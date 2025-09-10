"מצפים מבלסינג לחצי גמר ולגמר של קפיטולניק"

אליפות העולם באתלטיקה תצא לדרך בטוקיו, יפן, בסוף השבוע הקרוב עם שמונה ספורטאים ישראלים. המנהל המקצועי של נבחרת האתלטיקה, רוגל נחום, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר” לקראת התחרות.

איך לכם עד עכשיו?

"בסדר גמור, אנחנו ביפן במחנה אימון מדהים ליד טוקיו. מחר בבוקר נעשה עוד אימון קטן ונחזור למלון המרכזי עם שאר המשלחות. מחר מתחיל האירוע המרכזי”.

איך קיבלו אתכם ברוח התקופה?

”אנחנו מאוד מבודדים, אין אף משלחת חוץ מאיתנו באזור שלנו. אין לנו תלונות, מספקים לנו הכל”.

מה המטרות של האתלטים שלנו?

”יש לנו שמונה מתעמלים שאנחנו מאוד גאים ומאמינים בהם”.

נבחרת הגברים במרתון (איגוד האתלטיקה)

מה הסיכויים להביא מדליות?

”אנחנו כפי שהצבנו לעצמנו מטרות באיגוד, אנחנו מצפים מבלסינג (אפריפה) להגיע לחצי גמר 200 מטר, מקפיטולניק להגיע לגמר. עוד לא פרסמו את הגובה שייתן העפלה אוטומטית לגמר, אני מניח שזה יהיה באזור 2.27. אנחנו מאמינים בו מאוד”.

הוא חוזר מפציעה ארוכה, הוא בכושר טוב?

”הוא בכשר טוב והתוצאות האחרונות שלו לא רעות. הוא זכה במדליית זהב לאחרונה באולימפיאדה. הוא מרגיש טוב ובא עם המון מוטיבציה. הוא תמיד רוצה לנצח”.

המרתוניסטים גם חזקים מאוד, נכון?

”יש לנו משלחת טובה למרתון. הייתה להם הכנה טובה. הם עשו פה סדרת אימונים נהדרת וליווינו אותם טוב".

אילו מדליות נביא?

”אי אפשר לדעת, אבל אנחנו מכוונים גבוה כמה שאפשר”.

לונה (צ’מטאי סלפטר) פותחת חזק תמיד ולקראת הסוף היא נופלת.

”היא תנקוט באסטרטגיה אחרת הפעם, היא כל כך מנוסה ועשתה הרבה דברים ברמות האלה. אני מניח שהם ידעו להתכונן כמו שצריך. הבנים רצים יום אחרי ככה שנדע להסיק מסקנות ולתעל את הבנים לפי השיטה שלנו”.

מה עם קופץ טוב? אין לך יורש?

”אני אגיד לך את האמת. קודם כל יש קופצים צעירים טובים ואני מקווה שהם יגיעו רחוק. צריך ספורטאים עם תכונות מנטליות טובות וגם פיזיות טובה. התנאים עצמם זו רק מעטפת, אבל ספורטאי צריך יותר מזה בתכונות שלו. על זה בונים תוצאות. יש חבר’ה צעירים ואני מקווה שהם יצליחו”.