יום רביעי, 10.09.2025 שעה 15:44
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

"כולם מקשקשים, ההתנהלות של אלי רבי - בושה"

יו"ר איגוד הכדורסל, פרישמן, התפוצץ בראיון ל"שיחת היום": "אנחנו ארץ אוכלת יושביה. הביקורת על קרינגטון? זה מכוער, דני וולף יכול להיות המתאזרח"

|
עמוס פרישמן (ראובן שוורץ)
עמוס פרישמן (ראובן שוורץ)

אחרי היורובאסקט והדחת נבחרת ישראל בשמינית הגמר, יו”ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, עלה לראיון בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על הנושאים הבוערים – ולא ברר מילים. פרישמן התפוצץ בראיון רווי כותרות על שלל נושאים: מהנבחרת, דרך סאגת המתאזרח ועד האיחודים ופרשת עפולה ואילת.

מה שלומך עמוס פרישמן?
“היינו באליפות אירופה ומצד אחד אתה שמח וחוגג בניצחונות, אבל עצוב כשאתה נזכר מה קורה בארץ. צריך להיכנס לפרופורציות”.

איך אתה מסכם את הקמפיין ביורובאקסט?
”לא יודע מאיפה להתחיל. אנחנו ארץ אוכלת יושביה. עשינו הישג אדיר ופירגנו לנבחרת, אבל צריך לעצור ולא לחפש איפה לא טוב. עשינו הישג יוצא מן הכלל. תראו את נבחרת יוון. באים ואומרים ‘איך לא ניצחנו?’. הלו, חבר’ה, אנחנו לא ברמה הזאת. צריך להבין שאנחנו בתהליך קפיצה, יש לנו סופרסטאר (דני אבדיה), אבל עדיין צריך עוד שחקן-שניים שישלימו את הדבר הזה עם ים מדר, תומר גינת ורומן סורקין. המקום ריאלי של הנבחרת הוא במקומות 12-16”.

תומר גינת ודני אבדיה (FIBA)תומר גינת ודני אבדיה (FIBA)

אתה מרוצה בגדול?
”מרוצה. גם לי יש תחושת פספוס קטנה. אני שומע הרבה פרשנים ושחקני עבר שמקשקשים. די עם זה. אתם הייתם שם ויודעים איך זה עובד. באים ואומרים ‘איך לא עצרנו את לוקה?’. כל אחד בא ואומר ‘היינו צריכים לעשות ככה או ככה’. שיחקנו נגד השחקנים הטובים בעולם. גם לוקה, גם יאניס. אי אפשר לעצור אותם. כנסו לפרופורציה. היו פה שחקנים שבמשך חודשיים אחרי שנגמרה הליגה נתנו את הנשמה לנבחרת. תפרגנו, מה הבעיה? זה לא עולה כסף”.

יש פה דור שיצליח לעשות קפיצה נוספת לדעתך?
”אני מקווה. יש את דני אבדיה וחבר’ה שנמצאים כרגע שיתבגרו וישתפרו. יש לנו את בן שרף, את עומר מאייר, דני וולף. אנחנו יכולים לבנות משהו טוב. אנחנו מקיימים דיון על איך לבחור את המתאזרח הבא של הכדורסל. דני וולף זו אופציה. אני מאוד מרוצה”.

הייתה ביקורת על הבחירה בקאדין קרינגטון.
”זה מכוער מאוד בעיני. מי שלא מכיר אותו, לא יודע באיזה בן אדם מודבר. אז הייתה לו תחרות לא טובה, זה קורה. לא מבקרים שחקן שבא ונותן. אנחנו מרוצים מאוד מהשילוב שלו, אני הייתי גאה כמו שלא הייתי הרבה זמן. מי שלא היה שם לא יבין את זה”.

קאדין קרינגטון מול צרפת (FIBA)קאדין קרינגטון מול צרפת (FIBA)

ראית את הביקורת על אריאל בית הלחמי, מה יש לך לומר?
“לא יודע מי אמר מה וזה לא רלוונטי. לא משנה מי יאמן, תמיד לאנשים יהיה מה להגיד. אריאל סיפק את הסחורה, מי שאומר, שיגיד - זה לא רציני בעיני”.

בוא נדבר על האיחוד שלא יורד חלק בגרון. 
”התקנון לא אוסר על האיחוד הזה, הוא מציב תנאים מסוימים”.

זה נראה לך תקין?
”האיחוד הזה לא נראה תקין. לא אהבתי אותו מההתחלה. הדבר הטוב היחיד שיוצא מזה הוא שנשנה את התקנון. לא יהיו יותר באיגוד איחודים. השינוי הזה ייעשה וזה לא יהיה יותר. אני מאמין שההצעה הזאת תעבור. לצערי הרב לא נגעו בתקנון 30-40 שנה. אני לוקח עכשיו מישהו שיעבור ויתקן את כל התקנון. זה לא רק הסעיף הזה, יש הרבה סעיפים שלא מתאימים לרוח התקופה. הייתה פה פירצה שניצלו אותה משפטית. אני לא אוהב את זה, אבל אני לא מעל התקנון. כל עורך דין ואיך שהוא מפרש את התקנון. כל ההצבעות שנעשו, נעשו כדין”.

אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

אתה אמרת שאתה תתפטר אם זה יעבור.
”מי אמר? אני לא אמרתי את זה ככה. אמרתי שאני לא אוהב את זה ואולי אני צריך לעזוב. אתמול הצבענו בדיוק על מה שהצבענו בפעם הקודמת. אתמול ההנהלה אישרה את הפרוטוקול הקודם שאושר על ידי ההנהלה. איגוד הכדורסל תמך בזה שלא יהיה עולות. איך יכול להיות שבישיבה הקודמת כל חברי ההנהלה אישרו אותה ואתמול 13 אישרו. אם מדברים ספורטיבית, אף אחת מהן לא צריכה להיות בליגת העל. הבושה הגדולה היותר היא שחבר הנהלה אחד, אלי רבי, הצביע נגד האיחוד אחרי שקיבל אישור להתאחד.

“אני אגיד לכם כמה דברים שנעשו באיגוד. אנחנו בתהליך הבראה, הכנסנו ארבעה דיינים, אנחנו משנים את התקנון. אנחנו בונים לאט לאט, גם את רומא לא בנו ביום. אני לא מתבייש לגעת בדברים הכי חמים באיגוד. אתם תראו שעוד שנתיים זה יראה אחרת. זה עושה נזק לכדורסל והדבר הזה מכתים אותנו”. 

מה עם תמיר בלאט והנבחרת?
”אני לא קובע זימונים, תמיר שחקן מצוין וזה תלוי בו. אם המאמן מחליט שהוא מזמן אותנו אז הוא יחליט אם לבוא או לא. אנחנו לא מכריחים אף אחד”.

תמיר בלאט בנבחרת ישראל (IMAGO)תמיר בלאט בנבחרת ישראל (IMAGO)

מה עם הקמפיין הבא בנבחרת?
”אני מקווה שכל הקבוצות יבינו שהחלון הזה חשוב מאוד, וצריך כמה שיותר שחקנים טובים”.

