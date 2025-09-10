יום רביעי, 10.09.2025 שעה 14:45
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
31-21מכבי נווה שאנן2
30-11מכבי אחי נצרת3
11-11בני מוסמוס4
11-11עירוני נשר5
10-01הפועל מגדל-העמק6
10-01הפועל ב.א.גרבייה7
10-01הפועל כרמיאל8
10-01מכבי אתא ביאליק9
00-00הפועל בית שאן10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

גירעונות ב-2024 אצל מרמורק ונורדיה י-ם

נתנונים כספיים של 4 קבוצות ליגה א' דרום מהשנה החולפת אפשר למצוא באתר "גיידסטאר". גם בית"ר יבנה סיימה בגירעון, מ.כ. כפר סבא עם עודף של 986

|
בית'ר נורדיה ירושלים (יונתן גינזבורג)
בית'ר נורדיה ירושלים (יונתן גינזבורג)

הנתונים הכספיים של שנת 2024 החלו לזרום לרשם העמותות ולמשרד המשפטים. ארבע קבוצות ליגה א' דרום הציגו את הנתונים הכספיים שלהם, כולל חמשת המרוויחים שראו הכי הרבה כסף בחשבונם בהתאם לחודשי העסקה שלהם. דו"חות 2024 של הפועל מרמורק, בית"ר נורדיה ירושלים, בית"ר יבנה ומ.כ. כפר סבא אפשר למצוא כבר באתר "גיידסטאר".

הפועל מרמורק

שנת 2024 הסתיימה מבחינת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים בגירעון בסכום כולל של 306,090 אלף שקלים. העמותה הכניסה סכום כולל של 1,184,941 מיליוני שקלים והוציאה סכום כולל של 1,491,031 מיליוני שקלים. שנת 2024 מבחינת העמותה הייתה הרעה מבין שבע השנים האחרונות מבחינת תמיכות והקצבות, שעמדו על סכום כולל של 707,132 אלף שקלים בלבד.

התמיכה מהרשות המקומית (עיריית רחובות) הסתכמה בסכום כולל של 300,417 אלף שקלים. העמותה קיבלה תרומות מישראל בסכום כולל של 310,100 אלף שקלים. מ"מקורות אחרים", הכניסה העמותה סכום כולל של 56,000 אלף שקלים. הוצאות השכר מצד העמותה כלפי הקבוצה הבוגרת הגיעו לסכום כולל של 1,033,299 מיליוני שקלים.

קהל אוהדי הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)קהל אוהדי הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)

חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את הפועל מרמורק (כולם בהיקף משרה בן 100% ו-12 חודשי עבודה): מנכ"ל – 72,794 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 54,063 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 37,962 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 28,346 אלף שקלים ושחקן כדורגל רביעי במספר שסוגר הדו"ח עם 25,226 אלף שקלים.

בית"ר נורדיה ירושלים

שנת 2024 הסתיימה מבחינת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים בגירעון בסכום כולל של 852,471 אלף שקלים. העמותה הכניסה סכום כולל של 3,061,910 מיליוני שקלים והוציאה סכום כולל של 3,914,381 מיליוני שקלים. מאז שנת 2021 התמיכות וההקצבות במגמת עלייה. בשנת 2024 החולפת, התמיכות וההקצבות עמדו על סכום כולל של 431,534 אלף שקלים.

התמיכה מהרשות המקומית (עיריית ירושלים) הסתכמה בסכום כולל של 141,324 אלף שקלים. העמותה קיבלה תרומות מישראל בסכום כולל של 959,372 אלף שקלים. מ"מקורות אחרים", הכניסה העמותה סכום כולל של 1,616,286 מיליוני שקלים. הוצאות השכר מצד העמותה כלפי הקבוצה הבוגרת הגיעו לסכום כולל של 2,296,734 מיליוני שקלים.

חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את בית"ר נורדיה ירושלים (כולם בהיקף משרה בן 25% במספר חודשי עבודה משתנה): מנהל מקצועי – 167,928 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 145,049 אלף שקלים, מאמן קבוצת הבוגרים – 132,943 אלף שקלים, חובש – 129,426 אלף שקלים ושחקן כדורגל שני במספר שסוגר הדו"ח עם 107,385 אלף שקלים.

בית"ר יבנה

שנת 2024 הסתיימה מבחינת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים בגירעון בסכום כולל של 180,690 אלף שקלים. העמותה הכניסה סכום כולל של 324,191 אלף שקלים והוציאה סכום כולל של 504,881 אלף שקלים. סכום התמיכות וההקצבות ירד משנת 2023 (320,296 אלף שקלים) לסכום כולל של 320,191 אלף שקלים ועדיין בשנתיים האחרונות אלו הסכומים הגבוהים ביותר שקיבלו.

התמיכה מהרשות המקומית (עיריית יבנה) הסתכמה בסכום כולל של 320,191 אלף שקלים. העמותה קיבלה תרומות מישראל בסכום כולל של 4,000 אלף שקלים. לעמותה המנהלת את קבוצת הכדורגל בית"ר יבנה לא היו מקורות הכנסה אחרים. הוצאות השכר הסתכמו בסכום כולל של 298,848 אלף שקלים. 

שחקני בית"ר יבנה (יונתן גינזבורג)שחקני בית"ר יבנה (יונתן גינזבורג)

חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את בית"ר יבנה (כולם בהיקף משרה בן 10% ושמונה חודשי עבודה): שחקן כדורגל – 48,000 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 44,000 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 28,000 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 21,200 אלף שקלים ושחקן כדורגל חמישי במספר שסוגר הדו"ח עם 20,724 אלף שקלים.

יש לציין כי הקבוצה שיחקה בעונת 2024/25 החולפת בליגה ב' דרום ב', ממנה העפילה לליגה א' דרום, לראשונה בתולדותיה, זאת מהמקום החמישי בטבלה, הרי שסיימה את משחק הפלייאוף מול הפועל עירוני כרמיאל בהפסד, אלא שהתפרקותה של קבוצת אדומים אשדוד הביאה את בית"ר יבנה לליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי.

מ.כ. כפר סבא

שנת 2024 הסתיימה מבחינת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים בעודף בסכום כולל של 986 שקלים. העמותה הכניסה סכום כולל של 855,604 אלף שקלים והוציאה סכום כולל של 854,618  אלף שקלים. תמיכות והקצבות מהרשות המקומית ומהמדינה כלל לא היו. העמותה התנהלה בזכות כספים משירותים כלליים (353,956 אלף שקלים) ותרומות מישראל (501,648 אלף שקלים).

ההוצאות שכר לפעילות עמדו על סכום כולל של 470,560 אלף שקלים, יתר ההוצאות לפעילות עמדו על סכום כולל של 47,071 אלף שקלים. הוצאות על ההנהלה ודברים כלליים עמדו על סכום כולל של 56,571 אלף שקלים. תחת סעיף "הוצאות אחרות", ציינה העמותה המנהלת את מ.כ. כפר סבא סכום כולל של 280,416 אלף שקלים.

קהל אוהדי מ.כ. כפר סבא (יונתן גינזבורג)קהל אוהדי מ.כ. כפר סבא (יונתן גינזבורג)

חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את מ.כ. כפר סבא (כולם בהיקף משרה בן 10% במספר חודשי עבודה משתנה): שחקן כדורגל – 52,900 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 47,794 אלף שקלים, שחקן כדורגל – 46,276 אלף שקלים, שוער – 41,011 אלף שקלים ושחקן כדורגל רביעי במספר שסוגר הדו"ח עם 35,458 אלף שקלים.

יש לציין כי הקבוצה שיחקה בעונת 2024/25 החולפת בליגה ב' דרום א', ממנה העפילה לליגה א' דרום, לראשונה בתולדותיה, זאת מהמקום הראשון בטבלה. מדובר בקבוצה הנשענת על גב כלכלי חזק מצד קהל אוהדיה, שתמיכתו בהפועל כפר סבא ומשפחת שום הסתיימה לנוכח חילוקי דעות אלה ואחרים. 

