בריינה מקווים שגנאים ימצא קבוצה עד תום החלון

הקשר איהאב גנאים אמנם עדיין נמצא בסגל של מכבי בני ריינה, אבל הוא מודע לכך שאינו בתוכניות המקצועיות של סלובודאן דראפיץ’. בשלב זה השחקן מתנגד בכל תוקף לעבור ולשחק בליגה הלאומית ושואף להמשיך ולשחק בליגת העל. כרגע לגנאים אין הצעות ממשיות והוא ממשיך להתאמן בהתאם לחוזהו בקבוצה. הפועל עכו מהלאומית גיששה לאחרונה לגבי גנאים ורועי שוקרני, אותו לא מתכוונים בריינה לשחרר.

בתוך כך, בבני ריינה לא מסתירים את העובדה שבמצב הביטחוני הנוכחי, קשה מאוד להנחית ולשכנע שחקנים זרים חדשים להגיע לארץ. כל הניסיונות למצוא חלוץ מטרה אינם צולחים בשלב זה, מה שמשאיר לקבוצה בור במרכז ההתקפה.

כרגע הקבוצה נשענת על אסיל כנעני שפתח בסערה את משחקי גביע הטוטו עם ארבעה שערים, אבל גם בריינה מודעים לכך שלא ניתן לבנות עליו לאורך כל העונה והקבוצה חייבת בחלוץ מטרה בכיר. בריינה היו בטוחים שיהיה ניתן להשאיר את סייד אבו פרחי או את קייס גאנם, או להביא את עומר דהן ממכבי חיפה, אבל זה לא קרה והותיר חלל גדול.

בינתיים, הקיצוני אנטוניו ספר שחתם לשלוש שנים ונחשב לשחקן היקר ביותר בקבוצה, ממשיך להרשים. נראה שהוא יכול היה לשחק העונה באחת הקבוצות הגדולות ועצם הגעתו היא הישג מקצועי עבור ריינה.