יום רביעי, 10.09.2025 שעה 15:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

"נכשלנו, גם אני, צריך ליגה של 12 קבוצות"

מנכ"ל מרכז מכבי, נאור גלילי, בראיון ל"שיחת היום": "פוחדים מיציבות כלכלית? די. מספיק עם זה", "יו”ר האיגוד חייב להגן על החלטת בית הדין שלנו"

|
נאור גלילי (רדאד ג'בארה)
נאור גלילי (רדאד ג'בארה)

סאגת הפועל עפולה, הפועל אילת ועתידן בכדורסל הישראלי לא יורדת מהכותרות. בצל הדיון המשפטי בפרשה, מנכ”ל מרכז מכבי, נאור גלילי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”, והתייחס כמובן גם לכך.

עמוס פרישמן מאוד נגד מה שקורה והוא דיבר על אלי רבי שהצביע נגד. מה קורה עם מרכז מכבי?
”אני אסביר לכם. לפני שנתיים נעשה איחוד מאוד מוזר בין מבועים לאשדוד. עבדכם הנאמן היחידי שהעיר שזה מהלך מאוד מסוכן לנושא הזה של לעשות איחוד של מעל 40 ק”מ. אמרתי שזה יפרוץ פה גבולות. זה כבר נעשה עם אילת וגבעת שמואל. חלפו שנתיים והגענו לאירוע הזה. התקנון אומר שאם יש צד שנפגע בעקבות איחוד, יש ביסוס לצמד השלישי לבוא ולתבוע נגד. רמת השרון בנשים ביקשה להתאחד יחד עם כרמיאל ושם צריך רוב. העולם הפוליטי נכנס לתמונה ואמרו לי שאם אני רוצה X אני צריך לעשות Y. אחרי שבוע עשו הצרחה בין מבועים לאשדוד. לא היה שום איחוד”.

אז מה הם עשו בעצם?
”הם רק החליפו קבוצות ביניהם. אף אחד לא בדק את זה. תחקיר שלי גילה שמבועים היו ביתרות זכות ואשדוד היו בחובות. מישהו בדק את זה?”.

איך זה קורה?
”יש הרבה דברים רעים שקרו. לעמוס (פרישמן) מגיע הרבה זכויות על השינוי שהוא מנסה לעשות. הרבה דברים רעים”.

עמוס פרישמן (רדאד געמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

אז כל הסאגה הזאת זה פוליטיקה?
”היו הרבה התנגדויות והתחיל מכבש. נכנסה הפוליטיקה שגברה על הערכיות. אני לא בטוח שיכבדו את ההכרעה הזאת. אני התרעתי שהאיגוד ישלם על זה ונתניה על פי התקנון היא זאת שאמורה להיות בליגה. אם זה לא יקרה אנחנו נשלם על זה ביוקר”.

אבל יש בית משפט שיכריע.
”אם יכריע. בוא נראה מה הוא יגיד”.

השופט הס אמר שהוא לא יודע מה הפתרון.
”אז מי יודע? הסאגה הזאת שמי שיכריע זו ההנהלה או בית הדין שלא יחזור בו”.

קבוצה שיורדת ליגה צריכה לשחק בליגה?
”אני קראתי את הטור שלך והוא מדויק ונכון. אבל יש תקנון. צריך לכבד את התקנון”.

שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)

בנתניה טענו בבית המשפט שהם אמורים לשחק בשישי והשופט הס אומר שהוא שוקל לדחות את ההחלטה. פעם ראית דבר כזה?
"לא ראיתי דברים כאלה. די עם זה, באמת. אנחנו רוצים לעשות ספורט כמה שיותר נקי ורציני. אני לא יכול להגיע לעולם שבו כשזה נוח אז כן וכשזה לא נוח אז לא. עכשיו יש את האירוע של הבנות ומלבישים את זה על זה. אני אומר לכם, אני אשן בשקט עם כל החלטה. לא מתערבים בהחלטות של בית הדין. יו”ר האיגוד חייב להגן על החלטת בית הדין שלנו. זה תקדים לכל הספורט”.

הס אומר שההחלטה תהיה תקפה רק לשישי הקרוב.
”טוב שלא הביאו שופט שמבין בחלל. ב-99 אחוז מהמקרים בית המשפט האזרחי מחזיר את זה לבית הדין הספורטיבי. זה תקדים ואנחנו נשלם עליו”.

מה הציון שאתה נותן לחברי האיגוד?
”נכשלנו, כולנו. גם אני. אם הייתי צדיק הייתי מקריב את הנשים, יכול להיות. זה כתם. נכשלנו בענק כולנו”.

מי לדעתך צריכה לשחק בליגת העל?
”צריך שתהיה ליגה של 12 קבוצות. זאת ליגה תוססת, תחרותית. יהיה אקשן. פוחדים מיציבות כלכלית? די. מספיק עם זה. ככה בונים משהו חזק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */