעה זרים חדשים: קשיוס ווינסטון, אנתוני לאמב, ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס ודמיטרו סקפינצב. גם בגזרת השחקנים המקומיים, כאמור, ירושלים בסימן המשכיות - ויובל זוסמן, נמרוד לוי, רועי הובר וקאדין קרינגטון ימשיכו ללבוש אדום. רועי פריצקי הגיע מאליצור נתניה.

שרון דרוקר וחניכיו שבים לקדמת הבמה של הכדורסל הישראלי לאחר שלוש שנים בליגה הלאומית. חמישה שחקנים בסגל של הכתומים היו חלק גם מעונת העלייה: בן אייזנהארט, עומר גוטסמן, ג'וש פרואינד, קווה גרנט ודי.ג'יי ברנס. אליהם הצטרפו, בין השאר, אמין סטיבנס שהגיע ממכבי רמת גן, קאליל אחמד שחזר לקדנציה שנייה בישראל (שיחק בהפועל באר שבע/דימונה בעונת 2022/23), מרכוס וויליאמס, גולן גוט וג'יי.ג'יי קפלן.

המפגש האחרון של הפועל ירושלים ומכבי ראשון לציון בגביע ווינר סל היה בשלב חצי הגמר של עונת 2018/19, אז ניצחו הכתומים 81:92 והמשיכו כל הדרך לזכייה במפעל. צביקה שרף עמד אז על הקווים של הקבוצה מעיר היין, שנהנתה מ־19 נקודות של דשון סטיבנס ו־17 של קמרון לונג. מנגד, בשורות האדומים, תחת הדרכתו של עודד קטש – בלטו ג'יימס פלדין ותמיר בלאט עם 16 נקודות כל אחד.

רבע ראשון: 20:22 למכבי ראשל”צ

חמישיית הפועל ירושלים: רועי פריצקי, קשיוס ווינסטון, אנטוני לאמב, ג’וזאיה-ג’ורדן ג’יימס ואוסטין ווילי.

חמישיית מכבי ראשל”צ: גולן גוט, ג’יי ג’יי קפלן, דיג’יי ברנס, קווה גרנט ואמין סטיבנס.

המשחק נפתח עם נקודות מהירות של אוסטין ווילי, די ג’יי ברנס בגיס עם שלושה מהירה. הפועל ראשל”צ לא עצרה, וגם גולן גוט קלע מחוץ לקשת. אוסטין ווילי הוסיף עוד דאנק, כשירושלים יצאו להתקפת מעבר. ראשון לא הפסיקה לקלוע מרחוק, כשגם קווה גרנט הוסיף. האורחת בשחור המשיכה בקצב מהיר ונגעה ביתרון דו ספרתי באמצע הרבע הראשון, עם עוד סלים מהירים מהעונשין.

אחרי דקה שקטה יחסית, החבורה של יונתן אלון קלעה חמש נקודות מהירות במיוחד וצמצמה את הפער. קשיוס ווינסטון נכנס למשחק, עם מהלך של סל ועבירה שהוביל לשלוש נקודות. שלשה שנייה של גרנט החזירה את היתרון לאורחת, שהצליחה לשמור עליו עד לסוף הרבע. 

גג'סטין סמית' מטביע (רועי כפיר)

 רבע שני:

הרבע התחיל עם שלשה מהירה של ראשל”צ, כשווילי הנהדר הגיב עם סיבוב נהדר בתוך הצבע. קפלן של האורחת לקח זריקה קשה על הבאזר, והצליח לשים אותה בפנים. ברנס הוסיף עוד נקודות מריבאונד התקפה, והמשיך את הריצה הנהדרת של השחורים האורחים.

