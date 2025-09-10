סק של ב"ש? דיופ פוטנציאל, אך גם נוטה לטעויות

רק לפני שנה, באוגוסט 2024, היה ג'יבריל דיופ בדרך לצמרת הליגה הצרפתית. לאנס, שסיימה במקום השביעי, סימנה את הבלם הסנגלי כמחליפו של קווין דאנסו האוסטרי שנמכר לרומא וסיכמה על רכישתו מ-ויקינג הנורבגית. הוא היה אמור לרשת את המנהיג במרכז ההגנה ולשתף פעולה עם עבדוקודיר חוסאנוב האוזבקי. אלא שאז נכשל דאנסו בבדיקות הרפואיות בבירת איטליה, העברתו בוטלה, וכתוצאה מכך ויתרה לאנס על דיופ. כיום משחק דאנסו בטוטנהאם אליה הצטרף בינואר, חוסאנוב חתם במקביל במנצ'סטר סיטי, ואילו הסנגלי עתיד להגיע כעת להפועל באר שבע אחרי עונה בעייתית מאוד בתחתית הליגה השווייצרית. אפקט הפרפר בהחלט פעל לרעתו.

יש לומר כי ויקינג הייתה מאושרת עד הגג לקבל את ההצעה בקיץ הקודם – הרי דיופ בכלל היה נכון לאותה תקופה שחקן ספסל. העניין שגילתה בו לאנס מצביע בעיקר על הפוטנציאל של הבלם בן ה-26. את הכישורים שלו ראו היטב הן בנורבגיה והן בשווייץ, ועל הנייר יש לו יכולות מרשימות. האתגר המרכזי הוא להביא אותן לידי ביטוי באופן קבוע על המגרש, ובהיבט זה נתקל דיופ בבעיות לאורך הקריירה. סוגיה מנטלית מסתמנת כקריטית, והפועל באר שבע תנסה להעניק לו את התנאים הנכונים על מנת למקסם על התועלת משחקן אותו ניתן להקביל עקרונית לעבדולאי סק.

כמו דיופ, החל הבלם הסנגלי של מכבי חיפה את דרכו בכדורגל האירופי בנורבגיה, והוא החל אף נמוך יותר – במדי הונפוס בליגה השנייה, משם התקדם לסנדפיורד, איתה עלה לליגה הבכירה. אחרי שהרשים מאוד בעונת 2017, הוא הצטרף לאנטוורפן. העיתונאי הנורבגי קייטיל פליגינד, שמסקר את ויקינג, מעיד: "דיופ מזכיר בתכונותיו של סק".

ג'יבריל דיופ (IMAGO)

במסלול של דיופ, הייתה תחנת ביניים בין מולדתו לסקנדינביה. הוא למד באקדמיה הטובה ביותר בדקאר, אשר הצמיחה בין היתר את סאדיו מאנה, ונחשב לחניך מבטיח. עובדה היא כי ב-2019, בהיותו בן 20, הוא זומן לסגלים הניסיוניים של הנבחרת כאשר הם הורכבו משחקנים מקומיים שאינם לגיונרים. לתקופה זו שייכות 4 ההופעות שלו במדי סנגל, ולא כדאי לייחס להם חשיבות מיוחדת בימים אלה. מגעים שהיו עם קבוצות אירופיות לא הניבו את התוצאה המיוחלת, וב-2021 עשה דיופ את דרכו לחסניה אגאדיר בליגה המרוקאית.

במרוקו משכו הופעותיו תשומת לב מצד סקאוטים מסוימים, והוא לא היה רחוק מחתימה בלוריין, אולם אין לו מזל עם מעברים אפשריים לליגה הצרפתית. במקרה ספציפי זה, דרש לטענת דיופ הבעלים של אגאדיר סכום גבוה מדי ופוצץ את המגעים. לא ברור מה הייתה הדרישה המדוברת כי ויקינג החתימה את הבלם בקיץ 2020 תמורת כ-400 אלף יורו.

