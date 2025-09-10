יום רביעי, 10.09.2025 שעה 12:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

רכש חדש לדגו: מור פדידה חתם בבני יהודה

הכתומים צירפו את החלוץ ששיחק בעונה שעברה במכבי הרצליה, במדיה כבש שני שערים. שיחק גם בנס ציונה. עפולה קרובה לסיכום עם ריצ'ארד קולה וסרי מסי

|
מור פדידה רץ (לילך וויס-רוזנברג)
מור פדידה רץ (לילך וויס-רוזנברג)

רכש חדש לבני יהודה: הקבוצה של מסאי דגו, צירפה הבוקר את החלוץ מור פדידה, שיצטרף לחוד ההתקפה, כך נודע ל-ONE.

פדידה, שיחק בעונה שעברה במכבי הרצליה, במדיה כבש שני שערים, כשעוד קודם לכן, שיחק במדי סקציה נס ציונה, סייע לה להעפיל לליגת העל ואף כבש שם במדיה.

בנושא אחר, בעקבות האירועים במשחקי הקבוצה והקנסות הכבדים שספגה, במועדון העבירו את הספסלים לצד השני של המגרש, כדי להרחיקם מהאוהדים בזמן המשחק.

מסאי דגו (ראובן שוורץ)מסאי דגו (ראובן שוורץ)

מי שעוד קרובה לחיזוק היא הפועל עפולה: הקבוצה, שפתחה את העונה בצורה רעה, קרובה לצרף בחזרה את החלוץ ריצ׳ארד קולה מהפועל עכו והקשר סרי מסי.

קולה, פרח במדי עפולה לפני כשנתיים כשכבש 11 שערים במדי הקבוצה מבירת העמק ובעונה שעברה כבש 15 שערים אצל עכו. עפולה צפויה לפצות את עכו, שרוצה לצרף זר בעמדה אחרת.

