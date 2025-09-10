יום רביעי, 10.09.2025 שעה 11:41
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
31-21מכבי נווה שאנן2
30-11מכבי אחי נצרת3
11-11בני מוסמוס4
11-11עירוני נשר5
10-01הפועל מגדל-העמק6
10-01הפועל ב.א.גרבייה7
10-01הפועל כרמיאל8
10-01מכבי אתא ביאליק9
00-00הפועל בית שאן10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

עליות זה יקר: כרמיאל ונווה שאנן בגירעון

העולות לליגה א' צפון, כרמיאל ומכבי נווה שאנן סיימו את 2024 בגירעון. עמותת 'אופק' כרמיאל סיימה במינוס 708,990 שקלים ונווה שאנן במינוס 97 אלף

מכבי נווה שאנן (יונתן גינזבורג)
מכבי נווה שאנן (יונתן גינזבורג)

שתי העולות הטריות לליגה א' צפון, הפועל עירוני כרמיאל ומכבי נווה שאנן, סיימו את שנת 2024 בגירעון. כלומר, העמותה המנהלת את המועדונים, סיימה את השנה שעברה במינוס. הגירעון בעמותה המנהלת את הפועל עירוני כרמיאל גבוה פי כמה מהגירעון שסיימה בו העמותה המנהלת את מכבי נווה שאנן: 708,990 שקלים לעומת 97,507 שקלים.

הפועל עירוני כרמיאל

שנת 2024 הסתיימה מבחינת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים בגירעון בסכום כולל של 708,990 שקלים. העמותה הכניסה סכום כולל של 3,328,172 מיליוני שקלים והוציאה סכום כולל של 4,037,162 מיליוני שקלים. לעומת שנת 2023, התמיכות וההקצבות לשנת 2024 ירדו לסכום כולל של 1,016,686 מיליוני שקלים, לעומת 1,216,871 מיליוני שקלים.

התמיכה מהרשות המקומית (עיריית כרמיאל) הסתכמה בסכום כולל של 584,536 שקלים. העמותה קיבלה מהמדינה סכום כולל של 432,150 שקלים. הכנסות מדמי חבר עמדו על סכום כולל של 1,871,532 שקלים. מקורות הכנסה אחרים הניבו סכום כולל של 439,954 שקלים. הוצאות שכר לפעילות עמדו על סכום כולל של 1,235,824 שקלים.

הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)

לעומת זאת, הוצאות "אחרות", כלשון הדו"ח, עמדו על סכום כולל של 2,397,709 מיליוני שקלים, זאת לצד הוצאות על הנהלה ו"כלליות נוספות" בגובה של 403,629 שקלים. יש לציין כי בשנים 2022 ו-2023 העמותה המנהלת את הפועל עירוני כרמיאל סיימה את השנים במאזן חיובי (עודף). שנת 2023 הסתיימה בפלוס 188,542 שקלים ושנת 2022 הסתיימה בפלוס 102,136 שקלים.

חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את הפועל עירוני כרמיאל (בהיקף משרה משתנה ב-10 חודשי עבודה): מאמן – 154,920 שקלים, מאמן – 120,100 שקלים, שחקן כדורגל – 57,455 שקלים, שחקן מאמן – 49,742 שקלים ושחקן מאמן נוסף שסוגר הדו"ח עם 46,894 שקלים.

מכבי נווה שאנן

שנת 2024 הסתיימה מבחינת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים בגירעון בסכום כולל של 97,507 שקלים. העמותה הכניסה סכום כולל של 1,272,127 מיליוני שקלים והוציאה סכום כולל של 1,369,634 שקלים. לעומת שנת 2023, התמיכות וההקצבות לשנת 2024 ירדו לסכום כולל של 407,162 שקלים, לעומת 531,531 שקלים.

מכבי נווה שאנן (באדיבות המדיה של המועדון)מכבי נווה שאנן (באדיבות המדיה של המועדון)

התמיכה מהרשות המקומית (עיריית חיפה) הסתכמה בסכום כולל של 172,240 שקלים. העמותה קיבלה תרומות מישראל בסכום כולל של 15,000 שקלים. מדמי, הכניסה העמותה סכום כולל של 849,965 שקלים. הוצאות השכר מצד העמותה כלפי הקבוצה הבוגרת הגיעו לסכום כולל של 696,744 אלף שקלים.

בשנת 2023 העמותה המנהלת את מכבי נווה שאנן סיימה בעודף של 189,913 שקלים, לעומת שנת 2024, שכאמור, הסתיימה בגירעון. גם את שנים 2019, 2020, 2021 ו-2022 העמותה סיימה בגירעונות, כשהגבוה מבין השנים הללו היה בשנת 2022 עם גירעון בסכום כולל של 130,146 שקלים.

חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את מכבי נווה שאנן (כולם בהיקף משרה בן 30% במספר חודשי עבודה משתנה): מאמן ומזכירות – 59,945 שקלים, שחקן כדורגל – 46,869 שקלים, שחקן כדורגל – 41,100 שקלים, מאמן, כללי – 40,000 שקלים ושחקן כדורגל שלישי במספר שסוגר הדו"ח עם 31,200 שקלים.

