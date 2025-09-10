יום רביעי, 10.09.2025 שעה 11:41
המנהלת הודיעה: מכבי מול הפועל י-ם בסופרקאפ

שתי היריבות ייפגשו במפעל החדש ב-21 בספטמבר לראשונה מאז סדרת הגמר שנקטעה, במנהלת הבהירו שלא מדובר בתחליף למשחק האליפות. שטינברג: "סגירת מעגל"

ג'ארד הארפר (רועי כפיר)
ג'ארד הארפר (רועי כפיר)

מנהלת הכדורסל הודיעה היום (רביעי) על הקמתו של מפעל חדש: גביע הסופרקאפ הראשון, בו ייפגשו שתי הפיינליסטיות מהעונה שעברה: מכבי ת”א והפועל ירושלים. המשחק יתקיים בשיתוף פעולה עם "הסופר החברתי" מבית ההסתדרות ביום ראשון, 21 בספטמבר, בשעה 21:05, בהיכל מנורה מבטחים בסימן "משחק גדול, לב גדול".

כזכור, שתי הקבוצות סיימו את סדרת הגמר בעונה שעברה בשוויון 1:1 בעקבות מבצע "עם כלביא" ומעולם לא התקיים משחק ההכרעה על אליפות המדינה. הסופרקאפ לא יחליף את משחק האליפות שלא שוחק, אך יהווה מפגש ראשון ומסקרן בין שתי היריבות הגדולות מאז אותו ערב דרמטי בפיס ארנה, אז ניצחה הפועל ירושלים לאחר הארכה מותחת.

המשחק לא יהווה משחק בית של קבוצה כזו או אחרת, לכן חלוקת היציעים תיקבע מראש: אוהדי מכבי ת”א - יציעים 4, 5, 6, 7, 8, אוהדי הפועל ירושלים – יציעים 9, 10, 11, 12, 1, והקהל הרחב – יציעים 2 ו-3.

המשחק ייערך בחסות "הסופר החברתי" מבית ההסתדרות, ויושם בו דגש על ערכים של ערבות הדדית, סולידריות ועזרה לקהילה. הכרטיסים יימכרו במחירים של 49-129 שקלים החל מהיום. חלק ניכר מהכרטיסים ייתרמו לנפגעי מלחמת "חרבות ברזל" ולארגונים שונים של החברה האזרחית המסייעים לציבור הרחב, על מנת לאפשר לכמה שיותר אוהדים להיות חלק מהאירוע.

מי יזכה בסופרקאפ? עודד קטש ויונתן אלון (חגי מיכאלי)מי יזכה בסופרקאפ? עודד קטש ויונתן אלון (חגי מיכאלי)

יו"ר המנהלת, ארי שטינברג, אמר: "אני גאה לבשר על תואר חדש לעונת 2025-2026, הסופרקאפ. מעבר לחשיבות הספורטיבית של המפגש בין שתיים מקבוצות הפאר של הכדורסל הישראלי, מדובר במעין סגירת מעגל לסיטואציה הכואבת של העונה הקודמת, שבה לא הוכרזה אלופה בשל המלחמה.

"המשחק הזה מסמל את הכוח של הספורט לחבר, לאחד ולתרום לחברה. אני רוצה להודות ליושב ראש ההסתדרות, ארנון בר-דוד ולצוותו, למנכ"ל ההסתדרות דוד בצלאל ולמנכ"ל 'הסופר החברתי', עידן נסימי, על השותפות בקידום ערכים של סולידריות וערבות הדדית".

מנכ"ל ההסתדרות, דוד בצלאל, אמר: "ההסתדרות כתנועה חברתית מובילה מהלכים רבים לקידום ולשיפור החברה הישראלית - והספורט הוא אחת הדרכים המרכזיות להגיע אל לב הקהילה, לתרום, להשפיע ולעשות טוב יותר. אני גאה על שיתוף הפעולה של ההסתדרות עם הכדורסל הישראלי".

