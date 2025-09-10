יום רביעי, 10.09.2025 שעה 09:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בריינה מקווים שגנאים ימצא קבוצה עד תום החלון

הקשר שלא בתוכניות של דראפיץ', רוצה להמשיך לשחק בליגת העל, עכו גיששה לגביו ולגבי שוקרני. וגם: הקושי בחיזוק, הבור בהתקפה ואנטוניו ספר שמרשים

איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)
איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)

הקשר איהאב גנאים אמנם עדיין נמצא בסגל של מכבי בני ריינה, אבל הוא מודע לכך שאינו בתוכניות המקצועיות של סלובודאן דראפיץ’. בשלב זה השחקן מתנגד בכל תוקף לעבור ולשחק בליגה הלאומית ושואף להמשיך ולשחק בליגת העל. כרגע לגנאים אין הצעות ממשיות והוא ממשיך להתאמן בהתאם לחוזהו בקבוצה. הפועל עכו מהלאומית גיששה לאחרונה לגבי גנאים ורועי שוקרני, אותו לא מתכוונים בריינה לשחרר.

בתוך כך, בבני ריינה לא מסתירים את העובדה שבמצב הביטחוני הנוכחי, קשה מאוד להנחית ולשכנע שחקנים זרים חדשים להגיע לארץ. כל הניסיונות למצוא חלוץ מטרה אינם צולחים בשלב זה, מה שמשאיר לקבוצה בור במרכז ההתקפה.

כרגע הקבוצה נשענת על אסיל כנעני שפתח בסערה את משחקי גביע הטוטו עם ארבעה שערים, אבל גם בריינה מודעים לכך שלא ניתן לבנות עליו לאורך כל העונה והקבוצה חייבת בחלוץ מטרה בכיר. בריינה היו בטוחים שיהיה ניתן להשאיר את סייד אבו פרחי או את קייס גאנם, או להביא את עומר דהן ממכבי חיפה, אבל זה לא קרה והותיר חלל גדול.

בינתיים, הקיצוני אנטוניו ספר שחתם לשלוש שנים ונחשב לשחקן היקר ביותר בקבוצה, ממשיך להרשים. נראה שהוא יכול היה לשחק העונה באחת הקבוצות הגדולות ועצם הגעתו היא הישג מקצועי עבור ריינה.

