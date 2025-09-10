יום רביעי, 10.09.2025 שעה 11:41
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ראפיניה זעם שנאלץ לשחק בגובה 4,100 מטר

בעוד כוכבי ריאל נחו, הקיצוני של בארסה עלה כמחליף ב-1:0 חסר החשיבות מול בוליביה. אנצ'לוטי: "משחק ייחודי". נשיא ההתאחדות: "שיחקנו מול המשטרה"

ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

קרלו אנצ’לוטי בעין הסערה. נבחרת ברזיל הפסידה הלילה (בין שלישי לרביעי) 1:0 לבוליביה בחוץ, במשחק שנערך בעיר אל אלטו בגובה של 4,100 מטרים מעל פני הים, אבל לא התוצאה היא ששמה את האיטלקי במוקד. הסיבה היא הכללתו של ראפיניה בסגל למשחק חסר החשיבות – משהו שעסקו בו בתקשורת הקטלונית לאחרונה וגם הבוקר.

כוכב ברצלונה עצמו זעם בסיום המשחק שבו נכנס רק בדקה ה-61. "מהרגע שנבחרת מאלצת אותך לשחק בגובה של 4,000 מטר כדי לנצח – זה פוגע בנבחרות האחרות”, אמר ראפיניה, “ואחר כך, במשחק שהיה שקול, השופט המציא פנדל. זה מקשה עוד יותר על המשחק שלנו”.

כידוע, בוליביה מארחת את משחקיה בגובה רב, מה שמקשה על הנשימה וגורם לקשיים פיזיים בעיקר לנבחרות האורחות שלא רגילות לתנאים. השער במשחק הגיע מפנדל שנוי במחלוקת, שנשרק על ידי השופט הצ’יליאני כריסטיאן גראי, לאחר התערבות ה-VAR בהובלת רודריגו קרבחאל - גם הוא מצ'ילה.

אנצ'לוטי עצמו הודה כי מדובר היה במשחק חריג. "זה היה משחק ייחודי, שונה מכל מה ששיחקנו עד כה. היו דברים שפגעו בנו מאוד", אמר המאמן האיטלקי, שציין גם כי ניתן לשפר את השימוש ב-VAR, "הדבר החיובי הוא שראיתי את המאמץ של השחקנים, כי קשה מאוד לשחק כאן. זה היה צפוי. זה משחק קשה מבחינה טכנית וגם פיזית".

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

גם נשיא ההתאחדות הברזילאית, סמיר שאוד, תקף את ההתנהלות סביב המשחק: "שיחקנו מול השיפוט, מול המשטרה ומול מביאים הכדורים", אמר והוסיף כי הנבחרת סבלה מיחס עוין במיוחד במגרש.

כל זה רק הלהיט את האווירה סביב נבחרת ברזיל בכל הנוגע לגישה של אנצ’לוטי לשחקני ברצלונה וריאל מדריד – קבוצה שאימן עד חודש מאי. “סטנדרט כפול", כינו את זה בקטלוניה אחרי שראפיניה כאמור נכלל בסגל למשחק שאין לו כל משמעות, בעוד ויניסיוס, רודריגו ואדר מיליטאו לא זומנו ונותרו בספרד.

ברזיל סיימה את קמפיין מוקדמות המונדיאל במקום החמישי – המיקום הנמוך ביותר בתולדותיה מאז שהמוקדמות בדרום אמריקה משוחקות בפורמט של בית אחד. בוליביה, בזכות הניצחון המשמעותי על ברזיל והתבוסה של ונצואלה בבית מול קולומביה (6:3), הבטיחה את מקומה בפלייאוף הבין-יבשתי.

