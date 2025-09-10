יום רביעי, 10.09.2025 שעה 15:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

כץ: מחפש מישהו עם יכולת להיפרד מכסף גדול

בעלי הפועל חיפה ל"שיחת היום": "מכירה? לא היו הצעות חוץ ממי שבא ואמר: 'אני אנהל, אתה תשלם'. מקווה שהבת שלי תחליף אותי, זה לא מה שהיא רוצה"

|
יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

אחרי שלוש נקודות משש אפשריות בשני המחזורים הראשונים של העונה, הפועל חיפה תפגוש בשבת הקרובה את בני סכנין. על רקע חוסר הבהירות לגבי עתיד המועדון וההצהרות שלו כי ישמח למכור את הקבוצה, הבעלים, יואב כץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

בוא תעשה לנו סדר בשמועות. יואב כץ מוכר או עושה ספינים?
”אני לא עושה ספינים אף פעם. זה לא קל למכור, למרות שאני מאוד רוצה. זה לא קל כי העירייה לא עוזרת לנו כמו שהיא עוזרת בנתניה, אשדוד וכו’. יש אנשים בישראל שיש להם כמה גרושים ויכולים להחזיק קבוצה בארץ, אבל לא הרבה מוכנים להיפרד מהכסף שלהם. אני רוצה שמי שיבוא, יישאר כמה שנים ולכן זה לא קל”.

ואין כאלה עד עכשיו?
”אין הצעות. היחידה שקיבלתי הייתה שהם ינהלו ואני אשלם”.

הייתה קבוצת אנשי עסקים בהובלת אורן שטרלינג.
”לא הייתה שום הצעה חוץ ממי שבא ואמר ‘אני אנהל, אתה תשלם’”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

מי זה היה?
”לא אגיד את שמו. ניהלתי מו”מ עם אנשים שגם התעניינו בנתניה”.

מה עם אלי טביב?
”לא דיברתי איתו”.

מה התנאים של יואב כץ למכירת הפועל חיפה?
”מישהו שיהיה לו מספיק רצון ויכולת להיפרד מכסף גדול ושיוכל להחזיק את הקבוצה בליגת העל”.

הקבוצה עולה לך כסף?
”לא הייתה שנה שלא נפרדתי מדי הרבה גרושים. זה חלק מעסקים”.

בסוף יהיה בעלים חדש להפועל חיפה או שתעביר אותה לבת שלך?
”אני מקווה שהבת שלי תחליף, אבל זה לא מה שהיא רוצה. היא עובדת במשרד עורכי דין והיא מצליחה ואוהבת את הג’וב שלה”.

יש הפנינג פתיחת עונה של הקבוצה, מקווה שזה יעבור בשלום מול הקהל שרוצה לפוצץ את האירוע.
”לא מכיר דבר כזה. אף פעם לא היו לנו בעיות כאלה ואני מקווה שלא יהיו גם עכשיו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */