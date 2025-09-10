"אנגליה תהיה שחקנית מרכזית במונדיאל בקיץ"

אחרי 0:2 די אפור על אנדורה החלשה שגרר לא מעט ביקורות באנגליה, נבחרת שלושת האריות התפוצצה אמש (שלישי) במשחקה הטוב ביותר תחת תומאס טוכל, עם ניצחון 0:5 בבלגרד על סרביה. בזכות הניצחון המרשים, שהושג ללא מספר שחקני מפתח כמו ג’וד בלינגהאם, בוקאיו סאקה, קול פאלמר ופיל פודן, האנגלים כבר עם רגל וחצי במונדיאל, כשהם פותחים פער של שבע נקודות מהשנייה בבית, אלבניה.

המאמן תומאס טוכל שיבח את השחקנים לאחר המשחק: "הם הדוגמה האמיתית למה שאנחנו רוצים שיהיה לנו. הם שמו את האינטרסים האישיים בצד, ונתנו הופעה מצוינת. כל הכבוד להם"

על ההופעה של הבלם מארק גוהי: "הוא עושה עבודה נהדרת גם בקריסטל פאלאס והראה את זה גם היום במגרש. הוא היה חבר מושלם לקבוצה וביצע הופעה פנטסטית".

על ההכנה למשחק: "הייתה לנו התכנסות מצוינת מהתחלה ועד הסוף. נתנו לשחקנים בהירות לגבי תפקידם ומבנה המשחק, הם לקחו אחריות והוציאו את זה לפועל בצורה מצוינת. זה הרף עכשיו".

תומאס טוכל (IMAGO)

עוד אמר טוכל על האינטנסיביות והלחץ במשחק: "שיחקנו ברמה גבוהה של אינטנסיביות ועבודה קבוצתית. הגבנו לסרביה בלי לאפשר לה בעיטה למסגרת, והשחקנים הריצו הרבה ועשו עבודה מדהימה בכל מיקום".

בתקשורת האנגלית גם כן לא חסכו במחמאות, כאשר בסקיי ספורטס נכתב: "אנגליה הראתה מי היא באמת תחת תומאס טוכל. הם היו מרשימים מתחילתו ועד סופו של המשחק. חמישה מבקיעים שונים – קיין, מדואקה, קונסה, גוהי ורשפורד. שמונה נקודות מעל כל האחרים בבית K. וזה עם זהות ברורה – לחץ, בעיטות, מסירות חיוביות, גם מול קבוצה בינלאומית איכותית. עבודה מושלמת. מי אמר שהפגרה הבינלאומית משעממת?".

גם ב”מירור” שמו זרקור ההופעה המרשימה: "אנגליה סיפקה את ההופעה הטובה ביותר שלה בעידן תומאס טוכל, ריסקה את סרביה 0:5 בחוץ והזכירה ליריבות שלה שהיא עדיין שחקנית מרכזית בקיץ הבא".