"לא רואה איך אני משחררת את כרטיס השחקן"

הסאגה בין אורי עזו למכבי תל אביב הולכת ומסתעפת. לאחר שהשחקן איים בתביעה באמצעות עורך דינו שי אליאס, וכן ביקש להשתחרר באופן מיידי לאלתר מהקבוצה כשהוא טוען להתעמרות כלפיו, במכבי תל אביב הגישו אתמול (שלישי) בקשה לעיכוב הליכים, עם מסמך שכולל תצהיר של המנכ”ל, בן מנספורד.

בשעה זו, נערך הדיון בעניין בבית המשפט. כזכור, עזו הגיש בשבוע שעבר בקשה דחופה לסעד זמני בבית הדין האזורי לעבודה בת”א, בדרישה להשתחרר באופן מיידי ממכבי תל אביב, כשהוא ביקש לקבוע דיון באופן מיידי. במסמך המשפטי שהוגש נטען כי הקבוצה נוקטת כלפיו ב”התעמרות שיטתית”, תוך בידודו מהקבוצה הבוגרת, מניעתו מאימונים, עיכוב שכרו ופגיעה חמורה בחופש העיסוק שלו.

מכבי תל אביב מצידה דוחה את טענות השחקן בדבר הדרתו, בידודו או פגיעה בו, וטוענת כי מדובר בסיפורים מועתקים מתיקים אחרים. לטענת מכבי, השחקן קיבל מעטפת אימונים מלאה, משתתף באימונים סדירים, נכלל בסגל הרשמי ואף הוצע לו להיות מושאל – אך הוא ונציגיו מנסים לייצר משבר מלאכותי כדי להשתחרר מהחוזה: "התובע החליט ליצור משבר מכוון ביחסים עם מכבי ת"א, ולטעון כי מכבי ת"א 'נידתה אותו', 'התעמרה בו' וכיו"ב, וזאת על מנת שהדברים יתאימו לתבנית משפטית... במטרה להביא לשחרורו מהחוזה".

בדיון משתתפים: השופטת יפית מזרחי-לוי, עורכי הדין רז בן דור, יעל רובינשטיין וגל מזרחי המייצגים את מכבי ת”א, בן מנספורד מנכ”ל מכבי ת”א, עורך דין עמית בכלר המייצג את ההתאחדות, עורכי דין שי אליאס וענבר בר המייצגים את אורי עזו, ישראל קקון, מנהל פיתוח שחקנים והשאלות, עורכת דין יעל מרגלית היועצת המשפטית של מכבי ת”א ורונן קצב סוכנו של אורי עזו.

בן מנספורד בדיון (שחר גרוס)

אורי עזו ועו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

מהלך הדיון

השופטת מזרחי-לוי: “נתחיל בזה שנצרף בהסכמה את ההתאחדות לדיון?”

עו”ד אליאס: “מתנגדים לצירוף ההתאחדות ומתנגדים להקפאת הליכים. אנחנו סבורים שיש כאן חשש לניגוד עניינים כיוון שמשרד עורכי הדין שמייצג את המשיבה, בעליו הינו סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מורן מאירי, ולפיכך יש ניגוד עניינים להצטרפות של הצד, זה לא משהו שקורה בבתי הדין ביום יום”.

מזרחי לוי: “תגיש תלונה ללשכה על כל, אבל לדעתך זו טענה לא לצרף אותם לדיון?”

אליאס: “כן, הייתי מצפה גם שיציינו את זה לפני וצריך לברר את העניין. התיק הזה בסופו של דבר הוא פשוט, יש כאן עובד שפרנסתו היא כדורגל, כך התחנך עם אורח חיים ספורטיבי ואימונים על מנת להגיע למצב שהוא נמצא בו. הוא נמצא כרגע בהתעמרות מצד הקבוצה והוא כבול לקבוצה שלא נותנת לו להתאמן, על אף ההרעה במצב עבודתו, לא נותנים לו גם לעבור לקבוצה אחרת על מנת להמשיך בפרנסתו, הוא לא יכול לשחק לא כאן ולא שם, וזה פוגע בזכויות העובד שלו”.

