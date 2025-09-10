יום שישי, 12.09.2025 שעה 12:06
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
14515-6357טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
14514-7137גרמניה1
12559-5957ליטא2
12571-6117פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
13509-6037יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"דונצ'יץ' לא מנהיג, משפיע לרעה על חבריו"

משחקים באש: לפני רבע הגמר היורובאסקט, בגרמניה תקפו את כוכב סלובניה: "שתייה, עישון ועודף המשקל פגעו בו, לא יכול להוביל קבוצות להישגים גדולים"

|
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

הערב (רביעי, 21:00) ייפגשו נבחרות סלובניה וגרמניה ברבע גמר היורובאסקט, במשחק שמרכז את כל תשומת הלב סביב, איך לא, לוקה דונצ'יץ'. הכוכב הסלובני ממשיך להוביל את סלובניה בטורניר עד כה, עם ממוצעים פנומנליים של 34 נקודות, 8.3 ריבאונדים, 7.2 אסיסטים ו-36.7 נקודות מדד למשחק. למרות זאת, התקשורת הגרמנית, ובעיקר האר Die Welt, לא חסך בביקורת חריפה על דונצ’יץ’.

לוקה דונצ’יץ’ ספג ביקורת נוקבת בתקשורת הגרמנית, שמציינת כי "סלובניה נשענת על כוכב אקסצנטרי, שבו השיגעון לעולם לא רחוק", וכי "הצלחה בספורט נשענת על שלושה עמודי תווך: כישרון, אימון ומשמעת – אלא אם אתה לוקה דונצ’יץ’".

עוד נטען ע”י העורך הראשי של מדור הספורט של האתר, לוטץ וקנר כי "הכישרון שלו לא מפותח מספיק, הוא מבזבז את כישרונו בחוסר אחריות. לוקה חסר משמעת, מאחר לעיתים קרובות ומשפיע לרעה על יתר השחקנים", לצד העובדה ש"חסרות לו תכונות מנהיגות, ולכן הוא לעולם לא יצליח להתעלות מעבר למעמדו הנוכחי כקוסם מרהיב".

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' בטירוף (IMAGO)

וקנר ציין גם את אורח החיים הלא ספורטיבי לטענתו של דונצ’יץ’: "שתייה, עישון, עודף משקל ומחסור בכושר פוגעים ביכולתו למצות את הפוטנציאל. הופעתו יוצאת הדופן על המגרש מלווה בחוסר אחריות מחוץ למגרש". כמו כן, לדבריו, "בקריירה שלו לא הצליח להוביל קבוצות לניצחונות גדולים ברמות הגבוהות ביותר, למרות כישוריו האדירים".

מאמן סלובניה, אלכסנדר סקוליץ’, הגיב לדברים: "אני לא יודע מי אמר את זה, אם בכלל, ואין לי תשובה רשמית. תמיד יהיו פרובוקציות, על המגרש ומחוצה לו. כשיש לך שחקן כל כך דומיננטי כמו לוקה, כולם מנסים לעצור אותו – גם באמצעים חוקיים וגם לא."

לדבריו, דונצ’יץ’ הולך ונעשה מנהיג, שמוביל את הנבחרת גם מחוץ למגרש: "לוקה מתבגר. הוא הגיע ל-NBA בגיל צעיר מאוד ושבר שיאים כבר מההתחלה. עכשיו הוא בשנות השיא שלו, והיכולות שלו להוביל את הקבוצה, לשמור על קור רוח ולהשפיע על שאר השחקנים מתפתחות כל הזמן. הוא גורם לכל חברי הקבוצה לתת את המקסימום ולהישאר מלוכדים עד הסוף."

