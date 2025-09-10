קרן התרומות לספורט האולימפי והפראלימפי

לראשונה בתולדות הספורט הישראלי, הוועד האולימפי והוועד הפראלימפי מתחילים בגיוס כספים המוני באופן אקטיבי מתורמים בחו"ל, במטרה לסייע לספורטאים הישראלים בהכנות לקראת משחקי לוס אנג'לס 2028. קמפיין גיוס הכספים צפוי להתחיל בחודש הבא בארצות הברית, כך נחשף בתוכנית "שיחת היום" בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

כזכור, הוועד האולימפי בישראל הכריז לפני כשבועיים על הקמת אגודת ידידים בינלאומית, בשיתוף פעולה עם הוועד הפראלימפי, בניסיון לגייס תרומות מהקהילה היהודית בארצות הברית לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.

בהודעת הארגון נמסר כי "המטרה היא להקים מערך תרומות ארוך טווח לקראת האתגרים של השנים הקרובות. הדבר נועד לאפשר השקעה רחבה יותר בתוכניות האסטרטגיות של הספורט האולימפי והפראלימפי, ולפתוח דלת לשותפים חדשים המעוניינים לקחת חלק בעיצוב עתידו של הספורט בישראל".

ל-ONE נודע כי גיוס הכספים יתחיל בחודש הבא במסע מיוחד לארה"ב של בכירי הספורט הישראלי. למעשה, לראשונה אי פעם ראשי הוועדים מעוניינים לגייס כספים באופן אקטיבי מפילנתרופים בחו"ל לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 ובריסביין 2032, כאשר מי שמובילה את המהלך היא יו"ר הוועד האולימפי, יעל ארד.

יעל ארד (חגי מיכאלי)

ארד קיימה כבר מספר פגישות בארה"ב לטובת הקמת קרן התרומות והבינה כי יש היתכנות למהלך. לצורך כך, הוקמה אגודת ידידים והוקמה ועדת תרומות, שישמשו כגופים מייעצים בתהליך, כאשר הפילנתרופית איריס שלגי לקחה על עצמה את ניהול אגודת הידידים.

לצורך הקמת קרן תרומות עבור הספורט האולימפי והפראלימפי, הארגונים צפויים להתמקד בגיוס הכספים בקהילות היהודיות בלוס אנג'לס, בניו יורק ובמיאמי. המטרה היא להגדיל משמעותית את תקציבי הארגונים המובילים, על מנת לפתח ולהכשיר את הדור הבא של הספורטאים הישראלים, כך שיזכו לקבל תנאים טובים יותר בדרך לאירועי הספורט הגדולים בעולם ולרשום גם הישגים גדולים יותר בעתיד.

לטענת גורמים המעורבים בפרטים, עד כה גויסו כמה תרומות קטנות יחסית בשווי עשרות אלפי דולרים, אלא שבינתיים נוצרו קשרים עם תורמים אמריקאים גדולים, משפחות עשירות וגם כמה שיתופי פעולה עם קרנות פילנתרופיות מקומיות בארה"ב שהבטיחו לסייע בגיוס כספים נוספים.

איך יחולקו התרומות? לפי המתווה שהוצע בין ראשי הספורט הישראלי, 70% מהתרומות ילכו לקופת הוועד האולימפי ו-30% מהן יישארו בחזקת הוועד הפראלימפי. אמנם יעל ארד היא זו שהובילה את המהלך, אבל שני הגופים הולכים יד ביד בנושא הזה ועובדים בשיתוף פעולה מלא.