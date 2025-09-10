קאסה חזר להתאמן, נהואל בתמונת ה-11 לאשדוד

מכבי חיפה נמצאת אמנם במרוץ נגד השעון על מנת להחתים קשר אחורי זר בימים הקרובים, אבל יכולה בשלב זה להתעודד מחזרתו של הקשר ליאור קאסה לאימונים מלאים אחרי פציעה בברכו.

דווקא בקישור, ועד שיגיע קשר אחורי זר, נראה שדייגו פלורס יעשה את השינוי המיוחל וישחק עם קישור הרבה יותר מרענן כאשר מתיאס נהואל שעושה סימנים של מי שחוזר לכושר משחק, יפתח לצידם של עלי מוחמד ואיתן אזולאי כאשר גוני נאור ימצא את עצמו על הספסל.

עם צירופו של סילבה קאני ואחרי שחרורם של קסנדר סברינה ועילאי חג'ג, התחרות על עמדת שני שחקני הכנף שיתחרו על מקום בהרכב מתרכזת בשישה שחקנים: הקפטן דולב חזיזה וקאני שנחשבים למועמדים מובילים ל-11 – חזיזה בשמאל וקאני בימין, וגם סוף פודגוראנו, קנג'י גורה שהתאושש מפציעה וחוזר לעניינים, איאד חלאילי וקני סייף.

נהואל (עמרי שטיין)

האחרון שפתח במשחק הליגה האחרון מול בית"ר ירושלים כמגן שמאלי, יפנה את מקומו במשחק הקרוב בסמי עופר מול מ.ס אשדוד לטובת פייר קורנו.

בנוגע לבלם ליסב עיסאת הפצוע שמחזיק בדרכון רומני, הרי שהוא מודע לכך שאם יחליט לשחק בנבחרת רומניה הצעירה שפנתה לפיפ"א וקיבלה את האישור לרישומו, זה ימנע ממנו בעתיד לשחק בנבחרת ישראל.

לפי שעה, עיסאת טרם קיבל החלטה סופית אם ללכת על הצעד המשמעותי הזה. בכל מקרה, כרגע הבלם מתאושש מפציעה בדומה לבלם פדראו.