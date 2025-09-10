יום רביעי, 10.09.2025 שעה 10:21
10 קבוצות נערים ונוער לא יפתחו את העונה

מספ מחלקות נוער יעמדו לדין נוכח ביטול רישום או אי-יכולת להחזיק את הקבוצות. גם קבוצת הפועל רמת גן צפון בין הקבוצות שלא הצליחו להעמיד סגל

לא פחות מ-10 קבוצות במחלקות נוער של מועדונים שונים, בעיקר מהצפון, יועמדו לדין אחר הצהריים היום (רביעי) נוכח ביטול רישום ו/או אי-יכולת להחזיק הקבוצות במחלקת הנוער, מה שיוביל, ככל הנראה, לסגירת הקבוצות לצמיתות (הפסקת פעילות עד תום עונת 2025/26).

כל הקבוצות שיעלו לדין הן מליגות מחוזיות, בעיקר מצפון הארץ, מלבד קבוצה אחת, ממחלקת הנוער של האורדונים, העונה על השם 'הפועל רמת גן צפון', שהייתה אמורה לפתוח עונה בליגת נערים ג' מרכז, אלא שלא הצליח למועדון לרשום מספיק שחקנים בה.

הקבוצות שיעמדו לדין ועלולות שלא לפתוח את עונת 2025/26 במחלקות הנוער: עירוני בני כאבול (ליגת נוער יזרעאל), איחוד צעירי איכסאל סמיר (ליגת נוער יזרעאל), צעירי אום אל פאחם (ליגת נערים א' שרון), מועדון ספורט צעירי כפר מנדא (ליגת נערים ב' צפון).

עירוני בני כאבול (ליגת נערים ב' צפון), מועדון כדורגל אלנהדה נצרת (ליגת נערים ג' יזרעאל), הפועל רמת גן צפון (ליגת נערים ג' מרכז), מרכז קהילתי גולן קצרין (ליגת נערים ג' צפון), הפועל בני דיר אל אסד (נערים ג' צפון) ומכבי צעירי ירכא (ליגת נערים א' צפון).