לאחר תקופת התאקלמות לכדורגל הנורבגי, למנטליות שונה לחלוטין ולמזג אוויר לא מוכר, תפס דיופ בהדרגה את המקום בהרכב והפך לבאנקר במהלך עונת 2023. הוא היה שותף בכיר לקמפיין טוב, במהלכו נאבקה ויקינג בצמרת הגבוהה, וזכה למחמאות רבות מצד הפרשנים.

ג'יבריל דיופ (IMAGO)

פליגינד מספר: "ג'יבריל הוא מפלצת מבחינה פיזית – גבוה, מהיר, אתלטי, חזק בתיקולים. במשך מספר חודשים הוא היה אחד השחקנים החשובים ביותר של הקבוצה. יש לו גם יכולות טכניות טובות. הוא מנסה לבנות את המשחק מאחור ולא פחד לשלוח כדורים יומרניים קדימה. העניין הוא כי הכדורים האלה לא תמיד הגיעו לכתובת הנכונה, ועם הזמן מספר הטעויות האמיר. הוא איבד ריכוז בתדירות גבוהה יותר, ביצע שגיאות, ובאופן כללי הרמה שלו ירדה".

נקודת השפל הייתה במאי 2024 במשחק הגביע מול לבאנגר מהליגה השנייה. דיופ טעה במסירות, לא שמר בעורף, ולבסוף גם הורחק בגלל עבירה מטופשת בהארכה בדרך להפסד סנסציוני 4:2. "זה היה הרגע בו הוא איבד את המקום בהרכב, וממש לא אהב את זה. הגישה שלו השתנתה, הוא הצהיר בתקשורת שלא הגיע לנורבגיה כדי לשבת על הספסל, ולבסוף עזב", אומר פליניגד.

תומאס הוסביק, עיתונאי נורבגי נוסף שמסקר את ויקינג, מספר: "דיופ התאקלם בקבוצה בהדרגה, והייתה תקופה בה היה טוב. הוא לא שחקן קולני במיוחד, אבל הייתה תחושה שהוא המנהיג השקט בהגנה. יש כישורים טכניים לא רעים, והוא גאה ביכולת המסירה שלו. חלק נכבד מהמסירות האלה הולכות לאיבוד, אבל חלק גם מגיעות לכתובת הנכונה. הוא לא גמיש במיוחד, מתקשה להתמודד עם חלוצים זריזים, ונוטה לבצע עבירות בקלות רבה מדי, גם ליד הרחבה. ניתן היה להבחין שרמתו תלויה בשותף למרכז ההגנה. הוא הפגין יכולת גבוהה יותר כאשר צוות עם דויד ברקאלו, שמשחק כיום באורלנדו סיטי, אבל פחות טוב עם סונדרה לאנגוס או ג'אני סטנסנס".

ההצעה של לאנס הגיעה בהפתעה מוחלטת. "נדהמנו, אף אחד כאן לא ציפה לזה", אומר הוסביק. אפשר לדמיין עד כמה התלהב דיופ לנוכח המהלך, ועד כמה היה מאוכזב כאשר הוא התפוצץ. באותו שלב, לא הייתה לו שום כוונה להמשיך ב-ויקינג, והישועה הגיעה מכיוונה של איברדון השווייצרית. 400 אלף יורו הספיקו, והסנגלי יצא לדרך חדשה. "רציתי לנסות משהו שונה. המטרה המקורית הייתה לעבור לצרפת או לבלגיה, אך כאשר הזדמן לי לחתום בשווייץ החלטתי ללכת על זה", הוא סיפר בראיון עם הגעתו.

