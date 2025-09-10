יום רביעי, 10.09.2025 שעה 10:22
בן חדד ואייל כץ חתמו בבית"ר טוברוק נתניה

הבלם (2009) והמגן (2007) מצטרפים למחלקת הנוער של הנתנייתים. חדד חתם ל-3 עונות, כץ ינסה לעזור לנוער לעלות ליגה העונה, בחזרה לליגת העל

בן חדד ויוסי טוויל (באדיבות בית'ר טוברוק)
בן חדד ויוסי טוויל (באדיבות בית'ר טוברוק)

עיבוי במחלקת הנוער של בית"ר טוברוק. המועדון החליט לצרף לשורותיו את בן חדד, הבלם בשנתון 2009 (נערים א'), זאת לשלוש השנים הבאות, יחד עם אייל כץ, המגן בשנתון 2009, שחתם לעונה אחת בנוער. השנתיים כבר הספיקו לשחק בקבוצות אליהן שייכים, חדד בליגה וכץ במסגרת הגביע לנוער.

בן חדד החל את דרכו במחלקת הנוער של מכבי נתניה בעונת המשחקים 2017/18. במשך שבע עונות רצופות היה לשחקן של היהלומים, עד שבעונת 2024/25 (החולפת) עבר לבית"ר טוברוק, קבוצה נוספת מנתניה, חזקה לא פחות. היה לשחקן נערים ב' של המועדון, קבוצה שלא הצליחה לשרוד בליגת העל ומצאה עצמה יורדת ליגה. העונה, שחקן נערים א', מליגת העל.

אייל כץ החל את דרכו במחלקת הנוער של מ.כ. נווה יוסף בעונת המשחקים 2015/16. במשך שלוש עונות, לא רצופות, היה לשחקן המחלקה. בהמשך דרכו, שיחק גם במחלקת הנוער של בית"ר חיפה, הפועל חיפה עד שהגיע למכבי חיפה. טוברוק היא קבוצתו החמישי בקריירה הצעירה שלו, כשמקווה הוא לפרוח במדיה ולהוביל אותה לעבר עליית ליגה חזרה לליגת העל לנוער.

אייל כץ ויוסי טוויל (באדיבות ביתאייל כץ ויוסי טוויל (באדיבות בית'ר טוברוק)

ב-13/09 תפתח קבוצת הנוער של בית"ר טוברוק את עונת 2025/26 באופן רשמי, במסגרת הליגה, הרי שתארח ב'טוברוק' נתניה (09:00) את הפועל אום אל פאחם. שעתיים וארבעים מאוחר יותר (11:40) תארח קבוצת נערים א' של טוברוק את הפועל באר שבע, במסגרת המחזור השלישי בליגת נערים א' – על, ליגה שחוזרת לאחר שבועיים של פגרת נבחרת

