"הגישה והביצועים של רונאלדו - של קפטן אמיתי"

פורטוגל חזרה אמש (שלישי) מפיגור לניצחון דרמטי 2:3 על הונגריה במוקדמות המונדיאל, כשהקפטן כריסטיאנו רונאלדו שוב הוביל את הנבחרת עם שער נוסף.

המאמן רוברטו מרטינס לא חסך מחמאות: "הגישה והביצועים של רונאלדו הם של קפטן אמיתי. הערך שהוא נתן בשני המשחקים האחרונים שלו פשוט מופלא" אמר בסיום.

מרטינס ניתח את המשחק לעומק: "קודם כול, אנחנו מכירים את הונגריה היטב, הם משחקים עם סנכרון מצוין. מרקו רוסי נמצא איתם כבר 77 משחקים. הרעיון שלנו היה להגן מהר וגבוה במרכז המגרש. קשה מאוד לאיים עליהם, מול גרמניה והולנד אף אחד לא כבש נגדם במשחק פתוח.

"היינו צריכים משמעת טקטית טובה. שמחתי מאוד על המצבים שיצרנו, כבשנו שני שערים ממצבים פתוחים, וביצענו עבודה טובה גם בנייח שהוביל לפנדל. הגבנו טוב, הגבנו נכון. הגבנו למשחק קשה. הגבנו היטב גם בהגנה, הגבנו לשתי בעיטות ושערים. אנחנו צריכים להשתפר, אבל הכי חשוב, הראינו חוסן. המשכנו להאמין, ושמרנו על משמעת כדי לחפש שערים לאורך כל 90 הדקות. הגיע לנו לנצח, ושיחקנו טוב. משחקים כאלה עוזרים לנו לגדול".

רונאלדו ממשיך לשכתב את ההיסטוריה

הפנומן כבש מהנקודה הלבנה את השער השני של נבחרתו ומדובר בשער מספר 943 שלו לאורך כל הקריירה (במדי הקבוצות והנבחרות), כשהוא ממשיך להתקרב לשער ה-1,000. אגב, במדי הנבחרת הלאומית הוא מזמן כמובן הפך לגדול כובשי הכדורגל בנבחרות, כשהוא עומד על 141 כיבושים.

בנוסף, מדובר בשער ה-39 של רונאלדו במסגרת מוקדמות המונדיאל – יותר מכל אחד אחר בהיסטוריה, כשהוא השתווה לקרלוס רואיס מגוואטמלה שנמצא במקום הראשון. מה שאומר – עוד שער אחד בלבד והפנומן הפורטוגלי יעקוף אותו ויהפוך לשיאן הכיבושים במוקדמות הטורניר.