זעזוע באופק: גוטמן בדרך לסיום דרכו בנוף הגליל

הפועל נוף הגליל והמאמן אורי גוטמן בדרך לפרידה: לאחר עוד הפסד, השלישי בשלושה משחקים בליגה הלאומית, במועדון מבינים שאין מנוס מזעזוע.

כבר בעונה שעברה, למרות שהשאיר את הקבוצה בליגה, היו קולות שדיברו על פרידה, אך לבסוף, בשל חוזהו של המאמן, הוא פתח את העונה.

אלא שהעונה, הדברים לא עבדו: היו״ר גיל ברעם רצה להימנע ממאבקי התחתית אשתקד שגרמו לו לסבל ולכן נראה שהפעם הוא יזעזע בשלב מוקדם.

ברעם צפוי להיפגש ביממה הקרובה עם גוטמן במטרה להגיע להסכם על עזיבה, כשכרגע מה שמפריד בין הרצון לזעזוע לבין עזיבה רשמית הוא ההסדר הכספי.