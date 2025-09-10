יש תחליף: מכבי תל אביב תצא לטורניר בבלגרד

מכבי ת”א עמדה להשתתף בטורניר בדובאי כהכנה לעונה הקרובה, אבל אז הגיע החיסול שישראל ביצעה בקטאר וזה שינה את התוכניות באופן טבעי. הקבוצה של עודד קטש כבר מצאה תחליף והיא תצא לטורניר בבלגרד, סרביה, שם תפגוש את פרטיזן בלגרד וקבוצות נוספות.

כידוע, מכבי ת”א הודיעה על ביטול הטורניר בדובאי והוסיפה שהמועדון בודק חלופות אחרות, כשלשאלה האם הצהובים סולקו מהטורניר, במועדון בחרו שלא להגיב. יש לציין שהקבוצה בדקה לארח את משחקי היורוליג בדובאי לאחר לחץ מצד הספונסר.

כזכור, אתמול נודע שמטוסי חיל האוויר תקפו התכנסות של ארגון הטרור חמאס בקטאר, כשהמהלך הצבאי כוון נגד בכירי חמאס שנמצאים במדינה ולאחר מכן, איחוד האמירויות גינתה את ישראל ולמעשה הביעה סולידריות עם קטאר.

מכבי תל אביב הייתה אמורה להשתתף בטורניר, שכלל בין היתר את צסק"א מוסקבה מרוסיה ובשיקטאש מטורקיה. במסגרת הטורניר, היא הייתה אמורה לפגוש ביום שישי הקרוב את בשיקטאש, ביום שבת את צסק"א ובשבוע הבא את המארחת דובאי.