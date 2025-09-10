יום רביעי, 10.09.2025 שעה 17:40
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

האקזיט הבא של כהן? הכישרון שחתם בבית"ר

הירושלמים צירפו בחוזה ל-3 שנים את יאן שיקוט בן ה-18 שנחשב לפוטנציאל גדול. יצטרף לקבוצת הנוער, בבירה סיפרו: "אלמוג כהן עשה הכל כדי שיגיע"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בית"ר ירושלים צירפה את השחקן יאן שיקוט (18), שנתון 2007, שחתם על חוזה בוגרים לשלוש שנים וישתלב תחילה בקבוצת הנוער.

מבחינת בית"ר מדובר בהחתמה מלהיבה נוכח העובדה שצופים לשחקן עתיד מזהיר. שיקוט גדל בבית״ר טוברוק נתניה ובמהלך השנים האחרונות נחשב לפוטנציאל גדול מאוד.

מאמן הקבוצה, ציון צמח, אמר לאחר החתימה: "אחרי שהחזרנו את בית"ר לקדמת הבמה ופתחנו את העונה בצורה טובה, אני שמח מאוד לקבל לסגל שחקן כמו יאן, שנמצא במעקב שלנו כבר תקופה ארוכה. אני רואה לקבוצה ולשחקן עתיד ורוד, ומעכשיו הכל שאלה של עבודה קשה, משמעת ורצון להוביל קדימה גם ברגעים קשים".

יאן שיקוט (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)יאן שיקוט (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

יאן אמר לאחר החתימה: "להיות חלק מבית"ר ירושלים זה משהו גדול ומאתגר. מדובר במועדון שכל ילד מסתכל עליו בהערצה והיום תורי להיות חלק ממנו, ובתקווה להצליח כמה שיותר. יש לנו משימה העונה להשתלב בצמרת הליגה ואני בטוח שנעמוד בה. אני כבר מחכה לפגוש את החברים החדשים שלי לקבוצה ולהתחיל לעבוד קשה".

לפני שנתיים הוא יצא להתרשמות בבלגיה ולבסוף חזר לנתניה, במדיה המשיך לכבוש ואף השתייך לסגל נבחרת הנוער. בקיץ האחרון התעניינו בשחקן לא מעט קבוצות מליגת העל, ביניהן כמה מהקבוצות הבכירות בליגה, אך אלמוג כהן היה זה שהניע את המהלך ושכנע את ברק אברמוב להיכנס בכל הכוח לרכישת השחקן שצפוי בעתיד להפוך למניה שתגדל ותימכר בהרבה כסף בעתיד.

אלמוג כהן (אורן בן חקון)אלמוג כהן (אורן בן חקון)

"אלמוג עקב אחרי השחקן בשנים האחרונות, עוד כשהיה מנהל מקצועי של מכבי נתניה, הוא עשה הכל בכדי שהשחקן יגיע לבית״ר", אומרים בבית וגן. שיקוט צפוי לחזק את קבוצת הנוער ולהתחיל להשתלב בהדרגה בקבוצת הבוגרים כאשר יתחיל להתאמן איתה כבר עכשיו ויחכה להזדמנות מברק יצחקי.

בבית״ר משוכנעים כי שמו את היד על אחד מהכישרונות הבאים של הכדורגל הישראלי ולכן השוקעו הרבה מאמצים כלכליים ומקצועיים כדי שהשחקן יגיע לבית וגן, שם רואים בו שחקן עתיד בקבוצה הבוגרת.