עו”ד בכלר השיב בשם ההתאחדות: “אני רוצה להרגיע את חברי, אין לנו שום עמדה בדיון הזה ולא רוצים להתערב, ביקשנו להתייצב כאן מתוך תפקידנו כרגולטור ראשי בכדורגל, אנחנו חוששים ממצב של מדרון חלקלק בכדורגל שאפשר להידרדר אליו אחרי דיון שכזה. אנחנו חושבים שזה הליך בעייתי ורוצים להביע את דעתנו בנושא, ההתאחדות רגילה להצטרף לתיקים מסוג זה, יכולות להיות השלכות לתיקים כאלה ולגיטימי שנצטרף. אין לנו שום עניין או עמדה בהליך לגופו, רק בהליך הפעולה. הצד המבקש מתנגדים שנצטרף, אבל הבקשות שלהם כוללות תקנות של ההתאחדות לכדורגל, אז אי אפשר להסתמך על דברים כאלה בלי שנהיה כאן”.

עו"ד עמית בכלר (שחר גרוס)

מזרחי-לוי: “אני מבינה שהחלטה כאן תהיה החלטה ראשונה מסוגה תחת החוקה החדשה, וברור לי שזה יגיע לארצי, ואני יודעת שאת אדון עזו זה לא מעניין והוא רק רוצה לשחק כדורגל. יש פה מאמץ מאוד גדול לסייע לכך, אבל יש לנו את המגבלות, ההליך פה לא יגמר בקצב שאתם מצפים אליו”.

אליאס: “למה לא? הם אפילו מודים בזה”.

מזרחי-לוי: “אני לא רואה איך שחרור הכרטיס שלך ישרת את הצד הכלכלי, אם הארצי יאמר לנו שזה התפקיד שלנו אז נדון בתיק, אבל לוח הזמנים לא יעזור לך להשיג את מה שאתה רוצה, שזה לשחק כדורגל בימים הקרובים, בשביל זה הגישו עורכי הדין שלך צו שמורה לנו להעביר אותך, זה אומר שאנחנו צריכים לשנות את המצב הקיים, עורך הדין שלך אופטימי ואני מוכנה לבוא לקראתכם, אבל אני לא רואה היתכנות גבוהה לתוצאה שמביאה אותנו לעשות שינוי במצב הקיים.

“אם בסופו של דבר יוכח שסבלת מהתעמרות, אז התשובה הכלכלית היא קצת מגוחכת. אני חושבת שאתם פה באינטרס של לייצג צד של שחקנים שחווים דברים כאלה, אבל אם אני נותנת היום החלטה, הולכים בעוד שבוע לבית הדין הארצי, וכל הזמן הזה שהסכסוך מתקיים אני לא חושבת שמקדמת את אדוני, לא משנה מה ההחלטה פה, זה לא ייגמר כאן, זה צריך להיגמר בהידברות ביניכם, אני לא רואה איך אני משחררת את כרטיס השחקן כי זה צעד כל כך מרחיק לכת.

“אם אשתכנע שהם מנעו ממנו להתאמן, אז אני יכולה לתת הוראה שיחזירו אותו לאימונים, אבל לא יכולה להביא לך את מה שאתה רוצה. לדעתי הכיוון צריך להיות התקדמות השלום ביניכם וליצור שיח בריא בינך לבין הקבוצה. אם אתה רוצה שנעשה את זה אז יש לנו פה עד הערב לשבת, אנחנו לא מוגבלים בזמן, ואפשר לדבר רגע אם תסכימו על איך פותרים את הבעיה מבלי להתקדם עם ההליך המשפטי, ככה זה לא יגמר ואיפה אתה עם הקריירה שלך?”

אליאס: “הייתה כבר הידברות לפני זה, אבל הסוגיה של ההתעמרות שהשחקן עובר היא משהו שצריך לפתור בהליך משפטי, וזה עניין שהיה קיים כבר בעבר. יש לנו בעיה של אמון עם מוסד הבוררות, מוכן להציע בוררות אחרת שהיא לא דרך המוסד לבוררות”.

