יום רביעי, 10.09.2025 שעה 11:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

שיא הכנסות לטוטו בחציון הראשון של שנת 2025

יותר מ-2 מיליארד שקל, גידול של כ-4% לעומת החציון ב-2024. האלופות, ה-NBA והליגה הספרדית הביאו את ההכנסות הגדולות. ערוץ האונליין תרם מעל 27%

|
ירדן שועה (חגי מיכאלי)
ירדן שועה (חגי מיכאלי)

דירקטוריון הטוטו אישר את הדו"חות הכספיים לחציון הראשון של שנת 2025. הנתונים מצביעים על כך שהטוטו שבר שיא הכנסות עם 2.073 מיליארד שקלים. זו עלייה של כ-4%, 71 מיליון שקלים, לעומת החציון הראשון של שנת 2024, שאף הוא היה חציון שיא, ובו כזכור גם התחיל טורניר היורו. יותר מ-1.4 מיליארד שקלים חילק הטוטו כפרסים לציבור בחציון הראשון.

גם ברווחים המועברים לקופת המדינה שברו בטוטו שיא בחציון הראשון: 462 מיליון שקלים. עלייה של כ-3%, כ-14 מיליון שקלים מעל החציון הראשון של שנת 2024.

ערוץ האונליין של הטוטו רשם הכנסות שיא של 569 מיליון שקלים, עלייה של 45 מיליון שקלים לעומת החציון המקביל. תרומת ערוץ האונליין לסך המכירות של הטוטו מסתכמת ביותר מ-27%. 

ליגת האלופות היא המכניסה ביותר לטוטו בחציון הראשון של שנת 2025, עם הכנסות של כ-150 מיליון שקלים בסוף שלב הליגה ובשלב הנוקאאוט. ליגת ה-NBA במקום השני עם הכנסות של כ-147 מיליון שקלים, ואחריה הליגה הספרדית עם כ-123 מיליון שקלים, וליגת Winner עם כ-119 מיליון שקלים.

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' חוגגים עם הגביע (רדאד ג'בארה)

המשחק המכניס ביותר בחציון הראשון היה גמר ליגת האלופות בין פ.ס.ז' לאינטר עם הכנסות בסך 10 מיליון שקלים. אחריו חצי גמר ליגת האלופות בין אינטר לברצלונה עם הכנסות של 6.7 מיליון שקלים ורבע גמר ליגת האלופות בין ריאל מדריד לארסנל עם הכנסות של 6.2 מיליון שקלים. המשחק המקומי המכניס ביותר בחציון היה גמר הגביע בין בית"ר ירושלים להפועל ב"ש שהכניס 5.3 מיליון שקלים.

הטוטו (צילום מסך)הטוטו (צילום מסך)
הטוטו (צילום מסך)הטוטו (צילום מסך)

יו"ר הטוטו, שבתאי צור: "החציון הראשון בשנת 2025 ממשיך להתנהל כשברקע הלחימה של ישראל במספר חזיתות והוא הסתיים כידוע במערכה מול איראן. אף על פי כן, הטוטו בזכות שורת מהלכים שהוביל בשנים האחרונות, הצליח גם בחציון הזה להמשיך לשפר את חווית הלקוח ולהגדיל את הרווחים שהוא מעביר למדינה, וכה חיוניים לה דווקא על רקע האתגרים הרבים שניצבים בפניה בימים אלה”.

שבתאי צור (ברני ארדוב, יח"צ)שבתאי צור (ברני ארדוב, יח"צ)

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו: "אני גאה בעובדי הטוטו שעל אף המורכבות ברמה הלאומית, הצליחו לשמור על רצף תפקודי מלא בחציון הראשון, שהוביל לתוצאות העסקיות הטובות בתולדות החברה, גם בהכנסות וגם בכספים המועברים לציבור. צריך לזכור שמדובר בשנה ללא אירוע ספורט גדול, ואף על פי כן הצלחנו לעקוף בחציון הראשון את ההכנסות שהיו בחציון של 2024, אשר כלל גם את היורו בגרמניה ונחשב לטוב בתולדות החברה. ההצלחה של הטוטו משתקפת בחציון זה לא רק במספרים, אלא גם בהמון כלים וקמפיינים שהשקנו להגנה על הלקוחות שלנו”.

מאיר ברדוגו, מנכ"ל הטוטו (חגי מיכאלי)מאיר ברדוגו, מנכ"ל הטוטו (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */