יום רביעי, 10.09.2025 שעה 09:23
מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"אנגליה תהיה שחקנית מרכזית במונדיאל בקיץ"

ה-0:5 הנפלא על סרביה הרים את הציפיות מנבחרת שלושת האריות: "המשחק הטוב ביותר תחת טוכל, מי אמר שהפגרה משעממת?", המאמן: "שיחקנו ברמה גבוהה"

|
שחקני נבחרת אנגליה חוגגים (IMAGO)
שחקני נבחרת אנגליה חוגגים (IMAGO)

אחרי 0:2 די אפור על אנדורה החלשה שגרר לא מעט ביקורות באנגליה, נבחרת שלושת האריות התפוצצה אמש (שלישי) במשחקה הטוב ביותר תחת תומאס טוכל, עם ניצחון 0:5 בבלגרד על סרביה. בזכות הניצחון המרשים, שהושג ללא מספר שחקני מפתח כמו ג’וד בלינגהאם, בוקאיו סאקה, קול פאלמר ופיל פודן, האנגלים כבר עם רגל וחצי במונדיאל, כשהם פותחים פער של שבע נקודות מהשנייה בבית, אלבניה. 

המאמן תומאס טוכל שיבח את השחקנים לאחר המשחק: "הם הדוגמה האמיתית למה שאנחנו רוצים שיהיה לנו. הם שמו את האינטרסים האישיים בצד, ונתנו הופעה מצוינת. כל הכבוד להם"

על ההופעה של הבלם מארק גוהי: "הוא עושה עבודה נהדרת גם בקריסטל פאלאס והראה את זה גם היום במגרש. הוא היה חבר מושלם לקבוצה וביצע הופעה פנטסטית".

על ההכנה למשחק: "הייתה לנו התכנסות מצוינת מהתחלה ועד הסוף. נתנו לשחקנים בהירות לגבי תפקידם ומבנה המשחק, הם לקחו אחריות והוציאו את זה לפועל בצורה מצוינת. זה הרף עכשיו".

תומאס טוכל (IMAGO)תומאס טוכל (IMAGO)

עוד אמר טוכל על האינטנסיביות והלחץ במשחק: "שיחקנו ברמה גבוהה של אינטנסיביות ועבודה קבוצתית. הגבנו לסרביה בלי לאפשר לה בעיטה למסגרת, והשחקנים הריצו הרבה ועשו עבודה מדהימה בכל מיקום".

בתקשורת האנגלית גם כן לא חסכו במחמאות, כאשר בסקיי ספורטס נכתב: "אנגליה הראתה מי היא באמת תחת תומאס טוכל. הם היו מרשימים מתחילתו ועד סופו של המשחק. חמישה מבקיעים שונים – קיין, מדואקה, קונסה, גוהי ורשפורד. שמונה נקודות מעל כל האחרים בבית K. וזה עם זהות ברורה – לחץ, בעיטות, מסירות חיוביות, גם מול קבוצה בינלאומית איכותית. עבודה מושלמת. מי אמר שהפגרה הבינלאומית משעממת?".

גם ב”מירור” שמו זרקור ההופעה המרשימה: "אנגליה סיפקה את ההופעה הטובה ביותר שלה בעידן תומאס טוכל, ריסקה את סרביה 0:5 בחוץ והזכירה ליריבות שלה שהיא עדיין שחקנית מרכזית בקיץ הבא".