אורי עזו ועו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

מזרחי-לוי: “אם אני מוציאה פה פסק דין שהוא מחויב לחזור להתאמן, הם יהיו חייבים לעמוד בזה, האם אתפ מעוניינים בזה”.

בן דור: “אי אפשר להגיד שהוא לא מתאמן, אתמול היה משחק אימון והוא טען שהוא לא מרגיש טוב, לפני יומיים היה אימון והוא טען שהוא לא הרגיש טוב, אז לא ניתן לבוא ולהגיד שהוא לא מתאמן, כאקסיומה שעל בסיסה התקבלו פה החלטות. לגבי זמן משחק, זה החלטה של מאמן ולא עניין משפטי, באימונים הוא משתתף”.

אליאס: “אני רוצה שהוא יחזור לשחק, מה שיעזור לו בזה, זה שישחררו אותו כרגע. בסופו של דבר לא מעניין אותם השחקן, אלא להרוויח כסף על גב השחקן. השיטה היא כוחנית ויש פה פגיעה בחופש העיסוק שלו, יש לנו פסיקה של עובדים אחרים שבית הדין כן התערב כי הייתה פגיעה בעיסוקם, אך זה לא בכדורגל”.

מזרחי-לוי: “אם זה לא תיקים שהיו קשורים לכדורגל אז זה לא רלוונטי”.

אליאס: “יש כאן עדים שיוכלו להעיד על הפגיעה בשחקן: השחקן, אבא שלו, הסוכן שלו, וגם יש כאן עדים מהצד השני”.

מזרחי-לוי: “אין לי כאן עדויות מלפני של אבא של השחקן, אי אפשר להביא אותם פתאום לעדות”.

אליאס: “לא באנו לכאן כדי להשיג כסף, לי חשוב שהילד הזה יחזור לשחק כדורגל כמה שיותר מהר, ובסיטואציה הקיימת זה בעייתי”.

בן דור: “מערכת היחסים בין התובע למכבי תל אביב היא מערכת יחסים טובה, מתקשרים, מתאמנים והכל נעשה ברוח טובה, גם השיחה בינינו התנהלה ברוח טובה, ואין בעיה לפתור את הסכסוך היום, לדעתי לא ייקח הרבה זמן לפתור אותו. הסכסוך לא משפיע על מערכת היחסים של המועדון עם השחקן. יש כאן בעיה של שחקן שלא מתמודד עם עניינים מקצועיים של קבוצה, וזה עניין מקצועי לגמרי, אז אני מסכים שצריך לפתור פה את האירוע עצמו, וללכת לבורר אחר מחוץ להתאחדות לא רלוונטי מבחינתי. יש פה תביעה כספית שמבקשת מעובד להתפטר מתפקידו מבלי שהצד מעוניין בכך, אז אני אומר את זה כי אנחנו בסיטואציה אנושית, בגלל זה לא העמדנו לוועדת משמעת ואנחנו מנסים לפתור את העניין”.

עו"ד רן בן דור (שחר גרוס)

אליאס: “לא אכפת לי ללכת לשופט בדימוס שיברור את העניין, בהתאחדות לא קיים דבר כזה”.

בכלר: “לא מבין את הטענה של חוסר האמון במוסד הבוררות, ואני מסכים ששני הצדדים יכולים לפתור בעצמם את העניין”.

מזרחי-לוי: “אני חושבת שאישור עם שופט בדימוס יכול לפתור את העניין, אני מציעה שתלכו לשניים-שלושה מפגשים, ותנסו לפתור את העניין דרך זה”.

אליאס: “אני צריך לבדוק אם הצד שלי מעוניין בכך”. (אורי עזו, אביו וסוכנו הביעו חוסר הסכמה לגישור).

בן דור: “גם אני צריך לבדוק עם הצד שלי האם הם מעוניינים בכך”.

מזרחי-לוי: “ההצעה שלי היא שנלך לגישור ואם לא מוצאים שם פתרון אז נחזור לפה ונמשיך לדבר על זה”.