"דונצ'יץ' לא מנהיג, משפיע לרעה על חבריו"

הערב (רביעי, 21:00) ייפגשו נבחרות סלובניה וגרמניה ברבע גמר היורובאסקט, במשחק שמרכז את כל תשומת הלב סביב, איך לא, לוקה דונצ'יץ'. הכוכב הסלובני ממשיך להוביל את סלובניה בטורניר עד כה, עם ממוצעים פנומנליים של 34 נקודות, 8.3 ריבאונדים, 7.2 אסיסטים ו-36.7 נקודות מדד למשחק. למרות זאת, התקשורת הגרמנית, ובעיקר האר Die Welt, לא חסך בביקורת חריפה על דונצ’יץ’.

לוקה דונצ’יץ’ ספג ביקורת נוקבת בתקשורת הגרמנית, שמציינת כי "סלובניה נשענת על כוכב אקסצנטרי, שבו השיגעון לעולם לא רחוק", וכי "הצלחה בספורט נשענת על שלושה עמודי תווך: כישרון, אימון ומשמעת – אלא אם אתה לוקה דונצ’יץ’".

עוד נטען ע”י העורך הראשי של מדור הספורט של האתר, לוטץ וקנר כי "הכישרון שלו לא מפותח מספיק, הוא מבזבז את כישרונו בחוסר אחריות. לוקה חסר משמעת, מאחר לעיתים קרובות ומשפיע לרעה על יתר השחקנים", לצד העובדה ש"חסרות לו תכונות מנהיגות, ולכן הוא לעולם לא יצליח להתעלות מעבר למעמדו הנוכחי כקוסם מרהיב".

לוקה דונצ'יץ' בטירוף (IMAGO)

וקנר ציין גם את אורח החיים הלא ספורטיבי לטענתו של דונצ’יץ’: "שתייה, עישון, עודף משקל ומחסור בכושר פוגעים ביכולתו למצות את הפוטנציאל. הופעתו יוצאת הדופן על המגרש מלווה בחוסר אחריות מחוץ למגרש". כמו כן, לדבריו, "בקריירה שלו לא הצליח להוביל קבוצות לניצחונות גדולים ברמות הגבוהות ביותר, למרות כישוריו האדירים".

מאמן סלובניה, אלכסנדר סקוליץ’, הגיב לדברים: "אני לא יודע מי אמר את זה, אם בכלל, ואין לי תשובה רשמית. תמיד יהיו פרובוקציות, על המגרש ומחוצה לו. כשיש לך שחקן כל כך דומיננטי כמו לוקה, כולם מנסים לעצור אותו – גם באמצעים חוקיים וגם לא."

לדבריו, דונצ’יץ’ הולך ונעשה מנהיג, שמוביל את הנבחרת גם מחוץ למגרש: "לוקה מתבגר. הוא הגיע ל-NBA בגיל צעיר מאוד ושבר שיאים כבר מההתחלה. עכשיו הוא בשנות השיא שלו, והיכולות שלו להוביל את הקבוצה, לשמור על קור רוח ולהשפיע על שאר השחקנים מתפתחות כל הזמן. הוא גורם לכל חברי הקבוצה לתת את המקסימום ולהישאר מלוכדים עד הסוף."