יום רביעי, 10.09.2025 שעה 15:22
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

גל כהן: איטליה? זו אכזבה, אך גם גאווה גדולה

עוזר מאמן ישראל סיכם את פגרת הנבחרות ב"שיחת היום": "החילוף של למקין היה משמעותי". וגם: השיחה עם מאמן השוערים של דניאל פרץ והיכולת של נורבגיה

|
שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל בכדורגל סיימה את פגרת הנבחרות עם רגשות מעורבים: מצד אחד השיגה ניצחון מול מולדובה והציגה כדורגל נהדר מול איטליה, אך מנגד ספגה חמישה שערים ולבסוף נכנעה לאזורי. עוזר מאמן הנבחרת, גל כהן, הגיע לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על צמד המשחקים ששוחקו במסגרת מוקדמות המונדיאל.

את האמת, אחרי שראית את נורבגיה מפרקת את מולדובה, מה חשבת?
“זה חיזק לי את מה שחשבתי על נורבגיה, שהיא רמה מעל הבית הזה והיא תסיים במקום הראשון”.

איך עוצרים את ארלינג הולאנד?
”אני חושב שבמשחק האחרון שהפסדנו בנורבגיה יצאנו עם תחושות לא טובות. היינו נסוגים מדי בהגנה והבטחנו לעצמנו שלא נשחק ככה, ובמשחקים האחרונים הראנו שלא משנה נגד מי נשחק אנחנו נעלה כדי לנסות לנצח ולבוא בגישה של לשחק כדורגל אמיץ”.

ארלינג הולאנד, "נורבגיה רמה מעל הבית" (IMAGO)ארלינג הולאנד, "נורבגיה רמה מעל הבית" (IMAGO)

איך אתה ראית את המשחק נגד איטליה?
”תחושות מעורבות. להפסיד בדקה כזו עם גול כזה ועוד אחרי שחזרנו מפיגור כפול בדקות סיום, ועוד הייתה תחושה שאפשר להפוך, זו אכזבה. מצד שני זה גאווה גדולה. אנחנו רואים את התגובות של הקהל, איך מפרגנים לנו ואיך נתנו תקווה לאנשים וזה מראה שהנבחרת מחוברת לעם”.

אתה ורן בן שמעון ועוד הרבה מצוות אימון הנבחרת היו שחקני הגנה, אבל אתם לא מצליחים לייצב את ההגנה.
”אנחנו מבינים את זה. החילוף של סתיו למקין היה משמעותי. סתיו בלם נהדר והחיסרון שלו הורגש. היו דברים טובים והיו פחות. היו משחקים שעמדנו נהדר הגנתית ולא יצרנו כלום מקדימה, צריך למצוא את האיזון בין ההגנה להתקפה”.

סתיו למקין, החילוף שלו היה משמעותי (ראובן שוורץ)סתיו למקין, החילוף שלו היה משמעותי (ראובן שוורץ)

דניאל פרץ לא מקבל דקות משחק כבר לא מעט זמן. מה אתם חושבים?
”יש לנו דרך ללכת עם שחקנים מהקבוצות הבכירות, גם אם הם לא מקבלים הרבה דקות. גם מנור סולומון ואלי דסה באו בלי הרבה דקות. אנחנו מאמינים בו וסומכים עליו, על אף שיודעים שיכל לעשות יותר. יש לנו גם את עומרי גלזר שהוא שוער נהדר”.

גם גלזר לא משחק, זו בעיה עבור שוערים.
”זו בעיה, אבל דברים יכולים להשתנות. אנחנו מקווים שהוא יהפוך לשוער ראשון. מאמן השוערים של פרץ בהמבורג ישב איתנו לארוחת ערב אחרי המשחק”.

ומה הוא אמר?
”הוא אמר שהוא מרוצה ממנו בסך הכל, שהוא לא חושב שהוא כל כך אשם בשערים ושהיה לו משחק די בסדר”.

דניאל פרץ, בהמבורג מרוצים ממנו בסך הכל (ראובן שוורץ)דניאל פרץ, בהמבורג מרוצים ממנו בסך הכל (ראובן שוורץ)

ומה הוא אומר לגביו? הוא הולך לשחק מתישהו?
”הוא הסביר שכרגע הוא הולך עם השוער הראשון שלהם, ופרץ יהיה השוער השני. אני מקווה שפרץ לאט לאט יתפוס את אפודת השוער הראשון”.

איך אנחנו משפרים את זה שתמיד סופגים במאני טיים?
”זה כואב. הכי כואב לי הגול השני שלהם. עוד לא חגגנו את הגול האדיר של פרץ וכבר ספגנו שוויון. בחידוש משחק צריך להיות יותר ערניים. יש פה בעיות מנטליות ולא אוהבים את המילה “תהליך”, אבל הנבחרת צריכה זמן. קיבלנו נבחרת שלא הייתה באירוע והעלנו את הסטנדרט של עצמנו בלפחות שתי מדרגות קדימה. צריך להמשיך קדימה”.

דבר אחד חיובי ואחד שלילי מהקמפיין הזה?
”אני שמח שהלכנו עם שחקנים טובים וסמכנו עליהם וההתאמות הטקטיות ששחקנים עשו היו מדהימות. אני שמח מזה. צריך לשפר את הספיגה בדקות קריטיות, וכמובן לשפר את משחק ההגנה של כל הקבוצה. הלוואי שמפה רק נשתפר”. 

