הולאנד עם ההופעה השנייה בטיבה בהיסטוריה

נבחרת נורבגיה רשמה אמש (שלישי) את אחד הניצחונות הגדולים בתולדות מוקדמות המונדיאל כשהביסה 1:11 את מולדובה באצטדיון אולבול שבאוסלו.

ארלינג הולאנד היה האיש של הערב עם חמישייה אדירה (11’, 36’, 43’, 52’, 83’) ושני בישולים, והעלה את מאזנו ל-48 שערים ב-44 הופעות בלבד בנבחרת.

את יתר השערים כבשו פליקס הורן מיר (6’), מרטין אודגור (45’) ותיאו אאסגורד עם רביעייה מרשימה (67’, 76’, 79’, 91’). השער היחיד של מולדובה נרשם כעצמי של ליאו אוסיטגארד (74’).

חמישייה כבר במחצית

נורבגיה ירדה להפסקה ביתרון 0:5, כולו מעורבות של הולאנד וחבריו. "זה היה ביצוע חזק, גם אם סטאלה (סולבאקן) לא היה מרוצה לגמרי במחצית", אמר הקפטן מרטין אודגור ל-TV2.

מאמן הנבחרת חשף כי דיבר בתקיפות בחדר ההלבשה: "זה היה טוב ומאושר, אבל נתתי להם קצת ‘פאן דרייר’ בהפסקה. הם צחקו על זה אחרי המשחק", סיפר סולבאקן בחיוך לתקשורת הנורבגית.

המאמן הוסיף: "בשבילי היה חשוב מאוד שהם ימשיכו באותו קצב. בכדורגל הכול יכול לקרות – אפילו נתנו להם שער עצמי. לפעמים הגולים באים בגלים, ולכן חשוב לשמור על קצב וריכוז".

קרוב לשיא ההיסטורי באירופה

התוצאה האדירה השוותה את המקום השני בכל הזמנים במוקדמות מונדיאל באירופה – לצד הונגריה (1:11 מול יוון, 1938) ומקדוניה (1:11 מול ליכטנשטיין, 1996). השיא נשאר אצל גרמניה המערבית שניצחה את קפריסין 0:12 ב-1969.

הולאנד שוב משכתב ספרי שיאים

מעבר לחמישייה, הולאנד גם בישל פעמיים והיה מעורב ישירות בשבעה שערים. מדובר בהופעה השנייה בטיבה לשחקן אירופי במוקדמות מונדיאל, אחרי שישייה של האוסטרי הנס קרנקל ב-1977 מול מלטה. ברמה העולמית, השיא שייך לארצ’י תומפסון האוסטרלי שכבש 13 שערים מול סמואה (0:31) ב-2001.