ג'יבריל דיופ (מימין) (IMAGO)

איברדון האמינה כי מדובר בהצלחה גדולה בשוק ההעברות, אך דיופ נפצע בכף רגלו במשחק הבכורה שלו והחמיץ כחודשיים. כאשר חזר בדצמבר, הוא פרץ להרכב וסיפק 5 משחקי ליגה טובים מאוד, בהם ספגה איברדון 3 שערים בלבד. במשחקו השישי, מול יאנג בויז בינואר, הוא בעט ברגע של חוסר אחריות בכריס בדיה, ספג כרטיס אדום בהתערבות ה-VAR, והקבוצה הפסידה 6:1. אחרי התקרית, פסל אותו המאמן פאולו טרמצאני ולא השתמש יותר בשירותיו. איברדון נקלעה לקרבות תחתית, וירדה בסופו של דבר באופן דרמטי מהמקום האחרון, אבל גם כאשר הקבוצה הייתה במשבר נותר דיופ בצד ולא קיבל צ'אנס לסייע.

העיתונאי השווייצרי טים גילמין מספר: "אפשר היה לראות שדיופ הוא בלם עם פוטנציאל גבוה. הוא עוצמתי מאוד, ויש לו סגנון פיזי. הוא יכול להיות יעיל גם עם הכדור, אם כי זו לא התכונה החזקה שלו. על הנייר, היה לו הכל כדי להפוך לאחד הבלמים הבולטים בליגה השווייצרית, אבל זה לא קרה, בין היתר בגלל הפציעה. אחרי ההרחקה הוא הוזז הצידה, ואף נשלח למספר משחקים בקבוצת המילואים. זה חבל, כי ההזדמנות לא מוצתה".

בעקבות הירידה, מינתה איברדון מאמן חדש – אדריאן אורסיה הרומני שבילה את רוב חייו בשווייץ. "אורסיה רוצה רק שחקנים שמעניקים לו 100 אחוזים של מאמץ. דיופ היה בהרכב במחזור הראשון, הקבוצה הפסידה, והמאמן לא אהב את הדרך בה היא שיחקה. הוא שינה את המערך, ביצע שינויים נרחבים בהרכב, ומאז יש רק ניצחונות. לפיכך, דיופ הפך ללא רלוונטית, ומשותף רק כמחליף. במצב שנוצר, היה עדיף לג'יבריל לעזוב, כי אין הגיון לשבת על הספסל בליגה השנייה", אומר גילמין.

ג'יבריל דיופ (IMAGO)

הפעם לא היו הפתעות נעימות, ולאנס ממש לא התקשרה, אז הסנגלי מסתפק במעבר לליגת העל בישראל. בשתי הקבוצות האירופיות שלו, הוא הפגין לפרקים יכולת טובה, אבל סבל מחוסר יציבות, ביצע טעויות מרובות מדי, וחש תסכול כאשר לא היה בהרכב. הן בנורבגיה והן בשווייץ, הסתיימה מעשית דרכו בגלל שספג כרטיסים אדומים מטופשים. הוא נוטה להיות פזיז ולא תמיד שומר על ריכוז, ועלול לחשוף את קבוצתו לסכנה גם בגלל הנטייה להיות יצירתי ולשלוח מסירות לא בטוחות. כמו כן, כפי שניתן ללמוד מהעדויות מנורבגיה, לזהות הבלם שלצידו עשויה להיות השפעה לא מבוטלת על הצלחתו – חשוב שיהיה תיאום טוב ביניהם, וזה לא בהכרח ניתן לחיזוי מראש.

לפי העדויות, דיופ היה דמות אהודה בחדרי ההלבשה של ויקינג ואיברדון. הוא שקט ומנומס, ונמצא בקשר הדוק מאוד עם משפחתו – חשוב לו לדבר עם אמו בסנגל לפחות פעם אחת ביום. האם הוא מסוגל להפוך לעבדולאי סק של הנגב? קשה מאוד להתנבא, אבל במונחי עלות-תועלת מדובר בהימור סביר בהתחשב בגילו, וייתכן כי פסגת הקריירה של דיופ עדיין לפניו.