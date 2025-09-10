פחות '9', יותר '10': על קיליאן אמבפה החדש

עונה חדשה, קיליאן אמבפה חדש. בספרד עוסקים בגירסא החדשה של כוכב ריאל מדריד: יותר מאוזן, יותר קטלני, יותר גמיש ועם יותר ביטחון, נראה כי אמבפה משתפר בכל הפרמטרים. השינוי מלהיות השחקן הבולט בעונתו הראשונה בקבוצה, לכוכב שזוכה בתארים אישיים וקבוצתיים, להפוך את נעל הזהב לכדור הזהב. וזה אומר להוסיף תארים למשוואה, מעבר לסופר קאפ האירופי, הוא רוצה את הלה ליגה ואת ליגת האלופות, הדברים שהצרפתי חלם עליהם בתור ילד.

עם ריאל מדריד שדוהרת על גבו, הוא מתמודד עם אתגריו בהתלהבות. יש סיבה שהוא שינה את התזונה שלו ועכשיו הוא שוקל שלושה קילוגרמים פחות מאשר בעונה שעברה. הוא יודע שהוא מנהיג, הוא מרגיש כמו מנהיג, והוא מנהיג. הוא הכוכב של צ’אבי אלונסו. הוא קיליאן אמבפה 2.0.

נגד אוססונה כבש שער אחד ומול אוביידו הוסיף צמד, אך נגד מיורקה הוא נעצר, על אף שכבש שני שערים שנפסלו. בשלושה משחקים, שלושה שערים נהדרים, מלך השערים בליגה לצד ביוקנן וליסו. תוסיפו את הגול המדהים שלו עבור צרפת נגד אוקראינה ואת השער הבישול שהוציא מפיגור נגד איסלנד (ולעקוף את הנרי, עם 52 כיבושים, כסגן מלך השערים של הטריקולור).

קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)

אם יש דבר אחד שצ'אבי אלונסו הדגיש, זה לחץ. במיוחד בחלק הקדמי, שם לחץ שווה חטיפה וסכנה על שער היריבה וזה מתחיל עם אמבפה. ניתן לראות שקיליאן: השחקן עם הכי הרבה החזרות כדור במחצית היריבה העונה, עם שש (בשוויון עם ניקו וויליאמס). ההבדל לעומת העונה שעברה בולט, מממוצע של 0.4 ל-90 דקות לחטיפות, קצת יותר משני כדורים בשטח היריבה. קיליאן מבין את המסר הוא לא בוס, הוא מנהיג שצריך לתת דוגמה אישית.

זה בא לידי ביטוי גם בהיבט ההתקפי הטהור. בנוסף להיותו שני בבעיטות (18), הוא מקום ראשון בייצור מצבים (12). אחריו נמצאים פפה (11) וגולר (10), אבל בראש נמצא קיליאן. ותראו את הממוצע: מ-1.5 בעונת הבכורה שלו ל-4.1 עכשיו. כמעט פי שלושה. כל זה בזכות הביטחון המוגבר שלו, ולכן גם היעילות שלו, בכדרור: מקום שלישי בכדרור שהושלם (10), עם שיעור הצלחה של 58.8% (בעונה שעברה, 49%). משנה את כללי המשחק בפני עצמו.

אלונסו הבהיר שעליו לא רק לסיים מול השער, אלא גם שיהיה לו חופש פעולה. למרות שגודל המדגם עדיין מוגבל, הנתונים ההתקפיים שלו בהשוואה לעונת 2024-25 משמעותי. אם בעבר התמצא בעיקר באגף השמאלי כעת קיליאן הוא יותר מגוון. הוא השקיע מאמצים רבים, ומשחק גם באגף הימני ובעמדות מרכזיות יותר. אנחנו מתעקשים, מדובר בשלושה משחקים בלבד, אבל הכוונה ברורה. פחות 'תשע' ויותר 'עשר'. השינוי במספר לא היה רק ​​מספרי.

קיליאן אמבפה, סגן מלך שערי נבחרת צרפת (IMAGO)

אין הדגמה טובה יותר של טרנספורמציה מאשר השוואה. ולמרות כמה שהיא כואבת לעתים קרובות, זה לא המקרה. אמבפה החדש כובש יותר (1.02, לעומת 0.84 ל-90 דקות), יוצר הרבה יותר מצבים (4.1-1.5), מנסה מספר דומה של כדרורים (5.7-5.3) אך משלים יותר (3.4-2.6) ובועט יותר (6.1-4.6). כעת הוא נראה שהוא בדרך לשיאו. אמבפה שכובש את השערים, היצירתי, המנהיג, אמבפה השלם.

לאחר שהעלה את המשקל בחזרה אחרי גביע העולם, תזונה ואימונים ספציפיים הולכים יד ביד מבחינת אמבפה ששינה את תכנית אימוניו. הוא גם מדבר על הצד האפל של הכדורגל: “אם לא הייתה לי את התשוקה הזו, עולם הכדורגל היה מגעיל אותי מזמן. אני מקווה שיהיה לי בן ששונא כדורגל”.