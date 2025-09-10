סרדל וביטון יחזרו לסגל, חיפוש אחר בלם ישראלי

בהפועל חיפה מקווים מאד שהבעלים יואב כץ יאשר לצרף לסגל בלם ישראלי בנוסף לשני הבלמים בקבוצה, ברונו רמירז וג'ורג' דיבה. עד כה המאמן גל אראל נאלץ לאלתר כל פעם מחדש בלם בנוסף לשניים הקיימים בסגל.

פעם אחת היה זה דור מלול, פעם שנייה לארי אנגולו ופעם שלישית תמיר ארבל, שאף אחד מהם אינו בלם טבעי. בהפועל חיפה רצו מאד בתחילת העונה את איתי בן חמו שבסופו של דבר נשאר במכבי ת"א.

הבשורה הטובה מבחינת הקבוצה היא חזרתם לאימונים מלאים של לירן סרדל ואורן ביטון שהתאוששו מפציעות ויהיו בסגל לקראת משחק הליגה בקרוב בדוחא מול סכנין (שבת, 19:45).

גל אראל (עמרי שטיין)

שחקן נוסף שיהיה בסגל הוא אופק ביטון, שעדיין חלוד ולא בכושר משחק, אבל נראה שמדובר בשחקן שיכול למלא את החלל שהותיר סלאם ג'ידו שקרע את הרצועה וסיים את העונה.

אגב, שכרו של אופק ביטון כפול מזה של ג'ידו ועומד על 180 אלף דולר לעונה. מי שאמור לחזור לאימונים הוא רותם חטואל שגם הוא יהיה בסגל. חטואל שעבר תאונה לפני אימון הבכורה לא התאמן בשבוע שעבר בגלל שהתלונן על כאבים. המועדון יקיים היום (רביעי) בשעה 17:30 בבית נגלר הפנינג אוהדים שיכלול הצגת שחקנים, מכירת מנוים ועוד הפתעות.